4 нетипичных симптома, которые могут указать на серьезные проблемы с сердцем

Но иногда проблемы с сердцем проявляются весьма необычным образом. Кардиологи рассказали, какие изменения точно нельзя оставлять без внимания.

Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СБН) — сенсомоторное расстройство, при котором человек страдает от тяжести в ногах, онемения, покалывания, особенно в вечернее и ночное время. Иногда также может возникать боль — тупая или интенсивная. Часто бывает и избыточная двигательная активность. Если человек бодрствует, то он может ходить туда-сюда, поднимать руки, пытаясь «унять» беспокойные ноги. Во сне же пальцы на ногах или сами ноги начинают «активничать» — тут уже контролировать их не удается.

- Одна из главных причин такого расстройства — дефицит витаминов и минералов, в частности, железа. Мы знаем, что как мужчины, так и женщины с СБН могут страдать от диабета 2 типа, лишнего веса, высокого кровяного давления и апноэ во сне — все это в разы увеличивает риск сердечных заболеваний, особенно внезапного сердечного приступа, — говорит кардиолог, доктор медицинских наук Лесли Чо.