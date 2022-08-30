ГИБДД обнародовала список болезней, за которые будут лишать водительских прав

Серьезные проблемы зрения

Среди противопоказаний к вождению автомобиля этой группы выделяют Н54.0 — полную слепоту на оба глаза. Слепые люди просто физически не могут ездить, какой бы современной ни была машина.

Второе противопоказание — это Н53.51, ахроматопсия, когда люди видят мир черно-белым и не могут банально различать сигналы светофоров, поворотников других машин и дорожные знаки.

А вот снижение зрения разной степени, потеря зрения на один глаз и заболевания, снижающие обзор — это предмет обсуждения. В этой ситуации нужна врачебная комиссия. Возможно, будет предписание водить строго в очках, будут определенные ограничения на управление — нельзя, например, запрет на вождение общественного транспорта или грузовиков.

Употребление веществ, влияющих на психику

В этой группе выделены коды, которые определяют зависимости от алкоголя, наркотических препаратов или лекарств. Люди, которые принимают подобные вещества, могут вести себя неадекватно, рискованно и создают угрозу для других на дороге. Но алкоголикам и наркоманам в законе дают шанс вернуться к вождению автомобиля — запрет будет снят, если человек снимут с учета. Это может произойти в случае полного отказа от алкоголя или наркотических средств без срывов.

Однако, есть и много случаев того, что люди спустя много лет вновь возвращаются к своим пагубным привычкам — какой будет длительность трезвого периода, предсказать сложно. Недаром говорят, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает.