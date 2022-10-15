4 причины, почему мы теряем в деньгах при оформлении больничного

Теоретически больничный призван не дать «умереть с голоду», пока не можешь работать. На практике же мало кто может похвастаться, что его доходы позволяют ему спокойно болеть, не думая о деньгах. Почему так происходит — рассказали эксперты исследовательского центра портала Superjob.
Почему теряют в деньгах?
Первая причина — стаж. Не конкретный, в данной организации, а общий трудовой. Даже если вы здесь без году неделя, оплатить больничный должны будут за весь период вашего официального трудоустройства. При этом неважно, прерывался стаж или нет — данные суммируют.
Если меньше 5 лет — 60% от среднего заработка.
От 5 до 8 лет — 80%.
Более 8 лет — 100%.
Вторая причина — средний заработок. Если ваш доход еще полгода назад был меньше, чем сейчас, то это сыграет свою роль. Ведь выплаты рассчитывают по заработной плате за предыдущие 2 года: ее, а также все прочие бонусы делят на 730 дней. При этом предыдущие больничные, а также отпуска, не учитываются.
Третья причина — лимит. Он устанавливается государством. Так, на 2022 год он составляет 1 032 000 рублей, а на 2021-й — 912 тысяч рублей. Если ваш средний заработок в расчетном году превышает этот лимит, то все, что заработано сверх суммы, в расчет не войдет.
То есть в 2022 году за один день нетрудоспособности работнику с максимальным стажем (свыше 8 лет работы) выплатят не более 2 572,60 руб.
Четвертая причина — подоходный налог. Больничный облагается им, как и любые другие выплаты. Так что на руки вы получите сумму на 13% меньше, чем выходило по расчетам.
Если за последние 2 года вы меняли работу или работали по совместительству…
Рассчитывать сумму выплат будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы.
Если последние 2 года вы не работали…
Больничный рассчитают исходя из федерального минимального размера оплаты труда и регионального коэффициента (если он есть).
Если последние 2 года вы были в декрете…
Тогда вы имеете право заменить расчетные года и учитывать период до рождения малыша.
Глава исследовательского центра Superjob
Важно помнить: больничный предоставляется лишь штатным сотрудникам организаций, сведения о которых переданы работодателем в Пенсионный фонд РФ. По новым правилам, за первые три дня болезни пособие назначает и выплачивает работодатель, а за остальные — напрямую ФСС, но для этого работодатель должен подать туда необходимые сведения.
Обратите внимание, сейчас практически все листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа. После закрытия такого больничного сообщите его номер работодателю. Этого будет достаточно, чтобы он смог найти ваш больничный в базе и принять его в работу для оплаты.