Вы наверняка слышали много раз советы не забывать о профилактических визитах к врачам. Но что, если времени на походы в поликлинику совсем нет?
Выявить некоторые причины для беспокойства поможет самодиагностика. Безусловно, такой осмотр — не то же самое, что полноценное обследование у квалифицированного специалиста. Однако даже своими силами вы можете заметить что-то, что станет отличной мотивацией записаться к врачу — возможно, так вы даже поймете, к какому конкретно.
Подробнее об особенностях самодиагностики рассказал терапевт Марат Фаррахов.
Как отмечает врач, очень многих серьезных проблем со здоровьем можно избежать, если хотя бы раз в неделю проводить полный осмотр своего тела.
- Это называется профилактика заболеваний визуальных локализаций, — пояснил Фаррахов
Доктор перечислил, какие именно параметры обязательно должен знать о себе каждый человек:
Состояние кожи, волос, ногтей, слизистых;
Состояние груди;
Состояние лимфоузлов;
Наличие родимых пятен и родинок, изменения в них;
Состояние половых органов;
Необычные изменения суставов и внутренних органов.
Для того чтобы контролировать все пункты из этого списка, вовсе не обязательно тратить много времени или закупать какое-то специальное оборудование. Достаточно выделить время, когда вы встанете перед зеркалом в ванной и внимательно осмотрите свое тело с ног до головы.
Вот примерный план действий, которому нужно следовать во время такого осмотра:
1. Начните с родимых пятен и родинок. Вот признаки, которые должны насторожить:
Родинка увеличилась в размерах;
Поверхность стала шелушиться, на ней образовались трещины;
На вашем теле появились язвочки разных размеров;
Кожа вокруг родинки воспалилась;
В области родимого пятна или родинки появились странные ощущения — зуд, жжение, покалывание;
Под кожей образовались уплотнения, узелки.
Изменения в родинках могут свидетельствовать о раке кожи. Меланома очень агрессивна, поэтому чем раньше вы заметите симптомы болезни — тем лучше будет прогноз.
2. Посмотрите на свои волосы: не стали ли они выпадать больше обычного? Не появилось ли залысин, не стали ли они более редкими? Также стоит проверить ногти: они должны быть ровными и блестящими.
Волосы могут выпадать по множествам причин — от дефицита железа до тяжелых аутоимунных болезней. А по ногтям можно диагностировать болезни печени, артрит и сахарный диабет.
3. Проверьте слизистые оболочки глаз, носа и рта — они должны быть равномерного розового цвета, без язв. Даже небольшое уплотнение во рту, например, может быть первым сигналом рака ротовой полости.
4. Отдельное внимание стоит уделить груди — причем это касается как мужчин, так и женщин. Нужно внимательно проверить, не появилось ли уплотнений — для этого грудь нужно промять от центра к периферии. Еще один тревожный симптом — выделения из сосков у некормящих женщин.
Помните: рак груди диагностируют не только у женщин, но и у мужчин, пусть и редко.
6. Проверьте, не увеличились ли ваши лимфоузлы. Если у вас нет простуды или травмы, а шарики на шее или в подмышках перекатываются, лучше обратиться к врачу.
Лимфоузлы могут увеличиться на фоне относительно безобидной инфекции, а могут — на фоне онкологических болезней. Лучше сразу понять, с чем именно вы имеете дело.
7. Обратите внимание на свои половые органы. Дамам нужно насторожиться, если появились болезненные уплотнения или непривычные выделения из влагалища, особенно с неприятным запахом или сгустками крови.
Мужчинам необходимо осматривать свою мошонку и половой член. Если на слизистой появились странные образования, если одно из яичек изменило форму или размер — самое время отправиться в поликлинику.
Такой осмотр поможет вовремя диагностировать, например, заболевания, передающиеся половым путем.
Наконец, причиной для беспокойства можно считать любое заметное и беспричинное изменение вашего тела, поясняет Фаррахов.
К какому же врачу обращаться, если повод для беспокойства обнаружен? Все зависит от того, где именно вы нашли отклонения.
Волосы, ногти, кожа — дерматолог, трихолог;
Глаза — офтальмолог;
Ротовая полость и зубы — стоматолог;
Молочные железы / грудные железы — маммолог / хирург;
Половой член — уролог.
Если совсем не знаете, с какого врача начать, попробуйте записаться к терапевту.