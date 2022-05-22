Со следующей недели метеозависимых людей ждет непростое испытание. На Солнце повысились частота и мощность вспышек. Астрономы готовятся к самой сильной категории вспышек — Х-классу. Из-за подобных вспышек на Земле может отключаться, например, радиосвязь, серьезно ухудшаться здоровье людей.
Вспышки фиксируют уже несколько дней. 19 мая эксперты зафиксировали две мощные вспышки М-класса (несколько слабее, чем Х-класс). 20 мая череда вспышек продолжилась: их зарегистрировали в 10.45 и 10.49 по Москве.
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Обычно с момента возникновения вспышки до того, как потоки частиц достигнут Земли, проходит несколько дней. Пока, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитную бурю стоит ожидать 24 мая. Она продлится несколько дней, неспокойно будет вплоть до 27 мая. Но это пока предварительные данные — как и прогноз погоды, прогноз магнитных бурь можно точно дать лишь на ближайшие дни, а то и часы.
Длительная магнитная буря — настоящее испытание для организма. Конечно, для кого-то волнения в атмосфере пройдут незаметно, но многие уже сейчас ощущают приближение сложного периода. Если у вас нет хронических заболеваний, то такие возмущения могут спровоцировать головную боль, усталость, апатию. Если же вы наблюдаетесь у врача, следует особенно поберечь себя в эти дни: высыпаться, исключить из рациона вредные и тяжелые продукты, есть меньше соленого, пить больше чистой воды и проверить, все ли прописанные лекарства есть у вас дома.
Также врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, что вполне осуществимо, так как впереди выходные, а за окном весна, которая сама по себе располагает к длительным прогулкам.