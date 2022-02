Что говорят научные исследования?

Одно из самых свежих, исследование «Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin», выпущенное в марте 2020, однозначно утверждает, что подобные альтернативы традиционному курению опасны. Для тех наивных, кто считает вейпинг более безопасным по сравнению с традиционным курением, в статье приводятся данные:

«Состояние, получившее название „повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет“ (EVALI), зафиксировали в США в июне 2019 года, и в течение трех последующих месяцев случаи подобных повреждений заметно участились».

Далее, еще одно исследование, результаты которого обнародованы в статье на сайте Гарвардского университета : «Почти у 200 пользователей электронных сигарет развилось тяжелое заболевание легких в 22 штатах (и число продолжает расти — в статье „Вашингтон пост“ говорится о 354). Большинство случаев было среди подростков и молодых людей».

Как правило, симптомы проявляются постепенно, с одышкой и/или болью в груди, прежде чем более серьезное затруднение дыхания приведет к госпитализации.

Заболевание легких не было связано с конкретной маркой или ароматом электронной сигареты.