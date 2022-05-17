Рис считается одним из любимых продуктов сторонников здорового образа жизни: из него можно быстро и просто приготовить сытное блюдо. Однако на самом деле рис не так прост, как кажется. Если хранить его неправильно, есть риск подорвать свое здоровье.
Полезные свойства риса:
Укрепляет сосуды благодаря калию в составе;
Укрепляют нервную систему благодаря витаминам группы В;
Улучшает пищеварение;
Насыщает организм антиоксидантами и фолиевой кислотой.
Как
Дело даже не столько в самом процессе разогревания, сколько в том, как продукт хранили до этого. Дело в том, что в рисе содержатся споры потенциально опасной бактерии — восковые бациллы. Если после приготовления оставить продукт в комнатной температуре, эти споры разовьются в бактерии. В итоге, съев такое блюдо, можно заработать расстройство пищеварения, диарею и тошноту.
Неприятные симптомы могут дать о себе знать уже через 1-5 часов после того, как вы съели испорченный рис.
Поэтому приготовленный рис лучше отправить в холодильник сразу после того, как остынет. Кроме того, съесть продукт лучше в течение суток, разогревая до образования пара не более одного раза.
Кому рис есть нельзя
Несмотря на все
Еще рис противопоказан больным сахарным диабетом — из-за большого количества углеводов он может спровоцировать скачки уровня сахара в крови.
А еще будьте аккуратней с рисом, если у вас есть какие-либо проблемы со сном. Дело в том, что желание спать может пропасть, если в рационе много продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. Так что картофель, сдоба и рис могут спровоцировать бессонницу.
Кстати
Выбор посуды — дело ответственное: ни одно блюдо не принесет вам пользы, если вы будете готовить его в плохой сковородке, выделяющей токсичные вещества. О том, какая посуда может принести вред здоровью, читай ЗДЕСЬ.