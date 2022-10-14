Любовь, книги, фильмы ужасов: 10 простых вещей, которые помогут вам дожить до 100 лет

Каждый из нас мечтает не просто прожить как можно дольше, но и еще оставаться при этом здоровым и бодрым. Ученые пока не изобрели волшебного эликсира вечной молодости, а потому придется самостоятельно приложить некоторые усилия для того, чтобы достичь долголетия.
Вот несколько действительно работающих способов, которые помогут дожить до 100 лет — а может, даже дольше.
Найдите свою любовь
Какие бы истории долгожителей вы ни читали, чаще всего оказывается, что они состоят в продолжительном счастливом браке. Например, доживший до 100-летнего юбилея доктор Говард Такер живет со своей супругой Сарой уже 65 лет. Семейная чета Хьюберт и Джун Маликот уже отпраздновали столетие, прожив вместе при этом 79 лет. Да что уж там, даже ушедшая не так давно на 97-м году жизни королева Елизавета Вторая прожила с принцем Филиппом 73 года — пока смерть не разлучила их.
Особенно это правило справедливо для мужчин: ученые уже давно установили, что мужчины, живущие в браке, по статистике, живут дольше холостяков.
Правда, есть и исключения. Например, британка Мадлен Дай никогда не была замужем и даже не ходила на свидания. Именно это она называла секретом своего долголетия — в 2018 году женщине исполнилось 106 лет, а потом она пропала из поля зрения журналистов.
Пейте кофе
Этот совет прозвучит, возможно, неожиданно, ведь кофе все-таки не самый однозначный напиток с точки зрения здоровья. Однако ученые не только выяснили, что он продлевает жизнь, они даже установили, сколько конкретно надо пить.
Так, ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии
Главное — правильно готовить кофе и правильно его пить. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Читайте книги
Если вы хотите сохранить не только физическое здоровье, но и оставаться в своем уме, придется тренировать мозг. Отличный способ это сделать — регулярно читать.
Исследователи
Чистите зубы каждый день — дважды
Если вы забываете о гигиене полости рта, то вы существенно повышаете риск столкнуться с множеством болезней, которые представляют угрозу для вашего здоровья и могут стать причиной преждевременного ухода из жизни. Например, нелеченый кариес серьезно повышает вероятность болезней сердца. Это уже подтвержденный наукой факт: исследователи из Японии показали, что люди, которые чистят зубы реже двух раз в день, сталкиваются с инсультами в три раза чаще.
Смотрите фильмы ужасов
Да-да, смотреть ужастики стоит не только подросткам и фанатам творчества Стивена Кинга! Как отмечает психолог Денис Долгов, будоражащие кровь картины провоцируют выброс адреналина. В итоге у человека учащается сердцебиение, повышается давление, выступает пот.
— Поклонники этого жанра даже болеют реже, зато живут дольше, — отмечает эксперт.
Оставайтесь голодными — но совсем чуть-чуть
Существуют на нашей планете так называемые «Голубые зоны» — это места, где живет самое большое количество долгожителей. Это Окинавские острова в Японии, Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии.
Есть несколько привычек, которые характерны для жителей этих зон. Например, правило 80%. Звучит оно так: хотите дожить до глубокой старости — за каждый прием пищи съедайте ровно столько, чтобы почувствовать сытость лишь на 80%.
Принимайте теплые ванны
Еще один весьма приятный способ продлить свою жизнь — принять за правило регулярно принимать теплые ванны. Так вы сможете хоть немного снизить уровень стресса и заодно укрепить свои сосуды.
Японские ученые выяснили: у тех, кто каждый день принимает ванну, вероятность столкнуться с инсультом на 26% меньше, чем у тех, кто купается меньше двух раз в неделю.
А еще, кстати, такая привычка помогает лучше спать. Здоровый сон тоже очень важен для долголетия.
Занимайтесь сексом — но с презервативом
Как отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка, секс — один из самых приятных способов укрепить свое здоровье. Он и давление нормализует, и сердце укрепит, и стимулирует работу эндокринных желез. По сути, занятие любовью можно считать универсальным физическим упражнением.
Главное — помнить о мерах защиты. Секс без презерватива с малознакомым, новым партнером, наоборот, может стать причиной преждевременной смерти — если вы заразитесь хламидиозом, сифилисом, гепатитом В или ВИЧ-инфекцией.
Проводите самообследования
Врачи не устают повторять о важности профилактических обследований. Многие опасные болезни долгое время не дают никаких ярких симптомов. Между тем чем раньше проблему диагностируют, тем больше будет шансов, что ее получится вылечить.
Однако поскольку вряд ли у вас так много свободного времени, чтобы посещать врачей каждый месяц, лучше научиться проводить самообследование. Конечно, визит к специалисту оно не заменит, зато вы сможете вовремя заметить тревожные признаки и обратиться за помощью к специалисту, вылечить недуг и продлить свою жизнь.
Вот несколько зон, за которыми важно следить в первую очередь:
Состояние кожи, волос, ногтей, слизистых;
Состояние груди;
Состояние лимфоузлов;
Наличие родимых пятен и родинок, изменения в них;
Состояние половых органов;
Необычные изменения суставов и внутренних органов.