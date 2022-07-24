Почему мучает кашель по ночам: терапевт назвал 5 главных причин

Кашель сам по себе — не отдельное заболевание, а всего лишь симптом различных патологий. Чаще всего он возникает в результате раздражения специфических рецепторов внутри дыхательных путей. Но в некоторых случаях он становится проявлением проблем с сердцем, сосудами, пищеварением или нервной системой. Сам по себе кашель считается одним из механизмов защиты организма от негативных внешних воздействий и различных патогенных агентов, проникающих в организм.
Хотя таким образом организм пытается защититься от инфекции и инородных частиц в дыхательных путях, если вы каждую ночь страдаете от кашля, резко нарушается сон и работоспособность. Поэтому важно выявить причины кашля. «Доктор Питер» выяснял, почему может возникать ночной кашель, задав вопросы терапевту Московской клиники Николаю Рябкову.
врач-терапевт, инфекционист Московской Клиникиvk.com/moscowclinic
Если причина — в вашем окружении
Кашель — это защитная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей. Одной из его разновидностей как раз и считается ночной кашель. Причем, по характеру он может быть как сухим, так и влажным. Причины его достаточно разнообразны, и далеко не всегда это простуда или какие-либо серьезные патологии. Давайте рассмотрим самые распространенные факторы, провоцирующие ночные приступы кашля.
Физиологической причиной может быть холодный или чрезмерно сухой воздух в помещении. В этом случае достаточно изменить температуру в помещении или увлажнять воздух, чтобы приступы кашля в ночные часы прекратились.
Патологические причины кашля
Чаще всего врачи встречают в своей практике рефлекторный кашель. Он формируется из-за раздражения слизистой оболочки дыхательных путей. В ночные часы кашель может усиливаться или ослабевать, в некоторых ситуациях это важно для диагностики. В отношении именно ночного кашля, стоит выделить следующие причины.
1. Раздражители во внешней среде
Вдыхание химических раздражителей, которые попадают на стенки бронхов и провоцируют их отечность. Такими раздражителями могут выступать городской смог со смесью различных химических частиц или дым сигарет из-за курящих соседей на одной лестничной клетке или балконе.
2. Заболевания верхних дыхательных путей
Можно разобрать причину возникновения кашля по ночам, например, при вазомоторном рините. За счет отека и раздражения слизистых в полости носа образуется некоторое количество слизи — жидких или более густых выделений. Скопления слизи, когда человек находится длительное время в горизонтальном положении (лежа, во время сна) может стекать в нижние носовые ходы и достигать задней стенки глотки, вызывая раздражение слизистых глотки и провоцируя рефлекторный кашель.
3. Обратный заброс желудочного содержимого
Еще одна распространенная причина возникновения ночного кашля — это ГЭРБ (расшифровывается как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Из-за заброса кислого содержимого желудка в пищевод и выше, в глотку, особенно при приеме пищи перед сном, происходит рефлекторное раздражение рецепторов на слизистых глотки. Это может провоцировать ночной кашель.
4. Проблемы с сердцем
Довольно часто ночной кашель вызывают и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это могут быть различные серьезные проблемы с сердцем, при которых формируется застойная сердечная недостаточность.
5. Патологии бронхов и легких
Такие заболевания как бронхиальная астма, пневмония, бронхит и прочие, вызывают как дневной, так и ночной кашель. Но обычно при таких патология, помимо частых приступов сухого или влажного кашля, есть и другие признаки болезни.
Что делать, если кашель буквально изводит
Чтобы облегчить состояние и полноценно выспаться, нужно попробовать простые советы, облегчающие ночной кашель.
Создайте максимально комфортные условия для сна. Если в спальне на полу ворсистый ковер как источник пыли, а воздух сухой и жаркий, спать будет некомфортно. Слизистым носоглотки нужна прохлада и влажность. Возьмите за правило за час до сна открыть окно или форточку, чтобы проветрить спальню, используйте увлажнитель, уберите пылесборники.
При склонности к аллергии устраните из спальни ковры, шерстяные изделия, тяжелые портьеры, живые цветы в горшках с землей и не пускайте в кровать домашних животных.
При возникновении кашля как побочного эффекта от препаратов, обсудите с врачом изменение времени приема лекарств, а если их нужно пить на ночь — поговорите о замене лекарства на другое, лишенное неприятных эффектов.