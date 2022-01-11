К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета. Эксперты собрали информацию о 8780 британцах в возрасте старше 50 лет, наблюдения за которыми вели на протяжении 12 лет. На четвертом и двенадцатом году наблюдений участники эксперимента должны были рассказать о своих социальных связях, чувстве одиночества и о вредных привычках.

Оказалось, что на старте исследования курильщики были более склонны к одиночеству и социальной изоляции, реже общались с родными и близкими, не так часто принимали участие в массовых мероприятиях и чаще жили одни.

Причем, как выяснили ученые, с годами одиночество на фоне только усиливается, число социальных контактов уменьшается. Причем происходит это вне зависимости от того, какого пола курильщик, сколько ему лет и какое положение он занимает в обществе.

Как отмечает автор исследования доктор Кейр Филип, курение вредит не только физическому здоровью, но и негативно влияет на психику. Так что несмотря на распространенное мнение, будто бы курение — это тоже вид социальной активности, на самом деле эта привычка делает людей более социально изолированными.