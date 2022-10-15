Однако эксперты советуют реже пить воду из бутылок. Все дело в пластиковой таре. Она может представлять немалый риск не только для окружающей среды, но и для вашего здоровья.
Итак, какие же опасности могут скрываться в обычной бутилированной воде.
Она может содержать потенциально вредные примеси
Для изготовления бутылок с водой и других пластиков используют фталаты (их еще называют пластификаторы) — это класс искусственных химикатов. Специалисты уже предупреждали, что эти вещества могут влиять на эндокринную систему человека, выработку гормонов.
Однако некоторые исследования показали, что сами по себе пластиковые бутылки с водой не настолько «загрязнены» химией, чтобы причинить вред любителям воды в бутылках. Тем не менее эксперты издания HuffPost
Также такие химические вещества связывают со множеством репродуктивных, иммунных и неврологических расстройств, включая гестационный диабет, СДВГ, проблемы с фертильностью, заболевания печени у детей, астму и повышенный риск рака молочной железы.
И хотя фталаты и другую вредную «химию» обычно не обнаруживают в исходной воде, она может со временем проникать в жидкость из пластиковой бутылки. По словам специалистов, риски повышаются при длительном контакте воды с пластиком, а также при нагревании пластика, например, от соприкосновения с едой или жидкостью. Как правило, вода в бутылках может долго храниться где-нибудь на складах, а потом перевозится в транспорте, где температура особо никак не контролируется.
В ней находили металлы, бактерии и кусочки пластика
Кроме химии в такой воде могут быть и другие вредные примеси. По словам Эмили Барретт, специалиста по биостатистике и эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Рутгерса (США), разные исследования обнаруживали в воде из бутылок следы фармацевтических препаратов, микропластика, бактерий и даже тяжелых металлов.
Например, находили бактерии, которые могут вызывать гастроэнтерит и желудочный грипп. Особенную опасность такие находки представляют для людей с ослабленным иммунитетом.
А, к примеру, тестирование, проведенное Consumer Reports в 2020 году, выявило в некоторых марках бутилированной воды потенциально опасные уровни мышьяка. Небольшое исследование Frontiers in Chemistry 2018 года также обнаружило микропластик в 93% из 259 проверенных образцов бутилированной воды. Некоторые найденные фрагменты были такого размера, что их можно было увидеть даже без лупы или микроскопа.
К слову
В 2019 году министерство окружающей среды Германии и институт Роберта Коха обнародовали результаты федерального исследования, в котором участвовали дети 3–17 лет. Оно показало, что в 97% образцов крови и мочи 2 500 детей, протестированных с 2014-го по 2017 год, были обнаружены следы 11 видов пластмассы. Как предупреждали специалисты, пластик от чистящих средств, упаковки пищевых продуктов и посуды часто вступает в непосредственный контакт с телом.
Некоторые предпочитают не выбрасывать одноразовую бутылку из-под воды, используя ее как многоразовую. Но это, как оказалось, небезопасно для здоровья. Как рассказывал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар, их центр проводит исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которые контактируют с пластиком, — спустя месяц, полгода, один или полтора года. Исследователи видят, что со временем концентрация общего органического углерода в такой воде растет в геометрической прогрессии.
В ней может быть меньше минералов, чем в водопроводной воде
Так, в 2001 году исследователи Университета Макгилла изучили уровни основных минералов — кальция, магния и натрия — в водопроводной воде и в разных марках бутилированной. В итоге команда ученых обнаружила, что водопроводная вода содержит намного более высокие уровни этих минералов, чем родниковая вода в бутылках из США.
По словам доктора Натаниэль ДеНикола, акушера-гинеколога, эксперта по здоровью Американского колледжа акушеров и гинекологов, это исследование также показало, что употребление всего двух литров водопроводной воды в некоторых городах само по себе может восполнить от 6% до 18% рекомендуемой суточной нормы кальция. А с учетом того, что сейчас слишком много людей получают витамин D и кальций из дополнительных источников — например, поливитаминов, этот результат имеет особое значение. Как считает эксперт, слишком много кальция из добавок может, наоборот, вместо пользы принести вред — лучше стараться получить как можно больше витаминов и минералов из натуральных пищевых источников.
Что делать: 4 совета экспертов
Все вышесказанное — не повод бояться пить бутилированную воду. Но если вы захотите реже ее использовать, вот что советуют эксперты.
1. Если можете, чаще пейте воду из-под крана
Многие люди покупают бутилированную воду, считая, что она получена из горных ручьев или отфильтрована особым способом. Но американские эксперты говорят, что горные источники редко используют и при этом они могут быть не чище, чем большинство муниципальных источников воды. По их словам, многие популярные бренды бутилированной воды получают воду непосредственно из водопровода. К тому же водопроводная вода проходит регулярные проверки на качество — это тоже уменьшает риски, что она окажется с какими-то примесями.
Кстати
Жители крупных российских городов часто сомневаются в качестве воды из-под крана, из-за чего и покупают воду в бутылках или устанавливают водопроводные фильтры с несколькими степенями очистки. И часто не без оснований.
Однако в Роспотребнадзоре не так давно заверяли, что, например, жители Петербурга обеспечены качественной питьевой водой — в водопроводе она безопасна. По словам главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, она сама пьет воду из-под крана. Глава ведомства уточнила, что в ее квартире установлены только общие фильтры воды на входе — их функция в основном сводится к очистке от железа. Как добавляли тогда в «Водоканале Санкт-Петербурга», для обеззараживания холодной воды на всех водозаборных станциях компании применяются химические реагенты, ультрафиолет и порошкообразный активированный уголь в качестве сорбента.
2. Установите на кухне фильтр для воды
По словам специалистов, система фильтрации воды, используемая во многих брендах бутилированной воды, скорее всего, ничем не отличается от систем фильтрации, которые можно приобрести для домашнего использования.
3. Ищите альтернативные бутылки
Если пользуетесь водой в бутылках, автор исследования Frontiers in Chemistry Шерри Мейсон советует по возможности покупать воду в стеклянных емкостях. Также можно подумать о покупке качественной многоразовой бутылки, например из нержавеющей стали.
4. Храните воду в бутылках правильно
Если все же вам трудно отказаться от воды в пластике, Эмили Барретт советует держать ее в прохладном месте и не хранить годами, чтобы не допускать возможного загрязнения фталатами — старайтесь использовать ее быстрее. Тем не менее эксперт настаивает: вода в пластике должна быть запасным вариантом, а не вашим главным выбором.