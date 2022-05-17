рис еда
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Рис считается одним из любимых продуктов сторонников здорового образа жизни: из него можно быстро и просто приготовить сытное блюдо. Однако на самом деле рис не так прост, как кажется. Если хранить его неправильно, есть риск подорвать свое здоровье.

Полезные свойства риса:

  • Укрепляет сосуды благодаря калию в составе;

  • Укрепляют нервную систему благодаря витаминам группы В;

  • Улучшает пищеварение;

  • Насыщает организм антиоксидантами и фолиевой кислотой.

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Как предупреждают специалисты Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии, разогретый рис может представлять серьезную опасность для здоровья.

Дело даже не столько в самом процессе разогревания, сколько в том, как продукт хранили до этого. Дело в том, что в рисе содержатся споры потенциально опасной бактерии — восковые бациллы. Если после приготовления оставить продукт в комнатной температуре, эти споры разовьются в бактерии. В итоге, съев такое блюдо, можно заработать расстройство пищеварения, диарею и тошноту.

Неприятные симптомы могут дать о себе знать уже через 1-5 часов после того, как вы съели испорченный рис.

Поэтому приготовленный рис лучше отправить в холодильник сразу после того, как остынет. Кроме того, съесть продукт лучше в течение суток, разогревая до образования пара не более одного раза.

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Кому рис есть нельзя

Несмотря на все полезные свойства риса, некоторым людям есть его, увы, не стоит. Например, из-за высокого содержания клетчатки от риса стоит отказаться людям с болезнями желудка и кишечника, а также при травмах слизистой оболочки. Кстати, даже у здорового человека слишком большое количество риса может спровоцировать запор и метеоризм — так что не увлекайтесь.

Еще рис противопоказан больным сахарным диабетом — из-за большого количества углеводов он может спровоцировать скачки уровня сахара в крови.

А еще будьте аккуратней с рисом, если у вас есть какие-либо проблемы со сном. Дело в том, что желание спать может пропасть, если в рационе много продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. Так что картофель, сдоба и рис могут спровоцировать бессонницу.

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Кстати

Выбор посуды — дело ответственное: ни одно блюдо не принесет вам пользы, если вы будете готовить его в плохой сковородке, выделяющей токсичные вещества. О том, какая посуда может принести вред здоровью, читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова