Многие утверждают, что у женщины, которая отказывается от половой жизни или не имеет возможности заняться сексом, могут развиться самые разные заболевания.
Так ли это на самом деле? Как регулярная половая жизнь влияет на женское здоровье?
врач акушер-гинеколог Клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева клинического центра Сеченовского университета, к. м. нvk.com/sechenov_ru
Научных доказательств нет
— Я не припомню научных работ, которые бы показали, что на фоне воздержания от секса у женщины могут развиваться болезни, —
Если нашу половую жизнь условно разделить на эмоциональную и физиологическую части и поговорить о последней, то сексуальный акт — это дополнительная нагрузка на половые органы, стенки влагалища, тонус мускулатуры, сосуды, нервные окончания, которые там находятся. Безусловно, это помогает организму чувствовать себя в форме — по принципу обратной связи мозг получает эту информацию, ткани органов малого таза поддерживают определенный тонус — и, таким образом, система работает более устойчиво и более надежно.
Важно не забывать об удовольствии
— Гинекологи всегда рекомендуют поддерживать половую жизнь, даже когда месячные у женщины закончились, даже когда она не планирует наступление беременности, даже когда она уже достаточно пожилая, — говорит врач-гинеколог. — Секс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Если женщина и ее партнер готовы и нет каких-то иных соображений, то половая жизнь необходима — даже в очень зрелом возрасте.
Нельзя точно сказать, насколько активно стоит вести половую жизнь, чтобы поддерживать свое здоровье, отмечает эксперт.
— Все зависит от многих факторов — у пары устанавливается какой-то средний режим и свой ритм, который вполне может быть изменен в любой момент. Важно, чтобы сексуальное общение им обоим доставляло удовольствие.
Ранее врач-уролог рассказал, чем грозит долгое воздержание от половой жизни для мужчин. По его словам, отказ от регулярного секса может привести к образованию камней в простате, воспалению придатков яичек и фрустрации — это когда возбуждение было, а финала — нет. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Доктора Питера».