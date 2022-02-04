Врачи называют курение реальным фактором риска для развития многих опасных заболеваний. Вредная привычка пагубно сказывается на сердечно-сосудистой системе, провоцирует онкологические заболевания.
Табачные смолы нарушают работу эпителия, который выстилает все дыхательные пути и выполняет важную барьерно-фильтрационную функцию, увлечение сигаретами может привести к проблемам с легкими. По всем показателям надо однозначно завязывать с курением. Как это сделать правильно, рассказал «Доктору Питеру» врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Илья Кислер.
Илья Кислер
Наркология, психотерапия
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииwww.instagram.com/zavisimocti_net/
Нужно ли бросать курить
Нужно — это однозначно и бесспорно. После того, как человек бросил курить, слизистая дыхательных путей начинает постепенно восстанавливаться. Сможет ли она восстановиться полностью или только частично — это зависит от стажа курения, от возраста курильщика и от многих индивидуальных особенностей.
Отказ от курения по мере того, как организм будет восстанавливаться, приведет к следующим позитивным моментам:
Постепенно объем легких вернется к уровню здоровых некурящих людей.
В крови повысится уровень кислорода, постепенно исчезнет гипоксия.
Нормализуется кровообращение в крупных сосудах и капиллярах.
Токсины, смолы, продукты горения, которые попадали в легкие и оседали на стенках бронхов, постепенно будут выводиться.
Снизиться риск инсультов или инфарктов, поражений бронхолегочной системы и онкологии.
Здоровая альтернатива сигаретам
Безопасных вариантов курения не существует, это не более, чем миф! Кальяны, вейпы, электронные сигареты — опасны не меньше, чем традиционный вариант курения. Поэтому единственный способ справиться с последствиями — полный отказ от курения.
В обычных сигаретах опасность представляют горящие смолы: они являются мощнейшими канцерогенами.
В кальянах, «вейпах» и «системах нагревания табака» — опасными становятся различные синтетические ароматические добавки. И, порой, они даже более канцерогенны, чем натуральные табачные смолы.
Не зависит от врача
Современный человек, имея какой-то минимальный уровень сообразительности, за 2-3 минуты грамотного поиска может найти всю необходимую информацию, как бросить курить, в Интернете. Человек с низким уровнем сообразительности будет продолжать искать оправдания своему курению. Для отказа от курения не нужен врач.
Отказаться от курения не очень сложно, в отличие от алкоголя. Но нужен настрой, четкое желание отказаться от вредной привычки и понимание того, зачем это нужно делать.
Сколько терпеть
Есть расхожее утверждение, что нужно протерпеть 21 день, и тогда можно отказаться от сигарет навсегда. Потому что за три недели формируются новые привычки. Мнение врача несколько иное: «Что касается и периода „некурения“: для кого-то достаточно не покурить 2-3 дня, и уже потом их не тянет на этот процесс, а у кого-то позывы „на покурить“ появляются и после нескольких месяцев некурения».
«Острая фаза» отказа от сигарет
Самые неприятные физические и психоэмоциональные проявления возникают в первые 2-3 дня отказа от курения. Уже спустя 20-30 минут после последней сигареты давление и пульс приходят к норме. Это связано с тем, что под влиянием никотина стимулируется выброс адреналина с норадреналином, они обладают стимулирующим эффектом в отношении сердечно-сосудистой системы. По этой же причину курящие люди сильнее мерзнут, нарушение сосудистого тонуса провоцирует расстройства терморегуляции.
Спустя 2-3 часа у курящего человека могут возникать признаки своеобразной «ломки» — возникает раздражение, вялость, подавленность или сонливость. Это связано с дефицитом дофамина, синтез которого стимулируется дозой никотина. Задача дофамина — регулировать настроение, подстегивать мотивацию, бодрить.
Спустя 10-12 часов тело очищается от угарного газа (СО), опасного метаболита в табачном дыме. Это позволяет улучшить насыщение крови кислородом, повысить его до почти нормальных значений.
Через 20-24 часа возникают неприятные вегетативные проявления. К ним относят:
Нервное напряжение, снижение настроения из-за дефицита дофамина.
Кашель из-за запуска механизма очищения бронхов.
Может быть потливость, приступы жара или дурноты.
Переломный момент
Спустя примерно 40-48 часов концентрация никотина и продуктов его метаболизма в плазме и тканях существенно снижается. Постепенно восстанавливаются «забитые» никотином и смолами нервные окончания — улучшается обоняние и чувство вкуса. Но если речь идет о курильщиках с большим стажем, частичная потеря обоняния и вкуса может быть необратимой
Примерно к 72 часам от последней сигареты почками выведется до 90 прцоентов метаболитов никотина, бронхи постепенно расслабятся расширятся, станет легче дышать. Но к этому периоду увеличивается тревожность, депрессивные настроения. Возможно развитие тошноты, спазмов в кишечнике, головной боли. Это связано с изменениями в выработке дофамина: организму нужно перестроиться на синтез дофамина без стимулятора.
Спустя трое суток, к 4-5 дню становится легче. Постепенно исчезают вегетативные симптомы — проблемы аппетита, спазм, потливость, тошнота.
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