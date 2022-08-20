Бегом к врачу! 7 утренних симптомов, которые укажут на проблемы с легкими

Легкие — это парный орган, который заполняет 4/5 грудной клетки и обеспечивает газообмен — поставку кислорода в кровь и выведение из организма углекислого газа. Этот процесс происходит за счет ритмичных движений диафрагмы и грудной клетки, а также способности легких сокращаться.
Интересный факт: наши легкие продолжают расти, пока человеку не исполнится 25 лет, а их объем в среднем составляет 3 литра. Однако у спортсменов, которые долгие годы занимаются бегом или плаванием, объем легких может достигать 5 литров.
врач-пульмонолог, терапевт Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Как устроены наши легкие
Каждое легкое имеет конусовидную форму и защищено ребрами и позвоночным столбом. Кстати, малок кто знает, что правое легкое больше по объему, чем левое, но несколько короче и шире, так как правый купол диафрагмы стоит выше левого (из-за прилегающей правой доли печени).
Легкие разделены на доли, причем справа их три (нижняя, средняя и верхняя), а слева две — верхняя и нижняя. Каждая доля имеет сегменты, которые снабжаются крупным кровеносным и дыхательным сосудом.
- В легких всегда присутствует большое количество микроорганизмов, которые играют важную роль в поддержании гомеостаза. Микробиота у здоровых людей сложная и динамичная, но изменяется при астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других патологиях, — рассказывает Юлия Закиева.
врач-пульмонолог, заведующая отделением в Ленинградской областной клинической больнице
Долевые бронхи в легких делятся на сегментарные, субсегментарные и так до самых маленьких тоненьких бронхиол, от которых отходит альвеолярный ход — он перетекает в альвеолы. Альвеолы — это такие маленькие пузырьки в легких, их очень-очень много.
- Легкие чем-то напоминают гроздь винограда, которая, условно, состоит из трахеи, бронхов и маленьких бронхиол. На каждой «кисти» висит по виноградинке. Бронхи и бронхиолы — это такие воздухопроводящие пути, а в альвеолах уже происходит газообмен, — дополняет коллегу Светлана Ермолова.
Основная функция легких — это обеспечение организма кислородом. Помимо этого, легкие еще и защищаются нас (при условии, что вы дышите правильно, то есть вдыхаете воздух носом, а выдыхаете — ртом). В таком случае в носоглотке происходит нагревание воздуха, на слизистой оболочке оседает пыль, а отфильтрованный воздух уже доставляется в бронхи, поясняет Светлана Ермолова.
Помимо газообмена, легкие выполняют эндокринные, иммунные функции и множество других важных задач, говорит Юлия Закиева:
защищают организм от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем;
помогают в регуляции кровяного давления;
участвуют в кислотно-щелочном гомеостазе крови (удаляют углекислый газ при дыхании);
фильтруют небольшие сгустки крови, за счет чего происходит предотвращение их попадания в артерии;
фильтруют воду и промежуточные метаболиты из крови.
Как понять, что с легкими не все в порядке
Поскольку в легких нет нервных рецепторов, они не могут «болеть», поясняет Юлия Закиева. Поэтому нужно знать основные симптомы, которые могут говорить о проблемах с дыхательной системой:
приступы удушья (затрудненного дыхания);
кашель — это нормальная защитная реакция организма, которая позволяет очистить дыхательные пути от различных раздражителей, но если он продолжается более 3 недель (как сухой, так и с выделением мокроты), это может быть симптомом заболевания;
одышка с затруднением выдоха при нагрузке разной интенсивности или даже в покое;
повышение температуры тела выше 380С, преимущественно ночью;
слабость, вялость;
вы понимаете, что физические нагрузки стали даваться гораздо сложнее.
- Кашель, мокрота и одышка — это первые тревожные звоночки, — говорит Светлана Ермолова. — Так, одышка может нарастать постепенно. Например, если вы занимались спортом, ходили в фитнес-клуб, а потом, перестав это делать, заметили, что появляется одышка при подъеме по лестнице или в гору, то это свидетельствует о каком-то сбое в организме.
Стоит обратить внимание и на любой дыхательный дискомфорт:
кашель при смехе,
кашель при физической нагрузке,
кашель при громкой речи, который прерывает вашу речь и заставляет сначала откашляться, а только потом продолжать разговор.
Важная деталь: бывает, что кашель и одышка усиливаются в горизонтальном положении (например, при сердечной недостаточности, гастроэзрфагеальном рефлексе). Это веский повод обращения к врачу, заключила пульмонолог.
Какие симптомы появляются по утрам
Некоторые симптомы могут беспокоить только после пробуждения — их тоже не стоит оставлять без внимания, говорит Юлия Закиева. Это может быть:
приступообразный кашель,
чувство удушья,
хрипы при дыхании (могут быть и ночью).
Это все — характерные симптомы бронхиальной астмы.
- Когда аллергены достигают носовой впадины, в ней происходит возбуждение нервных окончаний, которое приводит к образованию жидкости и слизи. Она попадает в бронхи и может вызвать обострение астмы — это называется назобронхиальным рефлексом. Также из-за заложенности носа человек начинает дышать ртом. Слизь из носовой полости может попасть в бронхи — особенно во время сна, — и вызвать бронхиальное воспаление, приводящее к ночному приступу, — поясняет Юлия Закиева.
