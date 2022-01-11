Курильщики нередко пытаются в качестве оправдания пагубной привычки рассказать о том, как перекуры позволяют им больше общаться с другими людьми и находить новые контакты. Есть и те, кто курит только «за компанию». Однако, предупреждают ученые, эта привычка в перспективе может сделать человека одиноким и привести к социальной изолированности.
К такому выводу пришли
Оказалось, что на старте исследования курильщики были более склонны к одиночеству и социальной изоляции, реже общались с родными и близкими, не так часто принимали участие в массовых мероприятиях и чаще жили одни.
Причем, как выяснили ученые, с годами одиночество на фоне только усиливается, число социальных контактов уменьшается. Причем происходит это вне зависимости от того, какого пола курильщик, сколько ему лет и какое положение он занимает в обществе.
Как отмечает автор исследования доктор Кейр Филип, курение вредит не только физическому здоровью, но и негативно влияет на психику. Так что несмотря на распространенное мнение, будто бы курение — это тоже вид социальной активности, на самом деле эта привычка делает людей более социально изолированными.
Ученые не ставили себе задачу понять, по каким конкретным причинам курение приводит к одиночеству. Однако у исследователей есть несколько теорий на эту тему.
Во-первых, для курильщиков одышка, проблемы с сердцем и дыханием — не редкость. Все эти нюансы могут ограничивать возможность общаться с людьми.
Во-вторых, курение повышает риск появления проблем с психикой: у людей с этой вредной привычкой нередко развивается депрессия. Этот фактор тоже влияет на число социальных связей.
В-третьих, друзья курильщика нередко и сами курят — а значит, рискуют умереть раньше, чем сторонники ЗОЖ, оставив товарища доживать свой век с сигаретами и в одиночестве.
Наконец, в последнее время все больше и больше людей начинают относиться к курению отрицательно и стараются избегать людей с этой привычкой.
А что делает курение с зубами, можно посмотреть на видео.
Свою роль играют и законы, которые призваны снизить вред от пассивного курения — теперь достать сигарету можно далеко не везде, так что ради перекура приходится уединяться.
Кстати
Бросить курить бывает очень непросто. Помочь в этом деле может правильная диета. О том, какие продукты нужны тем, кто борется с вредной привычкой, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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