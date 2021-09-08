Пассивное курение наносит удар не только по органам дыхания. Пострадать от него может весь организм, в том числе и почки. Исследователи из Городской больницы Гаосюн Сяоганг в Тайване обнаружили взаимосвязь между пассивным курением и почечнокаменной болезнью.
- Мы проанализировали 19 430 историй болезни никогда не куривших людей, — описывает процесс в медицинском журнале
Участников исследования разделили на две группы: те, кто подвергался воздействию табачного дыма (1525 человек), и те, кто не курил пассивно (17905 человек). Наблюдение длилось 47 месяцев. Камни в почках появились у 2 процентов тех, кто не подвергался воздействию и 3,3 процента у тех, кто подвергался.
- Пассивное курение около 2 часов в неделю было связано почти с двукратным риском развития камней в почках по сравнению с отсутствием воздействия, — уверен Цзюнь-Хун Гэн.
Камни в почках связаны с высоким риском инфекций мочевыводящих путей и хронических болезней почек. Они могут приводить даже к сепсису. Чаще всего люди подвергаются воздействию пассивного курения дома, второе место занимает работа.
Повышается уровень кадмия в сыворотке. Это влияет на образование камней в мочевыводящих путях. А повышенный уровень вазопрессина в сыворотке связан со снижением диуреза, что само по себе является фактором риска появления камней.
Только цифры
40 процентов детей, 35 процентов некурящих женщин и 33 процента некурящих мужчин подвергаются воздействию пассивного курения (по данным ВОЗ).
880 тысяч смертей происходят из-за пассивного курения.
80 процентов химических веществ из дыма, которые содержатся в воздухе, вдыхают некурящие.
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