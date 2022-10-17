При артрите, артрозе и менструации

- Кроме того, имбирь можно использовать при болезнях суставов — артритах и артрозах , — рассказала гастроэнтеролог Грек. — В этом случае корнеплод даст противовоспалительный эффект и снимет болевой синдром.

Гингерол также эффективен при снятии различных спазмов . Его можно использовать в качестве природного обезболивающего, в том числе — при менструальных болях у женщин. Наконец, это природное соединение отлично борется с тошнотой. Поэтому корень имбиря часто советуют при токсикозе на ранних этапах беременности и пациентам на химиотерапии. Кусочек корнеплода также поможет от укачивания в машине или при морской болезни.

- Имбирь положительно влияет и на работу желудочно-кишечного тракта , — объяснила врач. — В частности, он стимулирует работу кишечника и ускоряет выведение газов из организма.