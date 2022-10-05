Часто человек может даже не осознавать, что это на самом деле очень неполезная практика. Что именно не стоит делать сразу после еды, если вы хотите оставаться здоровым и не навредить пищеварению и своему желудку? Объясняет диетолог.
эксперт по питанию с дипломом Королевского колледжа в Лондоне, создатель платформы Half Life to Health
— Часто мы даже не понимаем, что вредим своему организму, —
8 «нельзя» после еды
Не принимайте душ сразу после приема пищи. После еды кровь приливает к желудку, помогая пищеварению. Когда вы идете в душ, температура тела меняется, кровь приливает к коже, что может привести к нарушению и замедлению пищеварения.
Избегайте активных физических упражнений. Если вы начнете бегать, быстро ходить или приметесь за масштабную генеральную уборку, это может вызвать тошноту, несварение, боль в животе, кислотный рефлюкс.
Не ложитесь на диван сразу после еды, даже если очень хочется. Это заставляет пищеварительные соки подниматься вверх — может начаться сильная изжога. И тем более — не спите сразу после плотного обеда или ужина. В этом случае замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам. Особенно опасен сон сразу после приема пищи для людей с заболеваниями сердца, атеросклерозом, повышенным артериальным давлением.
Не пейте сразу после еды много воды. Ее избыток разбавляет желудочный сок и ухудшает пищеварение.
Не мойте полы внаклонку и не стирайте. Вообще избегайте действий, связанных с наклоном вперед, — это может вызвать кислотный рефлюкс.
Не ешьте фрукты сразу после основного приема пищи — это может ухудшить усвоение питательных веществ. Есть фрукты лучше в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.
Особенно вредно есть кислые фрукты после обеда или ужина тем, у кого повышенная кислотность желудка. Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.
Избегайте употребления чая или кофе после еды — они содержат некоторые фенольные соединения, которые мешают усвоению определенных питательных веществ из еды — например, железо хуже усвоится, если стейк вы запьете крепким кофе. А чай имеет низкий уровень pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.
Не пейте алкоголь и не курите — а лучше не делайте этого никогда. Употребление спиртного после еды увеличивает риск для здоровья, считает диетолог Нидхи Шарма.
…и 2 «можно»
После еды не принимайте позу «креветки», уединившись с телефоном или книгой, оставайтесь мобильными — хотя бы дойдите до туалета или до мусорного бака, протрите пыль, поиграйте с котом — хватит минут двух активности. Это позволит нормализовать уровень сахара. Важно быть активным после обеда или ужина, но и не переусердствовать со спортом.
Выпейте сразу после еды полстакана теплой воды — это поможет усвоению пищи. Особенно хорош этот совет для тех, кто имеет проблемы с пищеварением или если ест довольно поздно вечером.