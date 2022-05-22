Со следующей недели метеозависимых людей ждет непростое испытание. На Солнце повысились частота и мощность вспышек. Астрономы готовятся к самой сильной категории вспышек — Х-классу. Из-за подобных вспышек на Земле может отключаться, например, радиосвязь, серьезно ухудшаться здоровье людей.

Вспышки фиксируют уже несколько дней. 19 мая эксперты зафиксировали две мощные вспышки М-класса (несколько слабее, чем Х-класс). 20 мая череда вспышек продолжилась: их зарегистрировали в 10.45 и 10.49 по Москве.