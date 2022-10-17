Корень имбиря богат витамином C, витаминами группы B и фолиевой кислотой. Он также содержит большое количество полезных микроэлементов: магний, медь, калий, железо, кальций, фосфор, марганец. В целом имбирь оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Не случайно в азиатских странах этот корнеплод активно используют в народной медицине.
ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач высшей категорииvk.com/smclinic_spb
- Значительная часть полезных свойств имбиря связана с алкалоидом гингеролом, — объяснила «Доктору Питеру» гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек. — Это природное химическое соединение придает корню характерный жгучий пряный привкус. Гингерол обладает антиоксидантным, антибактериальным и даже противогрибковым эффектом.
Он также стимулирует выработку тепла в организме, поэтому чай или отвар с имбирем рекомендуют пить при простуде. Полноценным лекарством такой напиток не станет, но поможет согреться, унять озноб и немного сбить температуру.
При артрите, артрозе и менструации
- Кроме того, имбирь можно использовать при болезнях суставов — артритах и артрозах, — рассказала гастроэнтеролог Грек. — В этом случае корнеплод даст противовоспалительный эффект и снимет болевой синдром.
Гингерол также эффективен при снятии различных спазмов. Его можно использовать в качестве природного обезболивающего, в том числе — при менструальных болях у женщин. Наконец, это природное соединение отлично борется с тошнотой. Поэтому корень имбиря часто советуют при токсикозе на ранних этапах беременности и пациентам на химиотерапии. Кусочек корнеплода также поможет от укачивания в машине или при морской болезни.
- Имбирь положительно влияет и на работу желудочно-кишечного тракта, — объяснила врач. — В частности, он стимулирует работу кишечника и ускоряет выведение газов из организма.
Имбирь ускоряет обмен веществ и способствует выработке ферментов, расщепляющих жиры. Так что, если вы боретесь с лишним весом, смело включайте корень имбиря в свой рацион.
- Если говорить о противопоказаниях, то от имбиря стоит отказаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язве желудка, болезнях поджелудочной железы, — рекомендует Елена Грек. — Несмотря на пользу для пищеварения, корнеплод все-таки является острым продуктом. Как и другие пряности, имбирь способен провоцировать изжогу, вздутие живота и диарею. Так что злоупотреблять им точно не стоит, и особенно на голодный желудок.
Снижает холестерин и не дает стареть мозгу
Задействовать имбирь в рационе рекомендуется людям с пониженным иммунитетом — особенно осенью и зимой. Он полезен и тем, кто ест слишком много жирной пищи: для профилактики атеросклероза и укрепления сосудов.
— Корнеплод снижает уровень холестерина в крови и борется с холестериновыми бляшками на стенках сосудов, — объяснила гастроэнтеролог Грек. — В умеренных количествах имбирь полезен пожилым людям. Есть исследования, что гингерол замедляет старение клеток мозга. Это важно для профилактики «старческих» заболеваний, укрепления памяти и повышения концентрации внимания.
Кому не стоит есть имбирь
В больших дозах имбирь противопоказан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Корнеплод может стать причиной резкого скачка артериального давления.
- Хотя имбирь и разжижает кровь, что полезно для профилактики тромбов и повышения тонуса сосудов, однако здесь следует быть внимательным и не комбинировать имбирь с аптечными препаратами для разжижения крови, чтобы избежать кровотечений, — предупреждает Елена Грек. — Особенно это важно для женщин на поздних сроках беременности.
Наконец, ограничить количество имбиря в рационе стоит людям с мочекаменной болезнью. Дело в том, что в состав корнеплода входят соли щавелевой кислоты — оксалаты. Они могут стать причиной образования оксалатных камней в почках.
Маринованный, свежий или сушеный?
С точки зрения медицины лучше выбирать свежий корень имбиря. Полезных веществ в нем больше, чем в сушеной пряности.
- Корнеплод можно добавлять в салаты, овощные бульоны, вторые блюда или витаминные коктейли — смузи, — рекомендует врач. — При простуде полезно приготовить отвар из имбиря или положить несколько кусочков корня в чай. Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, не срезайте с корнеплода кожицу.
Кроме того, важно следить за температурой воды. Кипяток убьет весь витаминный состав имбиря, так что лучше отдать предпочтение едва закипающей воде.
Маринованный имбирь тоже подойдет.
- В процессе маринования он сохраняет достаточно много полезных свойств и витаминов, но по составу все-таки уступает свежему корню, — говорит Елена Грек. — К тому же маринад содержит консерванты и красители, далеко не всегда полезные для здоровья. И неважно, розовый он или желтый, разница в цвете обусловлена различной рецептурой маринада и наличием красителей: природных или химических.
Где использовать имбирь
По вкусовым качествам имбирь сочетается с курицей, мясом, рыбой, обжаренными или тушеными овощами. Измельченный или натертый корнеплод можно использовать в качестве основы для салатной заправки или маринада для мясных блюд. В напитках имбирь хорошо комбинировать с лимоном, медом, свежей мятой или мелиссой.