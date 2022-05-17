Как предупреждают специалисты Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии, разогретый рис может представлять серьезную опасность для здоровья.

Дело даже не столько в самом процессе разогревания, сколько в том, как продукт хранили до этого. Дело в том, что в рисе содержатся споры потенциально опасной бактерии — восковые бациллы. Если после приготовления оставить продукт в комнатной температуре, эти споры разовьются в бактерии. В итоге, съев такое блюдо, можно заработать расстройство пищеварения, диарею и тошноту.

Неприятные симптомы могут дать о себе знать уже через 1-5 часов после того, как вы съели испорченный рис.

Поэтому приготовленный рис лучше отправить в холодильник сразу после того, как остынет. Кроме того, съесть продукт лучше в течение суток, разогревая до образования пара не более одного раза.