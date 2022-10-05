«Пускайте в свою жизнь перемены»

— Мы сами своим внутренним состоянием привлекаем события, встречи и знакомства, чтобы проходить жизненные уроки и приобретать опыт, — уверен врач. — Оставьте позади груз прошлого, с легкостью и удовольствием впускайте в свою жизнь перемены. Учитесь радоваться жизни в любом возрасте. Мужчины, которые считают, что со старением заканчивается жизнь, в большинстве случаев имеют проблемы с простатой.

Уролог приводит в пример двух условных мужчин, которые в какой-то момент остаются без работы — по самым разным причинам. Один использует эту возможность, чтобы найти другую работу, более высокого уровня. А другой начинает переживать, сопротивляться, держаться за свое прежнее место.