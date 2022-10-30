Как говорят специалисты, чтобы у пряностей действительно был полезный эффект, их надо добавлять в пищу регулярно. При этом важно помнить, что во всем, в том числе и в количестве специй, нужна мера. А кому-то некоторые приправы и вовсе могут быть противопоказаны.
Эксперты Роспотребнадзора
1. Куркума
Польза этой приправы — в веществе куркумин. По данным некоторых исследований, благодаря ему куркума может:
работать как антиоксидант,
бороться с воспалением,
улучшать работу мозга,
защищать от некоторых видов рака.
Правда, чтобы добиться хорошего эффекта, куркуму надо сочетать с черным перцем. Как рассказали специалисты портала «Здоровое питание», перец, а именно вещество в его составе — пиперин, помогает организму лучше усваивать куркумин. Сам он нерастворим в воде, поэтому плохо усваивается.
Но не злоупотребляйте — ешьте не более 2 граммов этой специи в день. От куркумы надо отказаться в первую очередь людям, у которых есть проблемы с почками и хронические заболевания ЖКТ.
2. Корица
По словам экспертов, есть две разновидности этой популярной специи. Считается, что больше всего полезных веществ в настоящей цейлонской корице (на ее упаковке пишут обычно Cinnamomum verum, произведенная на Шри-Ланке, Мадагаскаре или Сейшельских островах), которую называют благородной и добывают из тонкого внутреннего слоя коры вечнозеленого кустарника. Есть они и во второй разновидности приправы, более распространенной, — так называемой «кассии» китайского или индийского производства. Но меньше. Ее делают из коры другого дерева — родственника кустарника.
Ученые говорят, что корица помогает:
уменьшать вред от очень жирной пищи,
снижать уровень «плохого» холестерина,
понижать артериальное давление,
оказывать антисептическое действие — благодаря веществу эвгенол,
помогать при тревожности и депрессивном состоянии — так работает аромат корицы благодаря веществу циннамаль.
Корицы советуют съедать не более 6 граммов в сутки. А противопоказана эта пряность людям с заболеваниями органов пищеварения, нарушениями свертываемости крови.
3. Имбирь
Корню имбиря приписывают способность:
улучшать пищеварение,
помогать при вздутии живота и тошноте,
стимулировать выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира,
снижать уровень сахара в крови,
уменьшать боль при менструации,
разжижать кровь,
снижать артериальное давление,
бороться с воспалением — благодаря веществу гингерол, которое придает корню жгучий вкус,
помогает при простуде — снижает озноб, смягчает симптомы болезни.
Добавляйте имбирь в свои блюда или чай не более 3—4 граммов в день. А вот людям с болезнями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы стоит быть осторожнее с этой приправой.
4. Чеснок
В списке полезных свойств чеснока называют:
антибактериальное действие. Все благодаря веществу — предшественнику аллацина, который считается одним из первых антибиотиков. По словам экспертов Роспотребнадзора, аллацин работает даже против тех патогенов, которые устойчивы ко многим лекарствам, плюс может предупреждать простуды и сокращать период восстановления после выздоровления. Однако это вещество быстро распадается в воздухе и при нагреве — чтобы получить антибактериальный эффект, чеснок советуют есть свежим.
уменьшает количество «плохого» холестерина в крови (ЛПНП),
повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП),
помогает работе печени.
Наедаться регулярно чеснока не стоит — для пользы здоровью достаточно съедать по одному зубчику ежедневно. С чесноком надо быть аккуратнее при болезнях ЖКТ, особенно в стадии обострения, желчекаменной болезни, при нарушениях свертываемости крови, а также если принимаете некоторые лекарства — например, антикоагулянты.
5. Перец чили
Острый перец хорош тем, что может:
продлевать жизнь. Этот эффект связывают с веществом капсаицин, который и придает перцу чили остроту. Это показало китайское исследование от 2015 года с участием 500 тысяч мужчин и женщин. Результаты ученых тогда показали: у тех, кто почти каждый день добавлял в еду острый чили, вероятность смерти была ниже на 14 процентов по сравнению с теми, кто употреблял чили раз в неделю и реже;
улучшает метаболизм;
помогает контролировать уровень холестерина в крови;
помогает бороться с воспалительными процессами.
Но опять же, несмотря на такие привлекательные свойства острого перца, не стоит особо на него налегать — добавляйте не более 15 граммов в день. А если уже есть проблемы с ЖКТ, лучше заранее обсудить возможные последствия жгучей еды со своим врачом.