Иммунолог назвала опасные болезни, которые могут появиться из-за домашней пыли

Во время регулярной уборки мы старательно вытираем пыль со всех поверхностей, пылесосим и моем полы. Но буквально через пару дней тонкий слой серой массы вновь покрывает полки, столы или другие поверхности. Казалось бы, это неприятное явление безобидно, хотя и портит настроение хозяйкам.

Однако врачи считают, что домашняя пыль может серьезно навредить здоровью, поэтому с ней нужно активно бороться и знать, где в квартире или доме концентрируется больше всего пыли. Особенно опасна эта субстанция для аллергиков и людей с бронхолегочной патологией.