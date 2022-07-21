Бывает ли с вами такое: только вы легли в кровать, как появилось странное, весьма неприятное ощущение в ногах, будто их что-то распирает, как будто ими нужно обязательно прийти в движение? И вот вы начинаете шевелить конечностями, но это не помогает. Приходится вставать, разминаться — и только после этого получается уснуть?

Самое неприятное в этом повторяющимся состоянии, отмечает Фаррахов, — то, что вы даже не можете четко объяснить, что именно чувствуете. В итоге вы делитесь своими переживаниями с врачом. Тот, скорей всего, попытается проверить вас на диабет или сбой в работе щитовидной железы, а после того, как ничего не найдет, вполне может поставить диагноз вроде «неспецифические судороги» или «варикозная болезнь». И лекарства он пропишет соответствующие — но они, скорей всего, не помогут. Потому что причина проблемы на самом деле в другом.