Вакцинироваться от гриппа надо, чтобы провести сезон бодрым и здоровым, защитить себя от тяжелого течения заболевания и его осложнений — особенно важно сделать это пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.
- Период с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за 3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет, —
Какой грипп ждут в 2022 году
Несмотря на то, что в позапрошлом и прошлом сезоне гриппа в России фактически не было, в этом году ситуация может оказаться более серьезной. Это эксперты оценивают по тому, что происходило весной в Южном полушарии.
По прогнозам, к нам придет вирус гриппа А подтипа H3N2 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021. Антигены этих штаммов вирусов вошли в обновленный состав вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ.
- В мире также продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, что вызвал пандемию в 2009–2010 годах («свиной» грипп). Он считается одним из опасных — может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии, — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Считается, что четырехвалентная вакцина надежней защищает от гриппа. Но в этом эпидсезоне прогнозируется доминирование линии Victoria, так что трехвалентные вакцины будут так же эффективны.
Когда будет эпидемия гриппа в 2022
В Роспотребнадзоре считают, есть вероятность, что в Россию эпидемия придет уже в октябре. По
Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов отмечает, что традиционно заметный рост заболеваемости гриппом начинается в ноябре-декабре, а пик обычно приходится на конец декабря — начало января.
Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК
Как подготовиться к прививке от гриппа
- В первую очередь необходимо оценить свое самочувствие, — советует врач-терапевт Алина Кобозева. — Если у вас нет жалоб на состояние здоровья, хронические заболевания находятся в ремиссии (вне обострения) — вы можете запланировать вакцинацию и записаться к врачу.
Врач советует особенно внимательно относиться к тому, что вы едите и пьете, когда собираетесь делать прививку от гриппа.
Что нельзя есть перед вакцинацией
- Включите в свой рацион легкие диетические блюда, на время исключите жирную, жареную пищу и фастфуд. Лучше убрать из рациона сильные аллергены, например, цитрусовые, мед и другое. Также необходимо отказаться от алкоголя за 2-3 дня до планируемой вакцинации, — объясняет медик. — Дело в том, что иногда после проведения вакцинации от гриппа у человека может возникнуть специфичная реакция на введение вакцины: повышение температуры тела, боль в месте инъекции, ломота в теле или другие симптомы. Употребление накануне прививки алкоголя, меда, цитрусовых может сам по себе привести к нежелательной реакции организма, например, появлению сыпи, зуда, тошноты, рвоты или общего недомогания. Человек может ошибочно расценить такие симптомы, как побочное действие вакцины.
Три «нельзя» после прививки
Сразу после введения вакцины не следует покидать медицинское учреждение. В течение 30 минут необходимо находиться возле кабинета врача.
В первые сутки после вакцинации не рекомендуется мочить место укола, распаривать кожу (принимать горячие ванны или посещать баню).
Необходимо избегать интенсивных физических нагрузок.
Две в одной
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19.
— Сейчас мы обосновываем, прежде всего, его эффективность от ковида, следующее исследование — эффективность против гриппозных инфекций. Вакцина для интраназального применения и надеемся, что в следующем году она будет уже доступна для всех, — отметил директор института гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
Прививка от гриппа снижает риск инсульта
В исследовании,
Ученые рекомендуют людям с факторами риска инсульта — курильщиков, пациентов с высоким уровнем холестерина и гипертонией, эректильной дисфункцией, склонностью к тромбозам, не пренебрегать вакцинацией от гриппа.
Исследователи также изучили, влияет ли вакцина против пневмонии на риск инсульта, и не обнаружили никакого защитного эффекта.