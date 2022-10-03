2. Посмотрите на свои волосы: не стали ли они выпадать больше обычного? Не появилось ли залысин, не стали ли они более редкими? Также стоит проверить ногти: они должны быть ровными и блестящими.

Волосы могут выпадать по множествам причин — от дефицита железа до тяжелых аутоимунных болезней. А по ногтям можно диагностировать болезни печени, артрит и сахарный диабет.

3. Проверьте слизистые оболочки глаз, носа и рта — они должны быть равномерного розового цвета, без язв. Даже небольшое уплотнение во рту, например, может быть первым сигналом рака ротовой полости.

4. Отдельное внимание стоит уделить груди — причем это касается как мужчин, так и женщин. Нужно внимательно проверить, не появилось ли уплотнений — для этого грудь нужно промять от центра к периферии. Еще один тревожный симптом — выделения из сосков у некормящих женщин.

Помните: рак груди диагностируют не только у женщин, но и у мужчин, пусть и редко.