Как говорят специалисты, чтобы у пряностей действительно был полезный эффект, их надо добавлять в пищу регулярно. При этом важно помнить, что во всем, в том числе и в количестве специй, нужна мера. А кому-то некоторые приправы и вовсе могут быть противопоказаны.

Эксперты Роспотребнадзора назвали 5 пряностей, которые стоит включать в свой рацион каждый день.

1. Куркума

Польза этой приправы — в веществе куркумин. По данным некоторых исследований, благодаря ему куркума может:

работать как антиоксидант ,

бороться с воспалением ,

улучшать работу мозга ,

защищать от некоторых видов рака.

Правда, чтобы добиться хорошего эффекта, куркуму надо сочетать с черным перцем. Как рассказали специалисты портала «Здоровое питание», перец, а именно вещество в его составе — пиперин, помогает организму лучше усваивать куркумин. Сам он нерастворим в воде, поэтому плохо усваивается.

Но не злоупотребляйте — ешьте не более 2 граммов этой специи в день. От куркумы надо отказаться в первую очередь людям, у которых есть проблемы с почками и хронические заболевания ЖКТ.