Респираторная система включает в себя воздухоносные пути (от ротоглотки, затем в гортань, трахею, бронхи, которые как дерево разветвляются на все более тонкие веточки) и непосредственно легкие. Именно здоровая легочная ткань жизненно важна для того, чтобы человек мог вести привычную жизнь. В легких происходит газообмен — кровь насыщается атмосферным кислородом и отдает углекислый газ — продукт метаболизма.

Мы привыкли думать, что самый главный враг легких — это курение. Да, никто не будет спорить, что табачный дым, смолы, никотин вредят легким, разрушают их структуру. Сюда же добавим популярные сегодня, но не менее вредные вейпы, кальяны, электронные сигареты. Но не только привычка к курению разрушает легкие, есть и ряд других привычных наших действий, которые больно бьют по здоровью респираторной системы. «Доктор Питер» попросил рассказать об этом подробнее Патимат Алиеву, семейного врача, акушера-гинеколога, врача УЗИ клиники «Медицина».