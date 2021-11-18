Добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой (витамин РР) поможет расстаться с вредной привычкой тем, кто собрал волю в кулак и настроился отказаться от зависимости. Об этом рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» в Международный день отказа от курения, который отмечается 18 ноября.

«В обычных условиях организм усваивает витамин РР из пищи в привычных ему количествах. Но когда человек начинает курить, никотиновая кислота поступает в рекордных объемах. Ее настолько много, что мы уже не нуждаемся в ней и постепенно привыкаем к новой дозе. Увы, вырабатывается зависимость», — поясняют в Роспотребнадзоре.