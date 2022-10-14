У каждого человека есть свои личные внутренние психологические конфликты, и брак — это поле для их разыгрывания. В одной семье отношения между мужем и женой могут помочь каждому из них психологически «дозреть», в другой, наоборот, стать причиной бесконечных конфликтов и довести в итоге до развода.
Вот семь признаков-проблем, по мнению психолога, которые, если их не решить, могут совершенно точно привести к разрыву отношений.
психотерапевт, психоаналитик
— Есть задачи, которые надо решить для успешного и гармоничного брака, и есть предпосылки, приводящие к трудностям внутрисемейных отношений и впоследствии — к разводу, — рассказал «Доктору Питеру» психотерапевт Филипп Татаренко.
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Недостаточная сепарация от родительской семьи
Это может выглядеть как чрезмерное участие родителей в жизни супругов, подкрепляемое желанием мужа или жены переложить часть своих задач на более зрелых и надежных, как им видится, старших. Эмоциональная спаянность с родителями может не позволять в должной мере инвестировать свои силы и чувства в собственную семью, в результате чего один из партнеров может оказаться «выключенным», изгнанным из отношений на периферию.
Неумение осознать семью как целое, при сохранении границ и автономии каждого партнера
Это очень распространенная проблема, воплощенная в крайностях. Одна из них — когда супруги не могут сблизиться и механически выполняют свои функции при минимальной кооперации, не чувствуют тепла и желания быть рядом и поддерживать друг друга.
Другая крайность — когда любое проявление автономии вызывает гнев и сопротивление партнера, желание «привязать» другого к себе.
Отсутствие удовлетворяющих сексуальных отношений
Важно, что сексуальные отношения у пары должны быть защищены от угрозы со стороны других обязательств. То есть рождение ребенка, например, не должно мешать получению удовольствия для обоих супругов.
Неспособность выдержать неизбежно возрастающее напряжение при рождении ребенка
Бывает и обратный эффект — полное растворение в родительстве и потеря отношений между членами пары.
Неспособность справиться с жизненными трудностями как пара
У любых отношений есть кризисы, порой меняются и внешние обстоятельства. Пара не должна терять свою ценность, переживая катаклизмы — смерти родных, финансовые трудности, неудачи одного из партнеров и другие невзгоды.
Отсутствие внутри семьи безопасного пространства для выражения и разрешения разногласий, гнева и конфликтов
Это очень распространенная, хотя и неосознаваемая причина медленного разрушения брака. У каждого супруга должна быть возможность выразить и обсудить свои чувства, разрядить злость и поконфликтовать — зная, что отношения это выдержат.
Лишение партнера права на эмоциональную поддержку, отказ в его комфорте и уходе за ним
Брак не может существовать, если каждый супруг не сможет выслушать, поддержать и напитать теплом своего партнера. К сожалению, во многих семьях эта потребность игнорируется или считается проявлением слабости.
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адюльтер (измена),
жестокость,
оставление партнера.
Измена — это не всегда секс
— Измена — наиболее серьезная угроза сохранению брака, вызывающая глубокое потрясение, гнев и ревность у партнера, который о ней узнает, — объясняет психолог Татаренко. — Причем измена для некоторых — не всегда сам факт секса с другим человеком. Иногда предательством считают даже мысли о личной увлеченности кем-то третьим.
Самая разрушительная — измена, сопровождаемая отторжением партнера и бравированием превосходства «соперника», словно цель сводится к уязвлению и унижению супруга.
— Помимо собственно измены браку угрожают и другие нарушения сексуальной сферы, — говорит психолог. — Вызванные психологическими причинами импотенция или фригидность приводят к прерыванию сексуальной жизни, что может свидетельствовать о бессознательном отыгрывании — реализации внешне нежелательного сценария в результате психологического внутреннего конфликта.
Неочевидная жестокость
— Жестокость в семье бывает на удивление трудноуловима — даже со стороны «потерпевшего», — говорит Филипп Татаренко. — К жестокому отношению — помимо очевидного рукоприкладства — можно отнести
отказ помогать партнеру,
отказ предоставлять комфорт,
придирчивое поведение,
унижение,
игнорирование,
наказание молчанием,
уклонение от секса,
подрыв авторитета партнера в глазах детей и др.
— Вопреки интуитивному ожиданию, за исключением телесных повреждений (и то с оговорками), частота жестокого поведения у жен и мужей примерно одинакова, — обращает внимание эксперт.
Хлопнуть дверью и… вернуться
— Оставление партнера весьма разнообразно по форме — от простого «хлопнуть дверью» или выйти погулять, чтобы остыть после ссоры, до оставления партнера с детьми без выполнения своей функции по заботе о них, — объясняет Филипп Татаренко. — В любом случае оно часто связано или прямо следует за предыдущими двумя сценариями.