Респираторная система включает в себя воздухоносные пути (от ротоглотки, затем в гортань, трахею, бронхи, которые как дерево разветвляются на все более тонкие веточки) и непосредственно легкие. Именно здоровая легочная ткань жизненно важна для того, чтобы человек мог вести привычную жизнь. В легких происходит газообмен — кровь насыщается атмосферным кислородом и отдает углекислый газ — продукт метаболизма.
Мы привыкли думать, что самый главный враг легких — это курение. Да, никто не будет спорить, что табачный дым, смолы, никотин вредят легким, разрушают их структуру. Сюда же добавим популярные сегодня, но не менее вредные вейпы, кальяны, электронные сигареты. Но не только привычка к курению разрушает легкие, есть и ряд других привычных наших действий, которые больно бьют по здоровью респираторной системы. «Доктор Питер» попросил рассказать об этом подробнее Патимат Алиеву, семейного врача, акушера-гинеколога, врача УЗИ клиники «Медицина».
Патимат Алиева
терапия, акушерство, УЗИ-диагностика
семейный врач, акушер-гинеколог, врач УЗИ клиники «Медицина»www.instagram.com/dr.alieva.uzi/
Сигареты — враг №1
Конечно, было бы неправильно обойти вниманием курение. Несмотря на все усилия государства по борьбе с ним, курящих людей все-таи еще очень много. Негативное влияние вредной привычки на здоровье достаточно значимо — курильщики живут в среднем на 15 лет меньше тех, кто не курит. И хотя продолжительность жизни зависит не только от вредной привычки, но и от многих других факторов, в отношении влияния на различные органы и системы споров не возникает.
Курящие люди чаще страдают от атеросклероза, их сосуды начинают покрываться жировым налетом гораздо раньше, в стенках образуются бляшки, повышающие риск серьезных осложнений.
Это инфаркты, инсульты, проблемы с конечностями. Перемежающаяся хромота — типичный пример. Страдает нервная система, пищеварение, половая сфера — это связано с токсическими эффектами, огромным количеством свободных радикалов, поступающих в тело.
Сама дыхательная система страдает от постоянного раздражения. У курильщиков часто возникают хронические ларингиты, бронхиты, которые могут не исчезать даже после отказа от вредной привычки. Курящие чаще страдают от ОРВИ и тяжелее переносят простуды. Это связано с тем, что дым и целый «букет» раздражающих веществ нарушает мукоцилиарный барьер (работу ресничек на поверхности слизистых бронхов), которые призваны защищать организм от вирусов и бактерий.
Нездоровое питание — враг №2
Да, как ни странно это звучит, но нерациональное, нездоровое питание способно нанести непоправимый вред легочной ткани. Именно респираторный тракт отражает агрессию различных внешних факторов, включая систему мощной защиты — антиоксидантную. Если пища сама по себе богата опасными соединениями, пресыщена жирами, легкими углеводами и пищевой химией, организму нужно частично расходовать защитные факторы на нее. Легочная защита может ослабевать.
Для здоровья легких и всей дыхательной системы, сокращения числа простуд, респираторных инфекций, необходимо переходить на максимально здоровое питание. Это поможет улучшить общее состояние легких и бронхов. В рационе должно быть много продуктов, богатых антиоксидантами. Чтобы поддержать свои легкие, обратите внимание на следующие продукты:
жирная морская рыба (нужна для синтеза сурфактанта, жирной пленки, не позволяющей альвеолам спадаться на выдохе);
зеленый чай (лидер среди напитков по содержанию антиоксидантов);
брокколи и шпинат;
виноград и другие фрукты;
сладкий картофель.
Лень — враг №3
Постоянное просиживание в офисе с последующим простаиванием за рулем собственного авто в пробках, редкие прогулки, лежание на диване в выходные, отказ от активного образа жизни — все это не дает легким нормально работать.
Они должны дышать «полной грудью», тренироваться за счет разных нагрузок — на фоне физической активности учащая дыхание, при неспешных прогулках — делая его реже, но глубже. Походы тренажерный зал или любые другие виды активности тренируют не только мышцы, но и легкие.
Сутулость, проблемы с осанкой — враг №4
Не менее важна для здоровья легких и правильная осанка. Грудная клетка, где расположены сами легкие, имеет ограниченный объем. Для того, чтобы во время дыхания объем легких эффективно изменялся, нужно расправить плечи и выпрямить спину.
При постоянной сгорбленности мы сами ограничиваем свои дыхательные объемы.
При таком положении мы дышим менее эффективно, поэтому кислорода в кровь поступает меньше. А это — путь к хронической гипоксии.
Кондиционер — враг №5
Любители прохладного, кондиционированного воздуха должны подумать о том, чтобы сохранить свое здоровье. Дело не в самих кондиционерах как таковых, а в неправильном уходе за ними.
Если вы постоянно находитесь в помещении с установленным кондиционером, необходимо регулярно чистить воздушные фильтры, решетки, где оседают пыль, грязь и целые полчища микробов.
Некоторые из них могут стать причиной опасных форм пневмонии. Например, возможна легионеллезная пневмония: возбудители любят холодный воздух и нечищенные фильтры сплит-систем.
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