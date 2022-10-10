Пассивная агрессия

О пассивной агрессии часто говорят психологи, когда речь идет о вроде бы «приличном» поведении человека, но интуитивно в нем считывается скрытая, косвенная враждебность, которая скрывается демонстрацией внешней покорности или доброжелательности. Реакция на пассивную агрессию человека, как правило, раздражение.

Пассивная агрессия вполне может проскальзывать и в письмах, которые мы пишем или получаем по электронной почте. В целом она стала вполне обычным явлением в профессиональном мире. За ней может скрываться приказ, замаскированный под вежливую формулу. И исходить пассивная агрессия вполне может от нас самих, даже невольно.

— Цель пассивно-агрессивного человека — заставить кого-то другого явно проявить гнев, который он скрывает, — считает эксперт Сигне Уитсон. — Каждый раз, когда на скрыто враждебное электронное письмо отвечают открыто враждебно, пассивно-агрессивный человек добивается успеха. Так что не стоит бороться с огнем огнем. Если вы это сделаете, вы просто сами попадете в ловушку.