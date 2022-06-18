Лето — время отпусков: кто-то полетит в жаркие страны на самолете, кто-то отправится исследовать Россию на поезде, а кто-то планирует поехать на машине на дачу. Увы, для многих радость от вояжа теряется из-за укачивания.
Что можно есть в путешествии, чтобы снизить неприятные ощущения? Какую еду в поездку лучше не брать — а то укачает еще сильнее? Разбирались вместе со специалистами.
Член ассоциации диетологов и коучей по здоровью в России, врач-эпидемиолог, консультант-диетолог, нутрициолог.
Кинотез — термин, обозначающий всем знакомое состояние укачивания в транспорте. Это хроническое заболевание, которое связано с неправильной работой вестибулярного аппарата. Поэтому одних людей укачивает даже в маршрутке, а других не укачивает почти никогда.
Список продуктов, помогающих при кинотезе:
Рис — твердый злак, достаточно калорийный, тяжело переваривается. С подобным содержимым желудку будет очень трудно расстаться — вас точно не стошнит;
Тертое яблоко — фрукт позволит быстро утолить голод. Не усилит дискомфорт;
Арахис — идеальный перекус в транспорте. Достаточно одной горсти, чтобы насытиться;
Имбирь — корень имбиря еще семь столетий назад использовали в качестве лекарственного средства для подавления рвотных позывов. Можно пить разнообразные настои — например, смешивать перетертый имбирь с апельсиновым соком;
Курица — для перекуса ее лучше сварить. Допустимо дополнить ее легким салатом без заправки;
Сыр — облегчить кинотез способен несоленый сыр. Желательно молодой, свежий и исключительно мягких сортов.
Чего есть нельзя
Не стоит брать с собой сладкую выпечку, газированные подслащенные лимонады. Особенно тем, кто в поездках часто страдает от головокружений.
Еще не стоит брать в дорогу продукты, подвергшиеся длительному процессу термической обработки с использованием ненатуральных пищевых добавок. В них очень много сахара, концентрация соли и жира тоже превышена. Употребление в поезде, автомобиле или на борту самолета таких продуктов негативно повлияет на желудочно-кишечный тракт, а еще вызовет неконтролируемую жажду, которую сложно утолить. Поэтому среднестатистический человек начнет пить много воды, что создал дополнительные проблемы в дороге. В итоге самочувствие только ухудшится.
кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова.
Если вас укачивает в транспорте, перед поездкой я рекомендую есть что-нибудь кислое: лимон, кислые конфеты или яблоки, выпить имбирного чаю. Во время поездки можно перекусить бананом, сухими несолеными сухариками или крекерами.
Не нужно есть соленую пищу — она способствует жажде, а употребление большого количества жидкости может спровоцировать рвоту. Воды должно быть достаточно, но не много. Также стоит избегать ароматных, сильно пахнущих продуктов и блюд. Запахи тоже провоцируют рвотные рефлексы. И я советую исключить в поездках алкоголь и кофе.
Кстати
Если ваш отпуск пройдет на берегу моря, будьте бдительны: на берегу пляжа есть риск подхватить болезни. Какие именно и как защитить себя — читай ЗДЕСЬ.