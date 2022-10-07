А что еще?

Есть и другие болезни и ситуации, которые могут оказаться удобным прикрытием — распознать их на глаз невозможно, но они при этом вполне реальны.

Кинетоз

Например, если поездка к свекрови в соседний город не прельщает, пожалуйтесь на кинетоз. При таком расстройстве в машине начинает сильно мутить, и вы просто не сможете нормально доехать до места назначения. По данным неврологов, в той или иной мере он выражен у 30% взрослых и может возникнуть в любой момент времени.

Часто его связывают со старением вестибулярного аппарата, перенесенными травмами головы или хроническими воспалительными процессами в среднем и внутреннем ухе. Если же дурнота вас реально преследует во время каждой поездки, которая длится более 30–60 минут, это повод посетить как минимум лора и невролога.

Прием таблеток от головной боли

Нередко возникает спор, кто будет «трезвым водителем». Если вам совершенно не нравится перспектива везти захмелевшего супруга домой за полночь (а то и развозить по домам его друзей), сошлитесь на прием лекарств, после которых вам нельзя за руль — например, препарата от аллергии или головной боли. И напомните о не так давно принятом законе, в котором список этих лекарств расширен.

Даже банальные комбинированные препараты от простуды, если в их состав входит фенилэфрин, запрещают садиться за руль. Сюда же можно добавить многие антигистаминные средства, капли для успокоения нервов, которые вымотали за день, и даже некоторые спреи от насморка.