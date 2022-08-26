Неудобная болезнь: можно ли вылечить хронический цистит у женщин

Традиционно осень ассоциируется с многочисленными простудами, ОРВИ, а также обострением хронических воспалительных заболеваний. Похолодало, а вы все еще в легкой одежде, промочили ноги — переохлаждение способствует общему снижению иммунитета. Пришли в офис после отпуска, дети вернулись в школу или детский сад — одного «чиха» при тесном контакте может быть достаточно, чтобы заболеть. А еще темнеет раньше, работы много, погода портится… Сплошной стресс — и это третий фактор. А в комплексе все причины действуют с тройной силой. Можно не только «подхватить» что-то на лету, но и получить обострение серьезного хронического заболевания.
Неудобная болезнь
Одно из таких воспалительных заболеваний — цистит (воспаление мочевого пузыря). По отзывам врачей, с ним встречалась в жизни если не каждая вторая, то каждая третья женщина. Такая избирательность по полу связана с анатомическими особенностями строения мочевыводящих путей у женщин. И от этого совсем не легче — скорее, наоборот.
Цистит — такое заболевание, которое невозможно не заметить. Непрерывный зуд, жжение, частые позывы к мочеиспусканию — даже простые повседневные дела становятся практически невозможными. Согласитесь, трудно сосредоточиться на работе, когда все время хочется бежать в туалет. Моча становится мутной, иногда с примесью крови, — наверное, вы редко ее разглядываете, но при сдаче анализа в баночке это будет ясно видно. А поскольку заболевание это воспалительное, то может нарушаться и общее состояние: повышение температуры, слабость, головные боли и другие признаки интоксикации организма.
Чаще всего цистит вызывает кишечная палочка, которая попадает в уретру, затем — в мочевой пузырь и начинает там активно размножаться. Вообще кишечная палочка в организме есть всегда, вопрос — в каких количествах и может ли организм с ней справиться самостоятельно. Именно осенний период с его холодом, стрессами и воздействием различных вирусов способствует снижению иммунитета и обострению этого заболевания, как и прочих воспалительных процессов.
Конечно, при таких неприятных проявлениях хочется сразу сделать что-то, чтобы стало легче, — например, выпить какую-нибудь общеизвестную таблетку по совету подруги. Но тут и заключается главное коварство цистита: симптомы можно снять достаточно быстро с помощью лекарств, но это не означает полного излечения. В результате до 60% случаев этого заболевания переходят в хроническую форму. И если вы сталкиваетесь с такой проблемой чаще, чем трижды за полгода, — это уже нехороший признак. Такое недолечивание к тому же грозит осложнениями: например, может дойти и до воспаления почек — пиелонефрита.
Плюс к лечению
Для того, чтобы вылечить цистит и не допустить его превращения в хронический, необходимо обратиться к урологу. Чаще всего — поскольку цистит в основном носит бактериальную природу — для лечения назначаются антибиотики. Но лечение по стандартным протоколам не всегда дает долгий эффект, вероятность рецидива все равно сохраняется. И в дополнение к основным препаратам врачи советуют принимать биологически активные добавки, помогающие более быстрому выздоровлению и закреплению результата.
Заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра «ГЕРОНТОЛОГИЯ»
«При лечении цистита используются комплиментарная, то есть дополнительная терапия, — рассказывает заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра „ГЕРОНТОЛОГИЯ“ (Москва), доктор медицинских наук Андрей Ильницкий. — Это, например, фунготерапия, у которой тоже есть антибактериальный и противовоспалительный эффект. Они являются дополнением к стандартному лечению и помогают улучшить качество жизни».
Среди грибов, используемых в фунготерапии, достаточно широкую известность приобрел гриб Рейши. Он хорошо изучен, и врачам понятно, какой эффект его прием может оказать на пациента. Самые главные
Чем же они помогут в борьбе с воспалениями? Полисахариды — сложные углеводы, которые способствуют медленному высвобождению энергии для мозга и нервной системы. Также они способствуют превращению иммунных клеток в
Второй активный компонент — тритерпеновые кислоты, которые помогают улучшить работу печени, обогатить кровь кислородом,
По грибы в лес за Рейши идти не придется. В природе он встречается редко, а в России даже занесен в Красную книгу. Гораздо разумнее употреблять препараты из грибов, уже подготовленные специально для приема в пищу, проверенные и исследованные специалистами. Например, в России продается
Не лечить, а предотвратить
Надо отметить, что болеют в это время года далеко не все. И чтобы иммунитет не подводил в неподходящий момент, о своем здоровье нужно постоянно заботиться. Среди рекомендаций врачей — полноценный сон, здоровое и разнообразное питание, отказ от вредных привычек, своевременное обращение к врачам, в том числе для профилактики. А дополнительную помощь организму может оказать препарат «Голден Рейши», который при постоянном приеме способствует нормализации артериального давления, работы печени, почек, уменьшению стрессовой нагрузки и, в целом, восстановлению нормальной работы организма. Все это в комплексе помогает организму становиться более устойчивым к воспалительным заболеваниям.
Подготовлено специально для Health&Beauty Technology