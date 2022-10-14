Любовь, книги, фильмы ужасов: 10 простых вещей, которые помогут вам дожить до 100 лет

Найдите свою любовь

Какие бы истории долгожителей вы ни читали, чаще всего оказывается, что они состоят в продолжительном счастливом браке. Например, доживший до 100-летнего юбилея доктор Говард Такер живет со своей супругой Сарой уже 65 лет. Семейная чета Хьюберт и Джун Маликот уже отпраздновали столетие, прожив вместе при этом 79 лет. Да что уж там, даже ушедшая не так давно на 97-м году жизни королева Елизавета Вторая прожила с принцем Филиппом 73 года — пока смерть не разлучила их.

Особенно это правило справедливо для мужчин: ученые уже давно установили, что мужчины, живущие в браке, по статистике, живут дольше холостяков.

Правда, есть и исключения. Например, британка Мадлен Дай никогда не была замужем и даже не ходила на свидания. Именно это она называла секретом своего долголетия — в 2018 году женщине исполнилось 106 лет, а потом она пропала из поля зрения журналистов.