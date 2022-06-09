Бегом к врачу! 5 опасных болезней, симптомом которых может быть влажный кашель

Вообще кашель — это один из защитных механизмов, срабатывающий при различных патологиях в области верхних или нижних дыхательных путей. При кашле организм пытается очистить дыхательные пути, восстанавливая их проходимость. В итоге при кашле могут удаляться инородные предметы и частички, комочки мокроты, слизь. Процесс регулируется кашлевым центром в области головного мозга. К нему импульсы поступают от рецепторов, расположенных в области слизистых оболочек дыхательных путей.
Но не всегда эта защитная реакция — признак того, что организмы пытается удалить слизь и идет на поправку. Бывает целый ряд ситуаций, когда влажный кашель с обилием мокроты — признак серьезной, тяжелой патологии. «Доктор Питер» задал вопросы об опасности влажного кашля Ольге Любавиной, врачу-терапевту.
Следите за характером кашля
Если кашель нечастый, не мешает привычной жизни, на фоне простуды влажный кашель субъективно ощущается улучшением состояния после надрывного и сухого кашля, это не опасно. Постепенно мокрота, скапливающаяся в дыхательных путях, откашляется и наступит выздоровление. Особенно частым кашель бывает в утренние часы, за ночь копится слизь, которую нужно вывести.
Влажный кашель типичен для курильщиков, людей, работающих в загазованных и пыльных помещениях, это попытка избавиться от раздражающих соединений. Иногда кашель возникает как реакция н препараты от насморка или постназальное затекание слизи, как побочный эффект от прием препаратов от давления. В этом случае нужно убрать основную его причину и кашель исчезает.
Совсем другое дело, если речь идет о кашле, который не проходит на протяжении нескольких дней усиливается, пробуждает от сна ночью или утром сложно откашляться, мокроты очень много, затруднено дыхание. Причинами могут быть воспаление, инфекции, проблемы с пищеварительной системой, аллергия и даже опухоли.
Что значит «кашель с мокротой»
Мокротой врачи называют защитную слизь, которая вырабатывается в бронхах, смешивается со слюной и естественными выделениями слизистой носа, незаметно проглатывается и растворяется. Она образуется постоянно, ее немного, и это вариант нормы.
При заболеваниях, если формируется воспаление слизистой бронхов, мокроты становится значительно больше, раздражаются клетки слизистой оболочки бронхов на фоне воспаления, включаются механизмы защиты и саморегуляции, избыток мокроты активно выводится с кашлем.
Причин появления большого количества мокроты может быть много. Это вирусные, бактериальные инфекции, воспалительные заболевания, аллергия. Особенно опасны гнойно-деструктивные заболевания, онкологические процессы с быстрым ростом опухолей, туберкулез легких, отек легких. Важно не заниматься самолечением и своевременно обратиться к врачу.
Пять основных патологий, когда кашель с мокротой опасен
Отек легких — острая легочная недостаточность, может осложнять течение самых различных заболеваний в кардиологии, пульмонологии, неврологии, гинекологии, гастроэнтерологии. Патология может развиваться молниеносно и заканчиваться фатально, поскольку легочная ткань буквально заполняется жидкостью и не может осуществлять газообмен. Отек может иметь острое, волнообразное или затяжное течение от 4-х до 12-ти часов, или развивается нескольких суток. Тревожный признак — нарастающий влажный кашель.
Бронхиальная астма — хроническое воспаление дыхательных путей, одним из симптомов которой может быть кашель — сухой и с мокротой (обычно ее немного). При осложнениях и присоединении бактерий может быть больше мокроты.
ХОБЛ — хроническое воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов, когда просвет их сужается, в результате нарушается дыхание и на поздних стадиях появляется одышка. В начале заболевания беспокоит только кашель с мокротой. Сначала кашель чаще утренний, с мокротой светло-желтого цвета, позже мокрота становится обильной и гнойной, ежедневной.
ТЭЛА — это закупорка ствола или ветвей легочной артерии частичками тромба, проявляется кровохарканьем и кашлем. Проблема возникает потому, что легкие частично выключаются из кровообращения, не может полноценно осуществляться обмен газами.
При инфильтративном туберкулезе легких опасны появление кашля с мокротой и прожилками крови с выделением микобактерий в окружающую среду, с возможным развитием легочного кровотечения.
Если кашель длительный
Даже на фоне ОРВИ или гриппа возможен затяжной влажный кашель. Чтобы исключить осложнения, обращаем свое внимание на количество, цвет и консистенцию мокроты — обильная или трудно отделяемая, густая, пенистая, кровянистая — повод для обращения к врачу. Мокрота может быть с неприятным запахом — при абсцессе легкого или распаде раковой опухоли в легком.
Помним, что выраженность кашля с мокротой не всегда соответствует тяжести заболевания, может наступить внезапное ухудшение с развитием осложнений, в том числе, опасных для жизни. Важно своевременно установить диагноз и определиться с тактикой амбулаторного или стационарного лечения.