Курение в РФ — это серьезная проблема, как бы ни боролось с ним государство. Кальян воспринимают как развлечение, бары и ночные клубы предлагают их в качестве дополнительной услуги «к столу». Не менее популярны кальяны и дома, поскольку стоят они не очень дорого, достать их и аксессуары несложно. Не менее популярны и другие способы курения — вейпы и разные варианты электронных сигарет. Название свое вейпы получили от английского названия — vapourizer. Внутри электронного прибора испаряется жидкость с никотином и ароматизаторами, пары которой и вдыхают при курении.

Электронные сигареты — это устройства со стиками, содержащими табак, который не горит, а нагревается специальной пластиной. Все это преподносят потребителям как безвредную альтернативу классическому курению сигарет и сигар, указывая, что нет самого факта горения. «Доктор Питер» разбирался, так ли это на самом деле.