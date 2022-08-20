Бегом к врачу! 7 утренних симптомов, которые укажут на проблемы с легкими

Как устроены наши легкие

Каждое легкое имеет конусовидную форму и защищено ребрами и позвоночным столбом. Кстати, малок кто знает, что правое легкое больше по объему, чем левое, но несколько короче и шире, так как правый купол диафрагмы стоит выше левого (из-за прилегающей правой доли печени).

Легкие разделены на доли, причем справа их три (нижняя, средняя и верхняя), а слева две — верхняя и нижняя. Каждая доля имеет сегменты, которые снабжаются крупным кровеносным и дыхательным сосудом.

- В легких всегда присутствует большое количество микроорганизмов, которые играют важную роль в поддержании гомеостаза. Микробиота у здоровых людей сложная и динамичная, но изменяется при астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других патологиях, — рассказывает Юлия Закиева.