Аллергия сегодня занимает одно из лидирующих мест в структуре болезней. И хотя, казалось бы, по сравнению с крапивницей, отеком Квинке или экземой аллергический ринит (или проще говоря — насморк), не так опасен, но жить с ним — это мучение. Если подобная реакция возникает на пыльцу — то каждый выход на улицу весной, когда все цветет — это проблема.

А если это реакция на домашнюю пыль? Проблема становится еще острее. Нарушения дыхания возможны круглый год, ведь полностью избавиться от пыли — крайне сложно. О проблемах аллергии и развития ринита «Доктор Питер» поговорил с врачом-оториноларингологом «СМ-Клиника» Верой Ильичевой.