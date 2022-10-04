Ворочаться с боку на бок, считать овец и проветривать спальню — все это бесполезные меры, если вы не подготовились ко сну. И готовиться надо глубоко заранее — прямо с утра. Оказывается, многое из того, что мы делаем сразу после пробуждения и в течение дня, сильно влияет на то, как нам будет спаться ночью.
— Чтобы получить максимальную пользу от сна, необходимо правильно к нему подготовиться, — рекомендует эндокринолог Илья Магеря.
Эксперт назвал 17 правил, которые действительно могут повлиять на то, как мы будем засыпать и спать последующую ночь. Итак, что же врач включил в необходимый список в борьбе с бессонницей?
Замените мелодию на будильнике. Отдайте предпочтение постепенно нарастающим звукам природы, а не тревожным громким гудкам.
Выпивайте по утрам стакан теплой воды, чтобы запустить работу всех органов и систем.
При любой погоде с утра принимайте контрастный душ.
Делайте зарядку, даже если вам совсем этого не хочется, спустя несколько недель она станет вашей обыденной привычкой.
Записывайте свои сны, пытайтесь проанализировать их и понять, о чем вас предупреждает подсознание.
Больше гуляйте на солнце, например в обеденный перерыв. Кстати, врач рекомендует также по возможности занять рабочее место у окна. Идеально, если за окном у вас не соседнее здание, а деревья, которые еще не растеряли листву.
Уделяйте время производственной гимнастике, например приседайте по 20 раз. Достаточно 5 подходов в течение дня, чтобы улучшить работу лимфатической системы.
Делайте массаж у профессионального массажиста — это необходимо для правильного движения лимфы.
«Разгонять» кровь и бороться с усталостью помогает поход в баню.
Хороши для успокоения ванны с магниевой солью.
Заведите дневник благодарности, куда каждый день в обязательном порядке вписывайте три добрых события, которые произошли за день. Пусть это будут незначительные моменты, но на них стоит обращать внимание.
Используйте дыхательную гимнастику, она позволит успокоиться и оздоровить организм.
Справиться со стрессами и тревогами поможет медитация, иногда достаточно посидеть с закрытыми глазами под успокаивающую музыку.
Подготовьте список дел на завтра.
За час до сна завершите все дела и почитайте книгу.
— На шестой минуте чтения уровень стресса снижается на 68 процентов, — говорит эндокринолог Илья Магеря.
Оберегайте себя от шума поздним вечером и ночами. В этом способны помочь, например, беруши.
Надевайте на глаза маску для сна или плотно задергивайте шторы, чтобы защититься от света фонарей, рекламных конструкций или соседских окон.
Эндокринолог рекомендует также хорошо проветривать спальню перед сном. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах 18–20 градусов, тогда сон придет быстрее, чем в душном помещении.
— Оптимально иметь в спальне живые зеленые растения, — советует Илья Магеря. — Мини-дерево — дополнительный источник кислорода в комнате.
А вот чего не должно быть в спальне с точки зрения врачей — читайте ЗДЕСЬ.