Почему мучает кашель по ночам: терапевт назвал 5 главных причин

Кашель сам по себе — не отдельное заболевание, а всего лишь симптом различных патологий. Чаще всего он возникает в результате раздражения специфических рецепторов внутри дыхательных путей. Но в некоторых случаях он становится проявлением проблем с сердцем, сосудами, пищеварением или нервной системой. Сам по себе кашель считается одним из механизмов защиты организма от негативных внешних воздействий и различных патогенных агентов, проникающих в организм.

Хотя таким образом организм пытается защититься от инфекции и инородных частиц в дыхательных путях, если вы каждую ночь страдаете от кашля, резко нарушается сон и работоспособность. Поэтому важно выявить причины кашля. «Доктор Питер» выяснял, почему может возникать ночной кашель, задав вопросы терапевту Московской клиники Николаю Рябкову.