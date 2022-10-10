«Чем больше, тем лучше»: кардиолог рассказала о норме «хорошего» холестерина в крови

С изменением уровня холестерина связывают развитие атеросклероза — серьезного обменного нарушения, при котором сосуды покрываются жировой пленкой, образуются бляшки. Это скопления холестерина, образующие комочки в стенках сосудов. В этом месте просвет сосуда резко сужается, а если бляшка начинает разрушаться — в этом месте образуются тромбы.

Это грозит развитием инфаркта (если это бляшка в сердечном сосуде) или инсульта (если это сосуд мозга). Сильно страдают и все другие артерии — в почках, других внутренних органах, конечностях. Но если повышение «плохого» холестерина вредит, можно ли поднять уровень «хорошего»? С этим вопросом мы обратились к кардиологу Екатерине Кияшко.