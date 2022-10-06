Как понять, что у женщины всё в порядке с личной жизнью и она регулярно занимается любовью? Считается, что есть несколько признаков, что у женщины недавно был секс:
Она хорошо спит — потому что после хорошего секса повышается уровень гормона пролактина. Он участвует в формировании ощущения возбуждения и оргазма во время интимной близости.
Она хорошеет внешне — вырабатывается более высокий уровень гормона эстрогена, который усиливает природную красоту.
Она добра и мила — из-за выработки гормона окситоцина.
Она не стрессует, потому что у нее повышен уровень счастья.
Она привлекает мужчин — из-за феромонов. Чем интенсивнее сексуальная жизнь, тем их больше — и именно они притягивают противоположный пол как магнит.
Но так ли это на самом деле? Объясняет психолог-сексолог.
«Плохой сон сексом не вылечить»
— На самом деле, тот же гормон пролактин может быть повышен совершенно по другим причинам — например, из-за опухоли в головном мозге. Кроме того, уровень пролактина повышается перед месячными, во время стрессовых ситуаций, при физических нагрузках и так далее. Так что хороший сон у женщины может быть и не связан с уровнем пролактина, да и серьезные нарушения сна, если они есть, сексом вряд ли получится вылечить.
Что касается второго пункта — особенной красоты и привлекательности женщины, занимающейся сексом, то надо помнить, что внешние данные заложены природой и обусловлены генетикой, а современная косметология творит чудеса, говорит эксперт.
Эмоции и секс
— Предположение, что регулярно занимающаяся сексом женщина всегда в хорошем настроении, не совсем точное, — считает Валентина Снеговая. — Устойчивые негативные или позитивные эмоции — это врожденное свойство души. Но и правда — полноценная сексуальная жизнь позволяет женщине не зависать долго в собственном негативе, и поэтому она более спокойна. Если у нее есть регулярная сексуальная разрядка, то и из стресса женщина выходит быстрее, и легче переносит сложные жизненные ситуации и психические нагрузки.
Есть женщины «не про секс», и, как правило, они же — и не про счастье. Эмоционально оргазм равен счастью. Но доброта, спокойствие, неконфликтность могут быть свойственны личности женщины и без секса.
Что мужчин привлекает в женщинах
— Утверждение, что женщина, живущая активной половой жизнью, как-то особенно привлекает мужчин, неверно, — говорит Валентина Снеговая. — Психически здоровой женщине толпа мужчин не нужна, ибо от природы ее консервативная задача — сохранение жизни своему потомству. А мужчин на самом деле привлекает в женщинах здоровая психика и энергоемкость. Заставляют мужчин «падать в штабеля» и притягиваться «как магнит» и те женщины, что вовсе «не про секс», но просто здоровы физически и эмоционально. А некоторых мужчин и вовсе бессознательно тянет на умных дам — если они рассматривают партнершу серьезно, чтобы не смешивать свои гены с кем попало… Это результат эволюции.
Как отмечает сексолог, есть единственный критерий оценки полноценности сексуальной жизни женщины.
— Единственный верный критерий — это субъективная оценка самой женщины, — резюмирует Валентина Снеговая.
Ранее сексолог рассказала, что делать, если у мужчины и женщины не совпадают «сексуальные» ритмы. Ему надо каждый день, а ей — раз в неделю. По словам эксперта, сексуальный темперамент не меняется в течение всей жизни, и если у мужчины и женщины они «конфликтуют», то с тем же успехом они могут дополнять друг друга, но, конечно, для этого партнерам придется приложить некоторые усилия.