Эндокринолог рекомендует также хорошо проветривать спальню перед сном. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах 18–20 градусов, тогда сон придет быстрее, чем в душном помещении.

— Оптимально иметь в спальне живые зеленые растения, — советует Илья Магеря. — Мини-дерево — дополнительный источник кислорода в комнате.

А вот чего не должно быть в спальне с точки зрения врачей — читайте ЗДЕСЬ.