5 симптомов, которые предупреждают о появлении опасных бляшек в сосудах сердца

Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний уже несколько лет лидирует в большинстве странах мира. Статистика крайне печальна: только в США каждые 34 секунды умирает один человек от патологий сердца и сосудов. Если посчитать число умерших за год, то становится страшно: так, по данным на 2020 год, в Соединенных Штатах не смогли спасти 697 тысяч человек.

Наши сосуды можно сравнить с трубами, говорит семейный врач Томи Митчелл.

- Вы когда-нибудь сталкивались с засором в ванной или раковине? Знаете же, что если вовремя принять меры, то его можно устранить без труда? А вот если подождать, пока ржавчина накопится, то спасти трубу будет сложнее. С сосудами такая же история, — пояснил врач ETNT.

Чтобы избежать опасных осложнений, нужно внимательно прислушиваться к своему телу. Томи Митчелл рассказал, на какие симптомы точно стоит обратить внимание.

Боль в груди

Вас точно должны насторожить неприятные ощущения в груди, особенно, если они не проходят в течении нескольких часов. Конечно, резкая боль может появиться далеко не сразу — зачастую все начинается с небольшого дискомфорта, чувства стеснения.

Если вы понимаете, что неприятные ощущения только усиливаются, то обязательно обратитесь к кардиологу — возможно, так вы спасете свою жизнь.