Также вас, по словам Светланы Ермоловой, должны насторожить:
свистящее дыхание,
чувство нехватки воздуха — в груди как будто мало места,
частое желание откашляться,
выделение мокроты.
- Когда вы меняете вертикальное положение на горизонтальное, то происходит стекание слизи, появляется кашель. Если это случилось только один раз, то бежать к врачу не стоит. Но вот если у вас вдобавок появились хрипы в груди, осиплость голоса, свистящее дыхание, то это уже повод обратиться к специалисту, — говорит пульмонолог.
Кстати
В утренние часы может появиться и «привычный кашель курильщика» — это явный признак ХОБЛ.
- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) связана с длительным воздействием дыма, никотина и иных вредных веществ на бронхи, из-за чего внутри долгое время развивается воспалительный процесс, бронхи сужаются, и резко возрастает выработка слизи, — говорит Юлия Закиева.
Утренний кашель курильщика возникает из-за нарушения дренажа мокроты во время сна. После пробуждения из-за вибрации во время разговора и ходьбы интенсивнее начинает работать мукоцилиарный клиренс и дренироваться вязкая мокрота — человек закашливается.
Важно сказать и про обструктивное апноэ сна (СОАС). Это приостановка дыхания во сне, которая приводит к полному отсутствию или уменьшению легочной вентиляции (более 90% по отношению к исходному воздушному потоку) продолжительностью от 10 секунд.
Причинами могут быть не только патология ЛОР-органов, но и снижение тонуса мышц, в том числе из-за лишнего веса. Во сне такие люди сильно храпят.
- Если после пробуждения вы чувствуете разбитость и вялость, днем — сонливость, это могут быть первые симптомы опасного заболевания, способного привести к инсультам и инфарктам из-за недостаточного поступления кислорода к жизненно важным органам, — предостерегает Юлия Закиева.
Почему нельзя ждать «пока само пройдет»
Первая и самая частая причина для обращения к пульмонологу — затяжной кашель. Каким бы он ни был: лающим и хриплым, редким или частым, ночным или в течение всего дня, глубоким с отделением мокроты или поверхностным сухим — это повод для проведения обследования.
Не стоит относиться снисходительно и к мокроте.
- Появление прожилок крови в мокроте может быть признаком не только злокачественного заболевания, но и развития жизнеугрожающего заболевания — тромбоэмболии легочной артерии, — говорит Юлия Закиева.
Приступы затрудненного или «свистящего» дыхания могут быть проявлением:
бронхиальной астмы,
кардиальной астмы,
ХОБЛ,
тромбоэмболии легочной артерии.
Внезапная потеря веса, слабость, длительное повышение температуры тела требуют дообследования. Возможно, у человека воспаление легких. Также стоит исключить туберкулез и онкологию.
Еще один симптом — это боль в грудной клетке. Она связана не только с патологией легких (плеврит, пневмоторакс), но и с заболеваниями нервно-мышечной системы, остеохондрозом, болезнями сердца — поставить точный диагноз сможет лишь врач после обследования.
8 самых распространенных болезней легких
От различных болезней легких страдают десятки миллионов человек во всем мире. Курение, инфекции, неблагоприятная среда и гены как раз и провоцируют большинство патологий, поясняет Юлия Закиева.
Самыми распространенными считаются:
Бронхиальная астма — наследственное заболевание, развивающееся в связи с гиперреактивностью бронхов в ответ на различные триггеры — аллергены, вирусные агенты, резкие запахи, из-за которых возникают свистящее дыхание и приступы удушья. Современное лечение позволит не только предотвратить серьезные осложнения, но и достичь ремиссии заболевания на долгие годы.
Хроническая обструктивная болезнь легких — заболевание, связанное с ограничением количества воздуха из-за сужения бронхиального дерева вследствие хронического воспаления. Основная причина развития болезни — курение.
Пневмония, хронический/острый бронхит — это группа воспалительных заболеваний легких, связанных с бактериями, вирусами и грибами.
Бронхоэктатическая болезнь — необратимое расширение и деформация бронхов, сопровождающиеся функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса. Приобретенные бронхоэктазы возникают в результате частых инфекций, пневмонии, хронического бронхита, туберкулеза или абсцесса легкого.
Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) — смертельно опасное заболевание, связанное с попаданием в легочные артерии сгустка крови из глубоких вен ног. Может привести к резкому снижению концентрации кислорода в крови, кровохарканию, болям в груди.
Рак легкого. Возникает как непосредственно из легочной ткани, так и в результате метастазирования. На первом этапе может проявляться только легким недомоганием и слабостью, поэтому важно ежегодно проходить диспансеризацию.
Рестриктивные изменения в легких — это замена легочной ткани, участвующей в дыхании, на соединительную (фиброз легких). Это может быть связано как с воздействием внешних факторов: загрязненность воздуха, профессиональная вредность, вирусные инфекции, прием некоторых лекарств, так и с аутоиммунными заболеваниями — ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и так далее.