Не ешьте фрукты сразу после основного приема пищи — это может ухудшить усвоение питательных веществ. Есть фрукты лучше в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.

Особенно вредно есть кислые фрукты после обеда или ужина тем, у кого повышенная кислотность желудка. Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.