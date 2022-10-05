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Активатором того или иного заболевания вполне может быть эмоциональный фактор. Очень многое зависит от того, как человек реагирует на окружающее, как умеет переживать случившиеся стресс, успех и неудачи.

Как наши эмоции могут разрушать здоровье и почему отношение мужчины к женщине — тоже немаловажный фактор, рассказал практикующий врач, хирург и уролог.

Руслан Корнилов
медицина

оперирующий врач, уролог-андролог высшей квалификационной категории

t.me/urologkornilovre

Похоже на кризис среднего возраста

— Простата вырабатывает секрет, который поддерживает активность сперматозоидов, этот орган напрямую связан с продолжением рода, символизирует мужскую силу и творение, — рассказал в своем блоге в телеграм-канале врач-уролог Руслан Корнилов. — Если мужчина однажды потерпел неудачу в половых отношениях и это является главной мыслью в его сознании, то в какой-то момент она начинает внутренне его разрушать. И чаще всего у мужчин это выражается в тревоге по поводу потенции. Переживания и стресс негативно сказываются на простате.

— Простатит может развиться тогда, когда мужчина теряет уверенность в собственных силах, возникают сомнения, сожаления об упущенных возможностях, — рассказывает врач. — Внутренние страхи ослабляют мужественность. И это похоже на тот самый «кризис среднего возраста».

Психосоматические причины простатита

  • проблемные отношения с противоположным полом;

  • сложные отношения в семье;

  • длительное сексуальное напряжение;

  • чувство вины;

  • желание все контролировать в своей жизни,

  • неумение расслабиться.

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«Когда у мальчика отняли детство»

Если же речь идет о хроническом простатите у мужчины, то причины заболевания могут быть связаны с психологическими проблемами, которые тянутся из самого детства, считает уролог.

Хронический простатит — это результат неправильного отношения мужчины к себе и женщине, — рассказывает Руслан Корнилов. — Не умеющая проявлять любовь и ласку доминирующая мама «строит» ребенка, безостановочно третирует и прессует, заставляя нежное и слабое создание быть тем, кем он не является. По сути, у мальчика отнимается детство, чувство защищенности и формируется рана. И если мальчик однажды столкнулся с таким отношением к себе, то уже во взрослом возрасте эта рана заболит, заноет и закровит.

Простатит сигнализирует мужчине, что необходимо пересмотреть негативное отношение к людям, событиям, ситуациям и настроиться на позитивное восприятие жизни.

«Пускайте в свою жизнь перемены»

— Мы сами своим внутренним состоянием привлекаем события, встречи и знакомства, чтобы проходить жизненные уроки и приобретать опыт, — уверен врач. — Оставьте позади груз прошлого, с легкостью и удовольствием впускайте в свою жизнь перемены. Учитесь радоваться жизни в любом возрасте. Мужчины, которые считают, что со старением заканчивается жизнь, в большинстве случаев имеют проблемы с простатой.

Уролог приводит в пример двух условных мужчин, которые в какой-то момент остаются без работы — по самым разным причинам. Один использует эту возможность, чтобы найти другую работу, более высокого уровня. А другой начинает переживать, сопротивляться, держаться за свое прежнее место.

— Вот именно у последнего внутри начинает накапливаться негатив, — говорит уролог. — А в дальнейшем сгусток негативных эмоций выливается в заболевание. На самом деле простата символизирует творчество. Если человек осознает свою способность творить независимо от возраста, то встретит старость бодрым и здоровым.

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Эмоции, убивающие мужское здоровье

О том, каким будет здоровье мужчины, может рассказать и его отношение к женщинам, уверен врач.

— Принимайте женщину такой, какая она есть, с ее восприятием жизни, другим мышлением, другой эмоциональностью. Не надо злиться на женщину за то, что она другая, не такая, как вы себе представляете, — рассказывает Руслан Корнилов. — Если вы испытываете вот эти отрицательные эмоции в отношении женщин, то страдает ваша предстательная железа:

  • осуждение,

  • раздражение,

  • обида,

  • злость,

  • гнев,

  • ненависть,

  • месть к противоположному полу.

— Это негативное отношение приводит к заболеваниям половых органов, разрушает душу и тело, — говорит уролог Корнилов. 

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Творит чудеса любовь

— Безусловная любовь, то есть любовь без условий, творит чудеса. В том числе и чудеса выздоровления. Так устроено наше тело, — объясняет уролог Корнилов. — Мужчинам нужна любовь. Большая, всеобъемлющая, защищающая. Это не значит, что он тут же станет слабым. Через истинную женскую любовь мужчина приобретает силу. И здоровье.

Если вы хотите быть здоровым, в первую очередь научитесь быть счастливым, рекомендует врач.

— Обижаться, ненавидеть, злиться — нет смысла. Негативные эмоции разрушают душу и тело, они не смогут вам помочь. Если хотите быть здоровыми и счастливыми, выбирайте позитивные эмоции: радость, уважение, дружелюбие, милосердие, благородство, нежность, — говорит уролог.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о «Чикагской семерке» психосоматических болезней. В список входят бронхиальная астма, нейродермит (атопический дерматит), гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы), ревматоидный артрит и неспецифический язвенный колит. Также в список включены мигрень, псориаз, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, аллергический ринит. Эти и многие другие расстройства также имеют основания считаться психосоматическими.

Анна Майская