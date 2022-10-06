Как понять, что у женщины всё в порядке с личной жизнью и она регулярно занимается любовью? Считается, что есть несколько признаков, что у женщины недавно был секс:

Она хорошо спит — потому что после хорошего секса повышается уровень гормона пролактина. Он участвует в формировании ощущения возбуждения и оргазма во время интимной близости. Она хорошеет внешне — вырабатывается более высокий уровень гормона эстрогена, который усиливает природную красоту. Она добра и мила — из-за выработки гормона окситоцина. Она не стрессует, потому что у нее повышен уровень счастья. Она привлекает мужчин — из-за феромонов. Чем интенсивнее сексуальная жизнь, тем их больше — и именно они притягивают противоположный пол как магнит.

Но так ли это на самом деле? Объясняет психолог-сексолог.