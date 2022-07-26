Риск образования тромбов возрастает, когда кровь становится слишком густой. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, чтобы этого не происходило, важно каждый день пить достаточное количество чистой негазированной воды — не менее 33 миллилитров на каждый килограмм массы тела.
врач-диетолог, доктор медицинских наук
- Вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода — это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма, —
Кроме воды, доктор назвала еще 4 напитка, способствующих разжижению крови.
Гранатовый сок
В этом соке есть аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B.
Свекольный сок
Он способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови. То есть благодаря имеющимся в его составе веществам, он способствует лучшей реологии (текучести) крови.
Настои из ягод
Подойдут настои из черной смородины или рябины. В них содержится витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.
Еще 7 способов разжижения крови без лекарств
О них ранее рассказывала кардиолог Анна Кореневич. Кроме употребления чистой питьевой воды (не менее 1,5 литра в день, без учета чая и первых блюд), доктор посоветовала следующие меры:
Пейте не более 1-2 чашек кофе в день, если любите этот напиток. Кофеин обладает мочегонным действием и выводит жидкость из организма.
Ограничьте употребление алкоголя, который вызывает обезвоживание. Врач призвала не превышать допустимые дозы, при этом обратила особое внимание на пиво — оно приводит к еще бОльшему обезвоживанию.
Бросьте курить. Никотин увеличивает вязкость крови, приводя не только к повышенному риску тромбоза, но и к спазму сосудов.
Не пересаливайте еду. Помните, что ежедневная норма — не более 5 граммов, при том что соль в избытке уже есть в магазинных продуктах — копченостях, полуфабрикатах.
Уменьшите количество сахара и простых углеводов в пище. Они тоже повышают вязкость крови и делают ее похожей на «густой сладкий сироп». Доктор посоветовала заменять десерты на фрукты, орехи, сухофрукты и немного горького шоколада.
Больше двигайтесь. По словам кардиолога, вид активности и время суток не важны — главное, меньше лежать на диване. Можно больше ходить пешком, бегать — важно делать это тогда, когда вы себя хорошо чувствуете и получаете максимальное удовольствие от физнагрузок.
Следите за уровнем стресса. На его фоне вырабатывается гормон адреналин, влияющий на густоту крови. Кроме того, с хроническим стрессом многие привыкли справляться с помощью сигарет, еды и алкоголя.