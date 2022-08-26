Неудобная болезнь: можно ли вылечить хронический цистит у женщин

Неудобная болезнь

Одно из таких воспалительных заболеваний — цистит (воспаление мочевого пузыря). По отзывам врачей, с ним встречалась в жизни если не каждая вторая, то каждая третья женщина. Такая избирательность по полу связана с анатомическими особенностями строения мочевыводящих путей у женщин. И от этого совсем не легче — скорее, наоборот.

Цистит — такое заболевание, которое невозможно не заметить. Непрерывный зуд, жжение, частые позывы к мочеиспусканию — даже простые повседневные дела становятся практически невозможными. Согласитесь, трудно сосредоточиться на работе, когда все время хочется бежать в туалет. Моча становится мутной, иногда с примесью крови, — наверное, вы редко ее разглядываете, но при сдаче анализа в баночке это будет ясно видно. А поскольку заболевание это воспалительное, то может нарушаться и общее состояние: повышение температуры, слабость, головные боли и другие признаки интоксикации организма.