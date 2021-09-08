Пассивное курение наносит удар не только по органам дыхания. Пострадать от него может весь организм, в том числе и почки. Исследователи из Городской больницы Гаосюн Сяоганг в Тайване обнаружили взаимосвязь между пассивным курением и почечнокаменной болезнью.

- Мы проанализировали 19 430 историй болезни никогда не куривших людей, — описывает процесс в медицинском журнале Nature один из авторов работы Цзюнь-Хун Гэн. — Также участники исследования не страдали от почечнокаменной болезни. Средний возраст участников составлял 51 год, большинство из них женщины.

Участников исследования разделили на две группы: те, кто подвергался воздействию табачного дыма (1525 человек), и те, кто не курил пассивно (17905 человек). Наблюдение длилось 47 месяцев. Камни в почках появились у 2 процентов тех, кто не подвергался воздействию и 3,3 процента у тех, кто подвергался.