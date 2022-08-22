5 повседневных привычек, которые укорачивают жизнь

Все мы мечтаем не просто прожить как можно дольше, но еще и сохранить при этом здоровье. Мы не можем предугадать, что именно станет причиной нашей смерти, но можем сделать все, что бы снизить риск преждевременной кончины.
При этом многие ежедневные привычки могут сильно сокращать продолжительность жизни. Доктор, профессор общественного здравоохранения в Университете штата Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани перечислил 5 привычек, от которых нужно отказаться, если вы стремитесь к долголетию. Часть из них довольно очевидна — но от того не менее важна. А о некоторых вы могли и не догадываться.
Слишком много спать и сидеть
Мы много говорим о вреде недостатка сна, однако образ жизни, при котором человек все будни проводит сидя, а на выходных спит сутки напролет, тоже очень вреден. Есть
Заедать стресс «чем-то вкусным»
Безусловно, как ни старайся, но выстроить свой рацион так, чтобы вообще никогда не есть ничего вредного, практически невозможно. Другой вопрос, что совсем не стоит превращать калорийную и не самую полезную пищу в «палочку-выручалочку», к которой так и тянет обратиться при любом стрессе.
Дело в том, что на эмоциях велик риск сильно переесть. Если постоянно утолять свой стресс с помощью больших доз крахмалистой еды, сладкого, фаст-фуда и солений, в итоге есть риск наткнуться на серьезные проблемы со здоровьем — диабет, рак, почечную недостаточность, болезни сердца, предупреждает доктор Кхубчандани.
Какие продукты особенно опасно использовать для заедания стресса? Вот примерный перечень:
Чипсы;
Пирожные;
Печенье;
Газировка;
Готовые завтраки из хлопьев.
Много переживать и оставаться в одиночестве
Стресс не на пользу нашему здоровью. Мы не можем избавиться от него полностью — но может контролировать его уровень с помощью пары простых приемов.
Но не менее опасна изоляция. Если вы из тех, кто предпочитает чаще сидеть дома и меньше общаться с людьми, вы рискуете заболеть ишемической болезнью сердца, диабетом, болезнью Альцгеймера.
Важно не только уметь справляться с негативными эмоциями, но и стараться вести насыщенную жизнь. Тогда и проживете дольше.
Алкоголь, наркотики, табак
Вот тут все, казалось бы, просто: уж столько слов сказано о вреде и спиртного, и запрещенных веществ, и табака, что не знать об опасности этих привычек просто невозможно. Однако увы, это не мешает многим людям продолжать пить, курить и употреблять наркотики.
Эксперт напоминает: даже если вы думаете, что конкретно вы не подвергаете свое здоровье риску, конкретно вы контролируете ситуацию и просто пробуете что-то новенькое, вы наносите вред своему здоровью в долгосрочной перспективе и рискуете приобрести зависимость.
Каждый раз, когда человек употребляет табак, наркотики или алкоголь, он вредит своим легким, сердцу, мозгу, рискует столкнуться с длинным перечнем болезней, умереть или стать инвалидом. Это ли не весомый повод отказаться от вредных привычек?
Отказываться от овощей и фруктов
Далеко не все люди в восторге от кабачков и брокколи. Многие не едят овощи, а фрукты позволяют себе раз в сезон, считая их излишеством, на которое жалко тратить деньги. Однако на самом деле и овощи, и фрукты — незаменимые составляющие здорового рациона. Без них есть риск развития дефицита многих витаминов и минералов. А при таком раскладе не видать ни здоровья, ни красивой внешности, ни долголетия.
Врачи рекомендуют есть не менее 4-5 порций овощей и фруктов в день, пишет