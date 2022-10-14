7 признаков, что вы, скорее всего, разведетесь

Недостаточная сепарация от родительской семьи

Это может выглядеть как чрезмерное участие родителей в жизни супругов, подкрепляемое желанием мужа или жены переложить часть своих задач на более зрелых и надежных, как им видится, старших. Эмоциональная спаянность с родителями может не позволять в должной мере инвестировать свои силы и чувства в собственную семью, в результате чего один из партнеров может оказаться «выключенным», изгнанным из отношений на периферию.

Неумение осознать семью как целое, при сохранении границ и автономии каждого партнера

Это очень распространенная проблема, воплощенная в крайностях. Одна из них — когда супруги не могут сблизиться и механически выполняют свои функции при минимальной кооперации, не чувствуют тепла и желания быть рядом и поддерживать друг друга.

Другая крайность — когда любое проявление автономии вызывает гнев и сопротивление партнера, желание «привязать» другого к себе.

Отсутствие удовлетворяющих сексуальных отношений

Важно, что сексуальные отношения у пары должны быть защищены от угрозы со стороны других обязательств. То есть рождение ребенка, например, не должно мешать получению удовольствия для обоих супругов.

Неспособность выдержать неизбежно возрастающее напряжение при рождении ребенка

Бывает и обратный эффект — полное растворение в родительстве и потеря отношений между членами пары.

Неспособность справиться с жизненными трудностями как пара

У любых отношений есть кризисы, порой меняются и внешние обстоятельства. Пара не должна терять свою ценность, переживая катаклизмы — смерти родных, финансовые трудности, неудачи одного из партнеров и другие невзгоды.

Отсутствие внутри семьи безопасного пространства для выражения и разрешения разногласий, гнева и конфликтов

Это очень распространенная, хотя и неосознаваемая причина медленного разрушения брака. У каждого супруга должна быть возможность выразить и обсудить свои чувства, разрядить злость и поконфликтовать — зная, что отношения это выдержат.

Лишение партнера права на эмоциональную поддержку, отказ в его комфорте и уходе за ним