Врач Лопатин назвал 6 медицинских процедур, которых больше всего боятся мужчины

Практически все медицинские процедуры сложно назвать приятными — к ним прибегают в случае, когда нужно поставить диагноз или провести лечение различных болезней. Но если проведение рентгена или УЗИ практически не доставляют никакого дискомфорта, то часть обследований достаточно дискомфортны с физической или психологической точки зрения.
Мужчины чаще женщин до последнего избегают неприятных манипуляций, поскольку банально боятся уколов, действий врача или тех результатов, которые они могут получить. Мы задали вопрос Сергею Лопатину, терапевту, врачу первой категории о том, каких из медицинских процедур чаще всего боятся мужчины.
терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
Забор крови из пальца или вены
Бытует стереотип о том, что боязнь крови — это чисто женская прерогатива. В реальности это не совсем так. Мужчины подвержены страху крови ничуть не меньше женщин. Перспектива сдачи анализов с забором крови из вены часто пугает даже заядлых любителей боевиков или ужастиков. К слову, именно мужчины чаще всего падают в обмороки в кабинетах забора крови.
Стоит отметить, что болевой порог у представителей сильной половины человечества ниже, нежели у женщин. У многих неприятие вида собственной крови накладывается на страх перед болью. Дополнительным фактором становится неудачный опыт в прошлом. Например, если мальчиком мужчина боялся сдавать анализы или расплакался на глазах у всего класса.
Клизма перед операцией и не только
Очистительная клизма — процедура не слишком приятная, однако в ряде случаев без нее не обойтись. При этом, по наблюдению врачей, женщины относятся к ней с меньшим предубеждением. А вот мужчин перспектива подобных манипуляций заставляет краснеть, бледнеть и искать «пути к отступлению». Страх этот в большей степени носит психологический характер: пугает не столько сама промывка кишечника и дискомфортные ощущения, сколько сама процедура и вид приспособлений для ее проведения.
Осмотр у проктолога и массаж простаты
Пожалуй, самый «вредный» мужской страх в медицине — это визит к проктологу. Именно боязнь манипуляций «там» заставляет мужчин до последнего терпеть симптомы геморроя или мучиться от анальных трещин. Особняком стоит лечебный массаж простаты, которого многие и вовсе боятся как огня. Комплекс таких процедур назначают при различных формах простатита — воспаления предстательной железы и при проблемах с эрекцией. Массаж простаты помогает улучшить кровообращение тканей и вывести из железы бактерии, ставшие причиной воспалительного процесса.
Естественно, что процедура приносит не только психологический, но и физический дискомфорт. Кроме того, некоторые боятся непроизвольной эрекции и семяизвержения во время врачебных манипуляций. Такое может произойти, если во время массажа затрагиваются семенные пузырьки, расположенные вдоль простаты. Пугаться этого не следует: никакого вреда организму такая эякуляция не принесет. Так что единственный совет: расслабиться и вспомнить, что простата — это такой же орган, как и все остальные.
Мазок из уретры
Процедура, о которой мужчины предпочитают говорить исключительно шепотом. Мазок из уретры не любят за психологический дискомфорт, болевой синдром во время процедуры и после нее. Анализ назначают мужчинам при болезнях мочеполовой системы и подозрении на наличие половой инфекции.
Манипуляции врач или медсестра проводят с помощью специального зонда, который вставляют в уретру на несколько сантиметров. Ощущения не слишком приятные, но в целом достаточно терпимые. Процедура занимает не более пары минут, а болевой синдром после нее проходит в течение нескольких дней.
Инъекции ботокса
В России мужчины составляют 25% от общего числа пациентов врачей-косметологов. Количество их с каждым годом растет, но для многих косметологические процедуры остаются табу. С особым недоверием представители сильной половины человечества относятся к инъекциям ботокса. «Не мужское это дело», — так говорят о ботулинотерапии. Некоторые также опасаются слишком выраженного результата процедуры: лишиться характерного мужественного прищура или морщинки на лбу. Страх мужчинам внушают и болезненные ощущения от самих уколов.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Кстати, об инъекциях и стоматологах
Уколы в ягодицу или введение препаратов в вену — еще один из ведущих страхов пациентов-мужчин. Кроме того, многие из них испытывают сильный стресс и при посещении стоматолога, когда нужно сделать анестезию перед лечением зубов.
Шприц, которым вводят препараты для анестезии, существенно отличается внешне от обычных одноразовых шприцов. Один его вид способен привести к панике и обмороку даже у серьезных, взрослых и брутальных мужчин. Стоматологи не раз сталкивались с подобным, поэтому всегда держат наготове средства для того, чтобы привести человека в чувство.