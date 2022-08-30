ГИБДД обнародовала список болезней, за которые будут лишать водительских прав

С 1 марта 2023 года ГИБДД получит доступ к базе данных с медицинскими противопоказаниями к вождению авто. Сотрудники госавтоинспекции смогут аннулировать права у людей, которые имеют противопоказания к управлению автомобилями согласно Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» (с изменениями и дополнениями от 3.08.2019 года).
Что же это за тяжелые болезни и реально ли они могут довести до беды, если человек с подобным диагнозом сядет за руль, «Доктор Питер» обсудил с Дмитрием Кашка, врачом-реаниматологом, медицинским юристом.
Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.tenchat.ru/Dmitry_Kashka
Вообще, сведения о состоянии здоровья человека — это медицинская тайна. И разглашение подобной информации должно иметь веские основания. Создатели закона, ГИБДД и чиновники мотивируют это желанием сократить количество аварий, приводящих к увечьям и гибели людей на дорогах в ДТП. Параллельно с этим нововведением сейчас также пристальное внимание обращают на прием лекарств за рулем. Сегодня даже выдвинуто предложение ставить на упаковки маркировку, которая предупреждает, что это лекарство принимать «за рулем нельзя!»
Проблемы зрения, психики и мозга
В постановлении N 1604 те противопоказания, которые будут вносить в базу доступа ГИБДД, разделили на четыре группы. И если в отношении трех из них — проблем с глазами, работой мозга и зависимостями от алкоголя и наркотиков, особых проблем и сомнений нет, то вот группа психических патологий и расстройств поведения — достаточно спорная.
Собственно, в законе перечислены только коды МКБ из классификации, под которые подпадают достаточно много нарушений, в том числе и пограничные или имеющие стадии обострения и ремиссий. Разберем немного подробнее, почему именно они попали в «черный список», и чем опасны водители с этими патологиями.
Эпилепсия — приступ может накрыть внезапно
Одно из противопоказаний к управлению это код G40 — эпилепсия. Состояние опасное, судорожные приступы могут возникнуть во время вождения, и человек в потоке автомобилей, особенно, двигаясь с высокой скоростью, может натворить бед. Поэтому при данном заболевании нельзя водить машину — это понятно, человек должен постоянно лечиться, принимать препараты.
Серьезные проблемы зрения
Среди противопоказаний к вождению автомобиля этой группы выделяют Н54.0 — полную слепоту на оба глаза. Слепые люди просто физически не могут ездить, какой бы современной ни была машина.
Второе противопоказание — это Н53.51, ахроматопсия, когда люди видят мир черно-белым и не могут банально различать сигналы светофоров, поворотников других машин и дорожные знаки.
А вот снижение зрения разной степени, потеря зрения на один глаз и заболевания, снижающие обзор — это предмет обсуждения. В этой ситуации нужна врачебная комиссия. Возможно, будет предписание водить строго в очках, будут определенные ограничения на управление — нельзя, например, запрет на вождение общественного транспорта или грузовиков.
Употребление веществ, влияющих на психику
В этой группе выделены коды, которые определяют зависимости от алкоголя, наркотических препаратов или лекарств. Люди, которые принимают подобные вещества, могут вести себя неадекватно, рискованно и создают угрозу для других на дороге. Но алкоголикам и наркоманам в законе дают шанс вернуться к вождению автомобиля — запрет будет снят, если человек снимут с учета. Это может произойти в случае полного отказа от алкоголя или наркотических средств без срывов.
Однако, есть и много случаев того, что люди спустя много лет вновь возвращаются к своим пагубным привычкам — какой будет длительность трезвого периода, предсказать сложно. Недаром говорят, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает.
Деменция, психоз, шизофрения
Среди запретов на вождение выделены болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, бредовые расстройства, умственная отсталость, шизофрения и патологи, сопровождающиеся галлюцинациями. Люди с такими диагнозами не могут водить машину по вполне понятным причинам — провалам в памяти, потере ориентации, неадекватности суждений и поведения. Вот так, например, выглядит мир глазами человека с шизофренией.
Сложнее с другими группами, например, расстройствами настроения. Определить ту грань, когда человек может стать опасен и ему нельзя за руль, крайне сложно. Один врач-психиатр никак не сможет в этом случае принять решение и выдать заключение о возможности или запрете вождения.
Не менее сложно трактовать невротические расстройства. Если на фоне них человек впадает в истерику, ступор или имеет сильные фобии, это опасно при управлении транспортом. Но решение принимать будет специальная комиссия из психиатров. Ведь боязнь пауков и социофобия — очень сильно различающиеся патологии.
Самая спорная и сложная категория — F60-F69, включающая расстройства личности у взрослых. Сюда, помимо прочих, можно отнести и расстройства половой ориентации, влечений и транссексуализм, пироманию, клептоманию и многие другие проблемы психики.
Насколько эти диагнозы реально опасны при управлении автомобилем — очень спорный и сложный вопрос. Кто должен принимать решение о вынесении запретов, на основании каких критериев — не менее сложный.
3 вопроса юристу
«Мне вынесли вердикт „не годен“, это можно оспорить?»
Да, оспорить можно, также как и заключение любой другой медицинской комиссии. Основным вопросом будет критерий негодности — по одним основаниям, имеющим объективные критерии (например, зрение или электроэнцефалограмма) оспаривать легче, по другим (например, психиатрической диагноз), которые имеют больше оценочный характер суждений, оспаривать сложнее, но в любом случае это возможно.
Кто подтверждает здоровье иностранных водителей, мигрантов — будут ли они тоже в базе?
Иностранные водители должны подтверждать свои права, по сути, менять их на российские. Соответственно, они обязаны проходить все те же медицинские процедуры, что и российские автомобилисты, а значит они также будут в этой базе.
Не будет ли возможности двояко толковать какие-то пункты и создавать поле для взяток за «хорошее» заключение?
Возможности для коррупционных действий будут всегда, пока есть люди. И наличие базы ничего не изменит. Хотя проконтролировать, кто выдал подложный документ, станет легче. Только от социальной зрелости, подкрепленной ответственностью за подлог, и определяется выдача «правильных» заключений. Врача любой специальности можно заподозрить в этом, но, к счастью, это не столь распространенное явление.