Курение в РФ — это серьезная проблема, как бы ни боролось с ним государство. Кальян воспринимают как развлечение, бары и ночные клубы предлагают их в качестве дополнительной услуги «к столу». Не менее популярны кальяны и дома, поскольку стоят они не очень дорого, достать их и аксессуары несложно. Не менее популярны и другие способы курения — вейпы и разные варианты электронных сигарет. Название свое вейпы получили от английского названия — vapourizer. Внутри электронного прибора испаряется жидкость с никотином и ароматизаторами, пары которой и вдыхают при курении.
Электронные сигареты — это устройства со стиками, содержащими табак, который не горит, а нагревается специальной пластиной. Все это преподносят потребителям как безвредную альтернативу классическому курению сигарет и сигар, указывая, что нет самого факта горения. «Доктор Питер» разбирался, так ли это на самом деле.
Илья Кислер
Наркология, психотерапия
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииwww.instagram.com/zavisimocti_net/
Не лучше сигарет
Продажи обычных сигарет уже давно стали ограничивать во многих странах: и путем введения акцизов, и путем ограничений выкладки товара в торговых сетях, и другими способами. Это правильно, поскольку однозначно доказано — курение вредит здоровью, сильно и длительно. В борьбе с курильщиками и вредной привычкой усилилась антиникотиновая социальная реклама, стал популярен здоровый образ жизни. Но табачная индустрия не сдается. Стремясь поддержать спрос и получение прибыли, транснациональные табачные монстры придумали новый план: как за счет уменьшения вреда для окружающих но при этом усиления вреда для самих курильщиков подстегнуть продажи легального наркотика (а ведь никотин — это слабый наркотик).
И придумали! Оказывается, нужно просто-напросто создать «более современную» форму «доставки никотина в организм». Это… электронные сигареты. Обыватель (а большинство людей в мире — это именно обыватели, и это не осуждение, это нормально) конечно же вначале клюнули на эту наживку. Продажи «электронок» пошли в гору. Но последние исследования начинают все расставлять на свои места. Чуда, конечно, не случилось. «Электроника» еще вреднее традиционных сигарет.
Есть плюсы только для окружающих
Определенные плюсы есть только для так называемых пассивных курильщиков. Уточним, что пассивные курильщики — это люди, которые сами не курят, но вынужденно находятся рядом с курильщиком, и вынужденно вдыхают табачный дым. Вот для них электронные сигареты гораздо менее вредны. Ведь изо рта активного курильщика «электронки» исходит, по сути, не дымное никотиновое, а скорее синтетическое облако. И эта синтетика не стойка в окружающей среде.
Зато эта синтетика гораздо более опасна для самого курильщика. Ну, и сам никотин, он тоже никуда не делся, мало того — зачастую в вейпах его больше, чем заявлено!
Что говорят научные исследования?
Одно из самых свежих, исследование «Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin», выпущенное в марте 2020, однозначно утверждает, что подобные альтернативы традиционному курению опасны. Для тех наивных, кто считает вейпинг более безопасным по сравнению с традиционным курением, в статье приводятся данные:
«Состояние, получившее название „повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет“ (EVALI), зафиксировали в США в июне 2019 года, и в течение трех последующих месяцев случаи подобных повреждений заметно участились».
Далее, еще одно исследование, результаты которого обнародованы в статье на сайте
Как правило, симптомы проявляются постепенно, с одышкой и/или болью в груди, прежде чем более серьезное затруднение дыхания приведет к госпитализации.
Заболевание легких не было связано с конкретной маркой или ароматом электронной сигареты.
Они все опасны
Врачи и ученые, изучающие проблему курения, в один голос заявляют — традиционные формы курения и любые альтернативные варианты опасны. На сегодняшний день нет ни единого безопасного варианта этой вредной привычки. Даже безникотиновые испарители — это опасность, поскольку облако синтетической химии, попадающее в дыхательную систему, крайне негативно отражается на состоянии тканей.
Если бросать — то радикально
Самое ужасное однако даже не в самом факте курения различных вейпов, электронных сигарет или кальянов. Ужас в том, что многие курильщики традиционных сигарет планируют отказаться от курения при помощи… «электроники». Они считают, что так перестанут вредить своему здоровью. Но по сути, переход с обычных сигарет на электронные — это как наркоманию «лечить» другой наркоманией, просто с другой формой доставки психоактивного вещества.
Вот уж воистину, если Бог хочет наказать человека, он его лишает разума.
Если бросать курить — то нужно раз и навсегда, радикально и однозначно бросить курить любые формы сигарет, а также вейпы и кальяны. Тогда это будет реальная польза для здоровья.
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