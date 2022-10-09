Что будет, если на месяц отказаться от соцсетей: объясняют психологи

Считали ли вы когда-нибудь, сколько времени проводите в соцсетях? И анализировали ли чувства, которые при этом испытываете? Ученые из университета Бата озадачились этим и выяснили: взрослые, которые пользуются соцсетями как минимум по часу в день, испытывают больше беспокойства и чаще впадают в депрессию, чем счастливчики, у которых нет онлайн-аккаунтов. Логично, ведь им не надо завидовать «идеальной жизни» других людей, которую они видят на фотографиях.

Эти же ученые предложили некоторым участникам эксперимента на неделю отказаться от соцсетей. Через семь дней цифрового детокса люди поняли, что стали меньше нервничать и беспокоиться. А когда им снова разрешили выйти в интернет, оказалось, что им больше не нужно столько времени, чтобы почитать новости друзей, — на то, чтобы проскроллить ленты соцсетей, они тратили всего 21 минуту (!) в неделю. То есть в среднем по несколько минут в день.

— Это нормально — делать перерывы, — говорит ведущий автор-исследователь, психолог Джефф Ламберт. — Понятно, что социальные сети сегодня — это часть нашей жизни. Но если вы тратите на них часы и понимаете, что это негативно влияет на вас, стоит сократить время их использования.

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