Кроме воды, доктор назвала еще 4 напитка, способствующих разжижению крови.

Гранатовый сок

В этом соке есть аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B.

Свекольный сок

Он способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови. То есть благодаря имеющимся в его составе веществам, он способствует лучшей реологии (текучести) крови.

Настои из ягод

Подойдут настои из черной смородины или рябины. В них содержится витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.