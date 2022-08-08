60-летний житель Пенсильвании несколько недель жаловался на осиплость голоса, потом несколько месяцев говорил с резкой хрипотцой, начал жаловаться на одышку.
Доктора целый год лечили мужчину от астмы ингаляционными стероидами, но симптомы не проходили. Историю болезни мужчины описали врачи в журнале
- В клинику обратился здоровый 60-летний мужчина с жалобами на прогрессирующую охриплость голоса и одышку в течение 1 года, — описал клинический случай доктор медицины
Чтобы исследовать голосовые связки и гортань мужчины, врачи использовали такой метод исследования, как видеостробоскопия. Оказалось, что у пациента сильнейший отек, который и стал причиной сужения дыхательных путей.
Гортань у мужчины была опухшей, неправильной формы и «рыхлой». Врачи сделали биопсию — в ткани обнаружились участки мертвых клеток и грибок Blastomyces dermatitidis, который вызывает бластомикоз.
Этот грибок размножается на открытом воздухе, обычно во влажной почве и в разлагающейся древесине и листьях.
Как грибок попал в горло
В человеческий организм грибок может попасть при вдыхании его частиц с пылью. Но чаще всего он безобиден, большинство людей, которые подверглись воздействию этого грибка, не заболевают.
Но если у человека ослаблен иммунитет, то споры грибка могут вызвать очаги воспаления и инфильтрации. Инфекция может распространиться на легкие, кожу, кости или центральную нервную систему и мозг.
Симптомы заражения появляются в период от 3 недель до трех месяцев после вдыхания спор грибка.
В случае с мужчиной грибок рос только в его гортани, что, как отмечают врачи, довольно необычно.
- Бластомикоз гортани — это редкое внелегочное проявление, — отметили врачи в истории болезни.
Как лечили пациента
За год жизни в гортани у пациента грибок успел сильно навредить здоровью мужчины. Из-за значительной обструкции дыхательных путей мужчине пришлось перенести операцию. Пациенту установили дыхательную трубку и зонд для питания. Лечиться пришлось несколько месяцев — в том числе, принимать противогрибковый препарат.
Охриплость у мужчины прошла только через два месяца, опухоль уменьшилась только через полгода, сообщает издание