Какой грипп ждут в 2022 году

Несмотря на то, что в позапрошлом и прошлом сезоне гриппа в России фактически не было, в этом году ситуация может оказаться более серьезной. Это эксперты оценивают по тому, что происходило весной в Южном полушарии.

По прогнозам, к нам придет вирус гриппа А подтипа H3N2 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021. Антигены этих штаммов вирусов вошли в обновленный состав вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ.

- В мире также продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, что вызвал пандемию в 2009–2010 годах («свиной» грипп). Он считается одним из опасных — может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии, — предупреждают в Роспотребнадзоре.