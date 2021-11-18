Добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой (витамин РР) поможет расстаться с вредной привычкой тем, кто собрал волю в кулак и настроился отказаться от зависимости. Об этом рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» в Международный день отказа от курения, который отмечается 18 ноября.
«В обычных условиях организм усваивает витамин РР из пищи в привычных ему количествах. Но когда человек начинает курить, никотиновая кислота поступает в рекордных объемах. Ее настолько много, что мы уже не нуждаемся в ней и постепенно привыкаем к новой дозе. Увы, вырабатывается зависимость», —
Каждому человеку, независимо курит он или нет, рекомендуется съедать не менее 700 г растительной пищи в день. Чтобы легче бросалось, в меню не помешают овощи и фрукты с витамином РР. Тем более, что они хорошо известны и доступны.
Что включить в «антитабачное» меню
Чемпионы по содержанию никотиновой кислоты — овощи семейства пасленовых. Лидирует красный помидор (до 42,8 нг/г никотиновой кислоты).
Перец;
Картофель;
Баклажан;
Бобовые (горох и фасоль);
Орехи;
Манго;
Ананас.
Суточная норма потребления витамина РР для взрослого человека составляет 18–24 мг в день.
Обязательно ли толстеешь, когда бросаешь курить?
По словам специалистов, набор веса при отказе от сигарет — не более, чем распространенное заблуждение.
«На самом деле, проблема в том, что многие (но не все) бывшие курильщики используют еду в роли заменителя сигарет — из-за чего и поправляются. Уже через год после отказа от никотина большинство людей возвращаются к нормальному весу», — считают в Роспотребнадзоре.
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