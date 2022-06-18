Лето — время отпусков: кто-то полетит в жаркие страны на самолете, кто-то отправится исследовать Россию на поезде, а кто-то планирует поехать на машине на дачу. Увы, для многих радость от вояжа теряется из-за укачивания.

Что можно есть в путешествии, чтобы снизить неприятные ощущения? Какую еду в поездку лучше не брать — а то укачает еще сильнее? Разбирались вместе со специалистами.