Гастроэнтеролог Самсонова перечислила самые полезные для мужчин орехи

Поскольку орехи — это плоды различных деревьев или кустарников, в них сконцентрирована масса питательных компонентов, которые могут дать жизнь новому растению. Подобные свойства этих продуктов давно использует человек, употребляя в пищу разные сорта орехов. Каждый обладает своим неповторимым вкусом и набором питательных компонентов, минералов или витаминов. Кроме того, это источник клетчатки, эфирных масел и массы других полезных веществ.

Издавна подмечено, что разные сорта орехов могут влиять на мужскую силу, обладают свойствами афродизиаков. Поэтому диетологи рекомендуют включать определенные виды орехов в рацион, чтобы помочь в поддержании здоровья. Но какие из них самые полезные для мужчин? Вместе с гастроэнтерологом Верой Самсоновой мы составили рейтинг самых полезных «мужских» орехов.