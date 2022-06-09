Бегом к врачу! 5 опасных болезней, симптомом которых может быть влажный кашель

Следите за характером кашля

Если кашель нечастый, не мешает привычной жизни, на фоне простуды влажный кашель субъективно ощущается улучшением состояния после надрывного и сухого кашля, это не опасно. Постепенно мокрота, скапливающаяся в дыхательных путях, откашляется и наступит выздоровление. Особенно частым кашель бывает в утренние часы, за ночь копится слизь, которую нужно вывести.

Влажный кашель типичен для курильщиков, людей, работающих в загазованных и пыльных помещениях, это попытка избавиться от раздражающих соединений. Иногда кашель возникает как реакция н препараты от насморка или постназальное затекание слизи, как побочный эффект от прием препаратов от давления. В этом случае нужно убрать основную его причину и кашель исчезает.

Совсем другое дело, если речь идет о кашле, который не проходит на протяжении нескольких дней усиливается, пробуждает от сна ночью или утром сложно откашляться, мокроты очень много, затруднено дыхание. Причинами могут быть воспаление, инфекции, проблемы с пищеварительной системой, аллергия и даже опухоли.