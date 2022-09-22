Врач Лопатин назвал 6 медицинских процедур, которых больше всего боятся мужчины

Практически все медицинские процедуры сложно назвать приятными — к ним прибегают в случае, когда нужно поставить диагноз или провести лечение различных болезней. Но если проведение рентгена или УЗИ практически не доставляют никакого дискомфорта, то часть обследований достаточно дискомфортны с физической или психологической точки зрения.

Мужчины чаще женщин до последнего избегают неприятных манипуляций, поскольку банально боятся уколов, действий врача или тех результатов, которые они могут получить. Мы задали вопрос Сергею Лопатину, терапевту, врачу первой категории о том, каких из медицинских процедур чаще всего боятся мужчины.