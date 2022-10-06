Гастроэнтеролог Самсонова перечислила самые полезные для мужчин орехи

Поскольку орехи — это плоды различных деревьев или кустарников, в них сконцентрирована масса питательных компонентов, которые могут дать жизнь новому растению. Подобные свойства этих продуктов давно использует человек, употребляя в пищу разные сорта орехов. Каждый обладает своим неповторимым вкусом и набором питательных компонентов, минералов или витаминов. Кроме того, это источник клетчатки, эфирных масел и массы других полезных веществ.
Издавна подмечено, что разные сорта орехов могут влиять на мужскую силу, обладают свойствами афродизиаков. Поэтому диетологи рекомендуют включать определенные виды орехов в рацион, чтобы помочь в поддержании здоровья. Но какие из них самые полезные для мужчин? Вместе с гастроэнтерологом Верой Самсоновой мы составили рейтинг самых полезных «мужских» орехов.
терапевт, гастроэнтеролог
Грецкий орех — номер один для мужчины
Поскольку внешне ядра этого ореха напоминают мозг, его считают особенно полезным именно для нервной системы, укрепления памяти, снятия стресса и улучшения мыслительной активности. Но только подобными свойствами польза грецких орехов не ограничена. Помимо этого они помогают в защите сердца и сосудов от возрастных изменений, в снижении уровня холестерина и нормализации давления. За счет высокого содержания йода продукт помогает поддержать щитовидную железу, укрепляет кости, пополняет запасы белка, калия, витамина Е.
Но отдельно стоит подчеркнуть его влияние на интимное здоровье мужчины. Орех помогает в профилактике аденомы и простатита, стимулирует активность сперматозоидов, улучшает качество семенной жидкости. Кроме того, он стимулирует синтез тестостерона: а это набор мышечной массы, сжигание жира, повышение полового влечения.
Бразильский орех — полезный иностранец
В нашей стране этот орех не растет, его привозят из Бразилии, Колумбии, Перу и Венесуэлы. Ядрышки содержат большое количество селена, который за счет своих антиоксидантных свойств защищает от проблем с простатой и рака. Помимо этого, селен стимулирует активность сперматозоидов, улучшает качество спермы.
Кроме того, в составе много аргинина, который именуют природной «виагрой». В обычных продуктах аргинина немного, поэтому периодически стоит добавлять в рацион бразильский орех. Причем нужно всего 3-4 орешка в день, этого вполне достаточно для покрытия потребностей мужского организма в питательных веществах.
Кешью — природный афродизиак
Этот орех в равной степени полезен женщинам и мужчинам, поскольку усиливает половое влечение. У мужчин дополнительно улучшает качество спермы, поэтому полезен еще и в период планирования малыша. Но этим польза кешью не ограничивается. За счет растительного белка, большого количества витаминов и минералов, эфирных масел и активных соединений орех позитивно влияет на синтез половых гормонов. Орех может защищать сосуды от отложений холестерина, снижает риск инфарктов, повышает выносливость.
Миндаль — придает сексу новые краски
Этот орех — концентрат полезных веществ, активно влияющих на сексуальную функцию мужчин. Помимо повышения либидо и стимуляции синтеза тестостерона, орех способен усиливать кровообращение в малом тазу, стимулировать определенные зоны мозга, что придает интимной близости новые яркие ощущения. Дополнительно он обладает антистрессовым и легким снотворным эффектом, позволяя мужчине расслабиться, выспаться и чувствовать себя бодрее.
Фисташка — устраняет последствия вредных привычек
В орешке сконцентрирована масса антиоксидантов и защитных соединений, которые помогают организму бороться с последствиями различных стрессов. Сюда же можно добавить и негативное влияние алкоголя и никотина. Компоненты фисташек поддерживают тонус сосудов, обеспечивая полноценную эрекцию и предупреждая отложение холестерина на стенках. Плюс к этому помогают в синтезе половых гормонов и защите сперматозоидов от свободных радикалов.
Орех пекан — борец с раковыми клетками простаты
Этот орех у нас не так популярен, как другие, но мужчинам стоит обратить на него внимание. Это лидер по содержанию антиоксидантов, включая лютеин, бета-каротин, зеаксантин и эллаговую кислоту. Эти вещества способны бороться с раковыми клетками, включая поражение простаты и яичек. Компоненты ореха активно защищают клетки от негативных воздействий и повреждений, помогают иммунной системе уничтожать уже образовавшиеся трансформированные клетки.
Фундук — помощник при аденоме простаты
Еще один полезный орех для мужского здоровья — фундук. За счет высокого уровня белка и железа, цинка, кобальта, калия и кальция, что позволяет снимать спазм артерий и предупреждать накопление на стенках холестерина. Это повышает приток крови к половым органам, стимулирует образование сперматозоидов, поддерживает образование тестостерона. Это напрямую влияет на качество интимной жизни. Не менее полезен орех при аденоме простаты, его компоненты помогают уменьшать неприятные ощущения, отек тканей и предупреждают рост трансформированных тканей.