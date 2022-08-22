5 повседневных привычек, которые укорачивают жизнь

Все мы мечтаем не просто прожить как можно дольше, но еще и сохранить при этом здоровье. Мы не можем предугадать, что именно станет причиной нашей смерти, но можем сделать все, что бы снизить риск преждевременной кончины.

При этом многие ежедневные привычки могут сильно сокращать продолжительность жизни. Доктор, профессор общественного здравоохранения в Университете штата Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани перечислил 5 привычек, от которых нужно отказаться, если вы стремитесь к долголетию. Часть из них довольно очевидна — но от того не менее важна. А о некоторых вы могли и не догадываться.