У людей старше 50 лет, как правило, из-за сокращения физической активности, гормональных изменений, возможности есть вкусно и много накапливается лишний вес в области талии, растет количество висцерального жира. А это заметно увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Изменить ситуацию никогда не поздно — одна из самых простых рекомендаций врачей-кардиологов — пересмотреть свой рацион и перестать увлекаться нездоровой пищей. Речь не о полном запрете, а лишь о разумном и осознанном выборе того, что вы кладете в свою тарелку.