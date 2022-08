4 нетипичных симптома, которые могут указать на серьезные проблемы с сердцем

Дневная сонливость

Речь идет о нарколепсии — это патология, при которой происходит нарушение фаз сна, меняется их правильный порядок. Так, у человека чаще всего наступает фаза быстрого сна в тот период, когда он должен быть бодр и полон сил, то есть днем или утром. Такая болезнь вынуждает человека буквально «засыпать на месте».

Нарколепсия тесно связана с болезнями сердца.