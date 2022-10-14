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У каждого человека есть свои личные внутренние психологические конфликты, и брак — это поле для их разыгрывания. В одной семье отношения между мужем и женой могут помочь каждому из них психологически «дозреть», в другой, наоборот, стать причиной бесконечных конфликтов и довести в итоге до развода.

Вот семь признаков-проблем, по мнению психолога, которые, если их не решить, могут совершенно точно привести к разрыву отношений.

Филипп Татаренко
Филипп Татаренко
психология

психотерапевт, психоаналитик

— Есть задачи, которые надо решить для успешного и гармоничного брака, и есть предпосылки, приводящие к трудностям внутрисемейных отношений и впоследствии — к разводу, — рассказал «Доктору Питеру» психотерапевт Филипп Татаренко.

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  • Недостаточная сепарация от родительской семьи

Это может выглядеть как чрезмерное участие родителей в жизни супругов, подкрепляемое желанием мужа или жены переложить часть своих задач на более зрелых и надежных, как им видится, старших. Эмоциональная спаянность с родителями может не позволять в должной мере инвестировать свои силы и чувства в собственную семью, в результате чего один из партнеров может оказаться «выключенным», изгнанным из отношений на периферию.

  • Неумение осознать семью как целое, при сохранении границ и автономии каждого партнера

Это очень распространенная проблема, воплощенная в крайностях. Одна из них — когда супруги не могут сблизиться и механически выполняют свои функции при минимальной кооперации, не чувствуют тепла и желания быть рядом и поддерживать друг друга.

Другая крайность — когда любое проявление автономии вызывает гнев и сопротивление партнера, желание «привязать» другого к себе.

  • Отсутствие удовлетворяющих сексуальных отношений

Важно, что сексуальные отношения у пары должны быть защищены от угрозы со стороны других обязательств. То есть рождение ребенка, например, не должно мешать получению удовольствия для обоих супругов.

  • Неспособность выдержать неизбежно возрастающее напряжение при рождении ребенка

Бывает и обратный эффект — полное растворение в родительстве и потеря отношений между членами пары.

  • Неспособность справиться с жизненными трудностями как пара

У любых отношений есть кризисы, порой меняются и внешние обстоятельства. Пара не должна терять свою ценность, переживая катаклизмы — смерти родных, финансовые трудности, неудачи одного из партнеров и другие невзгоды.

  • Отсутствие внутри семьи безопасного пространства для выражения и разрешения разногласий, гнева и конфликтов

Это очень распространенная, хотя и неосознаваемая причина медленного разрушения брака. У каждого супруга должна быть возможность выразить и обсудить свои чувства, разрядить злость и поконфликтовать — зная, что отношения это выдержат.

  • Лишение партнера права на эмоциональную поддержку, отказ в его комфорте и уходе за ним

Брак не может существовать, если каждый супруг не сможет выслушать, поддержать и напитать теплом своего партнера. К сожалению, во многих семьях эта потребность игнорируется или считается проявлением слабости.

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  • адюльтер (измена),

  • жестокость,

  • оставление партнера.

Измена — это не всегда секс

— Измена — наиболее серьезная угроза сохранению брака, вызывающая глубокое потрясение, гнев и ревность у партнера, который о ней узнает, — объясняет психолог Татаренко. — Причем измена для некоторых — не всегда сам факт секса с другим человеком. Иногда предательством считают даже мысли о личной увлеченности кем-то третьим.

Самая разрушительная — измена, сопровождаемая отторжением партнера и бравированием превосходства «соперника», словно цель сводится к уязвлению и унижению супруга.

— Помимо собственно измены браку угрожают и другие нарушения сексуальной сферы, — говорит психолог. — Вызванные психологическими причинами импотенция или фригидность приводят к прерыванию сексуальной жизни, что может свидетельствовать о бессознательном отыгрывании — реализации внешне нежелательного сценария в результате психологического внутреннего конфликта.

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Неочевидная жестокость

— Жестокость в семье бывает на удивление трудноуловима — даже со стороны «потерпевшего», — говорит Филипп Татаренко. — К жестокому отношению — помимо очевидного рукоприкладства — можно отнести

  • отказ помогать партнеру,

  • отказ предоставлять комфорт,

  • придирчивое поведение,

  • унижение,

  • игнорирование,

  • наказание молчанием,

  • уклонение от секса,

  • подрыв авторитета партнера в глазах детей и др.

— Вопреки интуитивному ожиданию, за исключением телесных повреждений (и то с оговорками), частота жестокого поведения у жен и мужей примерно одинакова, — обращает внимание эксперт.

Хлопнуть дверью и… вернуться

— Оставление партнера весьма разнообразно по форме — от простого «хлопнуть дверью» или выйти погулять, чтобы остыть после ссоры, до оставления партнера с детьми без выполнения своей функции по заботе о них, — объясняет Филипп Татаренко. В любом случае оно часто связано или прямо следует за предыдущими двумя сценариями.

Анна Майская