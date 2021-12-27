Аллергия сегодня занимает одно из лидирующих мест в структуре болезней. И хотя, казалось бы, по сравнению с крапивницей, отеком Квинке или экземой аллергический ринит (или проще говоря — насморк), не так опасен, но жить с ним — это мучение. Если подобная реакция возникает на пыльцу — то каждый выход на улицу весной, когда все цветет — это проблема.
А если это реакция на домашнюю пыль? Проблема становится еще острее. Нарушения дыхания возможны круглый год, ведь полностью избавиться от пыли — крайне сложно. О проблемах аллергии и развития ринита «Доктор Питер» поговорил с врачом-оториноларингологом «СМ-Клиника» Верой Ильичевой.
Просто насморк — что такого?
Аллергический ринит — это очень распространенное заболевание, которое затрагивает как взрослых, так и детей. Воспаление слизистой оболочки носа с развитием заложенности, трудностей с дыханием, выделениями, при таком рините вызвано влиянием различных аллергенов.
Именно воспаление приводит к симптомам, достаточно сильно влияющих как на качество жизни человека, так и на его здоровье в целом.
При воспалении всегда появляется отек тканей, а учитывая анатомию носа, при отеке слизистых резко сужается просвет носовых ходов. Воздух проходит с большим трудом, возникает ощущение заложенности. Пока воспаление есть — отек тоже не уходит, это состояние может длиться неделями или месяцами.
Что типично для аллергии
К характерным симптомам относятся:
заложенность носа;
выделения — они обычно водянистые, обильные, без зелени;
зуд либо ощущение жжения;
чихание;
Также у пациентов часто проявляются осложнения данного заболевания.
К ним относятся:
аллергический конъюнктивит;
полипы придаточных пазух носа и полости носа;
бактериальные синуситы;
как острый, так и хронический отит;
снижение слуха;
евстахеит (воспаление слуховой трубы).
Причем аллергены, вызывающие данные симптомы, могут провоцировать развитие и кожных аллергических реакций, таких как атопический дерматит, экзема, крапивница. При этом аллергический ринит также является фактором риска развития бронхиальной астмы.
Не все риниты одинаковы
Насморк при аллергии — это не одно заболевание, а целая группа патологий, которые очень похожи по проявлениям, но их причины — разные, как и особенности лечения, профилактики. Принято выделять сезонный (поллиноз) и круглогодичный аллергический ринит (КАР).
Сезонный ринит проявляется в определенное время года, например, в период цветения растений. Круглогодичный — на постоянной основе при наличии аллергенов в окружающей среде.
Приступ ринита при поллинозе продолжается в течение нескольких часов после контакта с аллергеном. При КАР же приступ обычно длится от нескольких дней и более, он чаще всего приобретает хронический характер.
Аллергия — круглый год
Виновниками круглогодичного аллергического ринита чаще всего являются бытовые аллергены, или простым языком — домашняя пыль. Это аллергены, которые регулярно присутствуют в нашей жизни. Например, опасны микроклещи, которые питаются частичками кожи людей, животных (кошки, собаки, лошади и т.д.) плюс продукты их жизнедеятельности.
Основным местом размножения и концентрации клещей в жилых помещениях является постель. Чаще всего они встречаются в матрасах, перьевых подушках, коврах, мягких игрушках.
Аллергенами также являются и сами частички кожи домашних животных, их слюна, пот, шерсть, перхоть. Аллергены чешуек тела и продуктов жизнедеятельности насекомых (тараканы, гусеницы, мухи и т.д.), споры и частицы мицелия плесневых грибов, так называемая библиотечная пыль (частички целлюлозы от книг), сухой корм для рыб, вещества бытовой химии и даже резкие запахи, например, парфюм.
Сюда же относятся глина, песок и различные остатки индустриального происхождения. Причинами КАР могут быть и лекарственные средства при их постоянном использовании.
Курение и простуда
Особое место в развитии бытовой аллергии и круглогодичного ринита, в том числе, занимает активное и пассивное курение. Вдыхаемый дым ослабляет защитные функции слизистой оболочки и способствует более легкому проникновению аллергенов.
По этой же причине риском возникновения круглогодичного ринита являются частые простудные заболевания, так как во время болезни повреждается слизистая оболочка, что облегчает проникновение вдыхаемых аллергенов.
Когда ждать обострений
Если обострение сезонного аллергического ринита проявляется в основном примерно с апреля по сентябрь, когда начинает период цветений, то частота осложнений круглогодичного ринита приходится на начало осени и зимнее время. Это связано с тем, что в холода люди меньше выходят на улицу и больше времени проводят в закрытых помещениях. Редкое проветривание, так же из-за холода, приводит к скоплению домашней пыли.
Более того, в отопительный сезон создаются благоприятные условия для распространения плесневых грибов, особенно там, где преобладает повышенная влажность.
Также зимой реже просушиваются постельные принадлежности, что ведет к быстрому размножению клещей. Но стоит отметить, что нужно учитывать погодные условия в разных регионах России. От региона к региону сезонность этого заболевания может меняться. И стоит учитывать, что круглогодичный аллергический ринит может иметь волнообразный характер и нередко сопровождается сезонными вспышками у больных, у которых также есть и сезонный ринит.
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