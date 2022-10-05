Активатором того или иного заболевания вполне может быть эмоциональный фактор. Очень многое зависит от того, как человек реагирует на окружающее, как умеет переживать случившиеся стресс, успех и неудачи.
Как наши эмоции могут разрушать здоровье и почему отношение мужчины к женщине — тоже немаловажный фактор, рассказал практикующий врач, хирург и уролог.
оперирующий врач, уролог-андролог высшей квалификационной категорииt.me/urologkornilovre
Похоже на кризис среднего возраста
— Простата вырабатывает секрет, который поддерживает активность сперматозоидов, этот орган напрямую связан с продолжением рода, символизирует мужскую силу и творение, —
— Простатит может развиться тогда, когда мужчина теряет уверенность в собственных силах, возникают сомнения, сожаления об упущенных возможностях, — рассказывает врач. — Внутренние страхи ослабляют мужественность. И это похоже на тот самый «кризис среднего возраста».
Психосоматические причины простатита
проблемные отношения с противоположным полом;
сложные отношения в семье;
длительное сексуальное напряжение;
желание все контролировать в своей жизни,
неумение расслабиться.
«Когда у мальчика отняли детство»
Если же речь идет о хроническом простатите у мужчины, то причины заболевания могут быть связаны с психологическими проблемами, которые тянутся из самого детства, считает уролог.
— Хронический простатит — это результат неправильного отношения мужчины к себе и женщине, — рассказывает Руслан Корнилов. — Не умеющая проявлять любовь и ласку доминирующая мама «строит» ребенка, безостановочно третирует и прессует, заставляя нежное и слабое создание быть тем, кем он не является. По сути, у мальчика отнимается детство, чувство защищенности и формируется рана. И если мальчик однажды столкнулся с таким отношением к себе, то уже во взрослом возрасте эта рана заболит, заноет и закровит.
Простатит сигнализирует мужчине, что необходимо пересмотреть негативное отношение к людям, событиям, ситуациям и настроиться на позитивное восприятие жизни.
«Пускайте в свою жизнь перемены»
— Мы сами своим внутренним состоянием привлекаем события, встречи и знакомства, чтобы проходить жизненные уроки и приобретать опыт, — уверен врач. — Оставьте позади груз прошлого, с легкостью и удовольствием впускайте в свою жизнь перемены. Учитесь радоваться жизни в любом возрасте. Мужчины, которые считают, что со старением заканчивается жизнь, в большинстве случаев имеют проблемы с простатой.
Уролог приводит в пример двух условных мужчин, которые в какой-то момент остаются без работы — по самым разным причинам. Один использует эту возможность, чтобы найти другую работу, более высокого уровня. А другой начинает переживать, сопротивляться, держаться за свое прежнее место.
— Вот именно у последнего внутри начинает накапливаться негатив, — говорит уролог. — А в дальнейшем сгусток негативных эмоций выливается в заболевание. На самом деле простата символизирует творчество. Если человек осознает свою способность творить независимо от возраста, то встретит старость бодрым и здоровым.
Эмоции, убивающие мужское здоровье
О том, каким будет здоровье мужчины, может рассказать и его отношение к женщинам, уверен врач.
— Принимайте женщину такой, какая она есть, с ее восприятием жизни, другим мышлением, другой эмоциональностью. Не надо злиться на женщину за то, что она другая, не такая, как вы себе представляете, — рассказывает Руслан Корнилов. — Если вы испытываете вот эти отрицательные эмоции в отношении женщин, то страдает ваша предстательная железа:
осуждение,
раздражение,
обида,
злость,
гнев,
ненависть,
месть к противоположному полу.
— Это негативное отношение приводит к заболеваниям половых органов, разрушает душу и тело, — говорит уролог Корнилов.
Творит чудеса любовь
— Безусловная любовь, то есть любовь без условий, творит чудеса. В том числе и чудеса выздоровления. Так устроено наше тело, — объясняет уролог Корнилов. — Мужчинам нужна любовь. Большая, всеобъемлющая, защищающая. Это не значит, что он тут же станет слабым. Через истинную женскую любовь мужчина приобретает силу. И здоровье.
Если вы хотите быть здоровым, в первую очередь научитесь быть счастливым, рекомендует врач.
— Обижаться, ненавидеть, злиться — нет смысла. Негативные эмоции разрушают душу и тело, они не смогут вам помочь. Если хотите быть здоровыми и счастливыми, выбирайте позитивные эмоции: радость, уважение, дружелюбие, милосердие, благородство, нежность, — говорит уролог.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о «Чикагской семерке» психосоматических болезней. В список входят бронхиальная астма, нейродермит (атопический дерматит), гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы), ревматоидный артрит и неспецифический язвенный колит. Также в список включены мигрень, псориаз, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, аллергический ринит. Эти и многие другие расстройства также имеют основания считаться психосоматическими.