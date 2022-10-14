Научных доказательств нет

— Я не припомню научных работ, которые бы показали, что на фоне воздержания от секса у женщины могут развиваться болезни, — заявил в интервью акушер-гинеколог Клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева клинического центра Сеченовского университета Юрий Чушков. — Правда, приходилось слышать многие субъективные мнения докторов и пациенток о том, что длительное воздержание от секса — это не очень хорошо и могут проявляться какие-то заболевания.