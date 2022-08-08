4 нетипичных симптома, которые могут указать на серьезные проблемы с сердцем

Когда человек знает, как выглядят первые симптомы инфаркта, то он может спасти жизнь себе или тому, кто рядом. Ведь если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то все может закончится трагично — серьезными осложнениями или летальным исходом.
На опасное заболевание могут указать:
боль в грудное клетке;
покалывание в левой части груди;
головокружение;
сильная потливость;
боль, которая отдает в левую руку;
спутанность сознания.
Но иногда проблемы с сердцем проявляются весьма необычным образом. Кардиологи рассказали, какие изменения точно нельзя оставлять без внимания.
Синдром беспокойных ног
Синдром беспокойных ног (СБН) — сенсомоторное расстройство, при котором человек страдает от тяжести в ногах, онемения, покалывания, особенно в вечернее и ночное время. Иногда также может возникать боль — тупая или интенсивная. Часто бывает и избыточная двигательная активность. Если человек бодрствует, то он может ходить туда-сюда, поднимать руки, пытаясь «унять» беспокойные ноги. Во сне же пальцы на ногах или сами ноги начинают «активничать» — тут уже контролировать их не удается.
- Одна из главных причин такого расстройства — дефицит витаминов и минералов, в частности, железа. Мы знаем, что как мужчины, так и женщины с СБН могут страдать от диабета 2 типа, лишнего веса, высокого кровяного давления и апноэ во сне — все это в разы увеличивает риск сердечных заболеваний, особенно внезапного сердечного приступа, — говорит кардиолог, доктор медицинских наук Лесли Чо.
Дневная сонливость
Речь идет о нарколепсии — это патология, при которой происходит нарушение фаз сна, меняется их правильный порядок. Так, у человека чаще всего наступает фаза быстрого сна в тот период, когда он должен быть бодр и полон сил, то есть днем или утром. Такая болезнь вынуждает человека буквально «засыпать на месте».
Нарколепсия тесно связана с болезнями сердца.
- У большинства людей кровяное давление снижается естественным образом во время сна, это явление называется ночным падением. Процесс регулируется белком гипокретином, которого часто не хватает у людей с нарколепсией. Исследования показывают, что отсутствие или дефицит этого ночного падения может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, люди с нарколепсией часто также страдают такими состояниями, как диабет, депрессия и ожирение, которые независимо связаны с болезнями сердца, —
Одышка
Постоянные проблемы с дыханием — это еще один тревожный звоночек. Особенно стоит насторожиться, если одышка стала появляться даже при незначительной физической нагрузке, например, вы прошли лишь 5-7 ступеней по лестнице вверх.
- Когда вы выполняете упражнения средней интенсивности, такие как езда на велосипеде или быстрая ходьба, нормально дышать немного тяжелее, хотя вы все равно должны быть в состоянии говорить! — поясняет кардиолог Питер Лесли Вайсберг.
Распространенные сердечные заболевания, такие как:
сердечная недостаточность,
как раз могут заявить о себе с помощью этого неприятного симптома.
Изменение формы пальцев
Если вы заметили, что ваши пальцы на кончиках будто опухли и выглядят как барабанные палочки, а ногти — как часовые стекла, это может указывать на серьезные проблемы с сердцем. Такой симптом также называют пальцы Гиппократа. Он говорит о хроническом дефиците кислорода в организме.
Такие изменения происходят, потому что организм в первую очередь питает самые важные органы — сердце, мозг, ЖКТ. На пальцы рук и ног у него уже просто не хватает ресурса. Итог: соединительная ткань разрастается, пальцы и ногти приобретают специфическую форму.