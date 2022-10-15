Однако эксперты советуют реже пить воду из бутылок. Все дело в пластиковой таре. Она может представлять немалый риск не только для окружающей среды, но и для вашего здоровья.

Итак, какие же опасности могут скрываться в обычной бутилированной воде.

Она может содержать потенциально вредные примеси

Для изготовления бутылок с водой и других пластиков используют фталаты (их еще называют пластификаторы) — это класс искусственных химикатов. Специалисты уже предупреждали, что эти вещества могут влиять на эндокринную систему человека, выработку гормонов.

Однако некоторые исследования показали, что сами по себе пластиковые бутылки с водой не настолько «загрязнены» химией, чтобы причинить вред любителям воды в бутылках. Тем не менее эксперты издания HuffPost советуют ограничивать дополнительный контакт с такими веществами — там, где это возможно. Большинство из нас и так буквально каждый день сталкивается с воздействием веществ, разрушающих эндокринную систему, — от средств бытовой химии до некоторых ароматов.

Также такие химические вещества связывают со множеством репродуктивных, иммунных и неврологических расстройств, включая гестационный диабет, СДВГ, проблемы с фертильностью, заболевания печени у детей, астму и повышенный риск рака молочной железы.