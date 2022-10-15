4 причины, почему мы теряем в деньгах при оформлении больничного

Теоретически больничный призван не дать «умереть с голоду», пока не можешь работать. На практике же мало кто может похвастаться, что его доходы позволяют ему спокойно болеть, не думая о деньгах. Почему так происходит — рассказали эксперты исследовательского центра портала Superjob.

Почему теряют в деньгах?

Первая причина — стаж. Не конкретный, в данной организации, а общий трудовой. Даже если вы здесь без году неделя, оплатить больничный должны будут за весь период вашего официального трудоустройства. При этом неважно, прерывался стаж или нет — данные суммируют.

Если меньше 5 лет — 60% от среднего заработка.

От 5 до 8 лет — 80%.

Более 8 лет — 100%.

Вторая причина — средний заработок. Если ваш доход еще полгода назад был меньше, чем сейчас, то это сыграет свою роль. Ведь выплаты рассчитывают по заработной плате за предыдущие 2 года: ее, а также все прочие бонусы делят на 730 дней . При этом предыдущие больничные, а также отпуска, не учитываются.

Третья причина — лимит. Он устанавливается государством. Так, на 2022 год он составляет 1 032​ 000 рублей, а на 2021-й — 912 тысяч рублей. Если ваш средний заработок в расчетном году превышает этот лимит, то все, что заработано сверх суммы, в расчет не войдет.