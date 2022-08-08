60-летний житель Пенсильвании несколько недель жаловался на осиплость голоса, потом несколько месяцев говорил с резкой хрипотцой, начал жаловаться на одышку.

Доктора целый год лечили мужчину от астмы ингаляционными стероидами, но симптомы не проходили. Историю болезни мужчины описали врачи в журнале JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery .

- В клинику обратился здоровый 60-летний мужчина с жалобами на прогрессирующую охриплость голоса и одышку в течение 1 года, — описал клинический случай доктор медицины Джефф Вонг . — Пациент уверял, что у него нет проблем с глотанием, не беспокоит боль в горле, кашель и изжога, не поднималась температура и он не худел без причины. Мужчина также никогда не курил, ему не делали операций на горле или шее, и он не был подвержен радиации. Внешне шея и горло пациента выглядели вполне здоровыми.

Чтобы исследовать голосовые связки и гортань мужчины, врачи использовали такой метод исследования, как видеостробоскопия. Оказалось, что у пациента сильнейший отек, который и стал причиной сужения дыхательных путей.

Гортань у мужчины была опухшей, неправильной формы и «рыхлой». Врачи сделали биопсию — в ткани обнаружились участки мертвых клеток и грибок Blastomyces dermatitidis, который вызывает бластомикоз.

Этот грибок размножается на открытом воздухе, обычно во влажной почве и в разлагающейся древесине и листьях.