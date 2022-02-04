Нужно ли бросать курить

Нужно — это однозначно и бесспорно. После того, как человек бросил курить, слизистая дыхательных путей начинает постепенно восстанавливаться. Сможет ли она восстановиться полностью или только частично — это зависит от стажа курения, от возраста курильщика и от многих индивидуальных особенностей.

Отказ от курения по мере того, как организм будет восстанавливаться, приведет к следующим позитивным моментам: