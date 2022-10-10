Каждый день мы тратим немало времени на проверку рабочей почты и написание писем. Этот способ взаимодействия с коллегами, клиентами, партнерами стал одним из самых важных инструментов для обмена информацией. Поэтому очень важно уметь пользоваться им по всем правилам.
Согласно исследованию, проведенному компанией Adobe, занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения, во время профессионального общения следует избегать определенных фраз и выражений, пишет издание
Пассивная агрессия
О пассивной агрессии часто говорят психологи, когда речь идет о вроде бы «приличном» поведении человека, но интуитивно в нем считывается скрытая, косвенная враждебность, которая скрывается демонстрацией внешней покорности или доброжелательности. Реакция на пассивную агрессию человека, как правило, раздражение.
Пассивная агрессия вполне может проскальзывать и в письмах, которые мы пишем или получаем по электронной почте. В целом она стала вполне обычным явлением в профессиональном мире. За ней может скрываться приказ, замаскированный под вежливую формулу. И исходить пассивная агрессия вполне может от нас самих, даже невольно.
— Цель пассивно-агрессивного человека — заставить кого-то другого явно проявить гнев, который он скрывает, — считает эксперт Сигне Уитсон. — Каждый раз, когда на скрыто враждебное электронное письмо отвечают открыто враждебно, пассивно-агрессивный человек добивается успеха. Так что не стоит бороться с огнем огнем. Если вы это сделаете, вы просто сами попадете в ловушку.
5 раздражающих фраз в рабочих письмах
Вот самые ненавистные пассивно-агрессивные фразы в электронной почте,
«Не уверен(а), что вы видели мое последнее письмо». На нее лучше ответить: «Спасибо, я получил(а) ваше последнее письмо и…», советует Нейл Дж. Лавендер, автор книги «Токсичные коллеги».
«Как упоминалось в моем последнем письме…» Отвечайте: «Спасибо за напоминание…»
«В продолжение нашего обсуждения…» Простое: «Спасибо за подведение итогов» будет иметь большое значение для поддержания дружеской атмосферы на рабочем месте.
«Есть какие-то новости?» Эта фраза считается одной из самых раздражающих, но на самом деле за ней может и не скрываться никакого агрессивного подтекста. Так что не стоит искать черного кота в темной комнате, особенно если его там нет, уточняет эксперт. Просто отвечайте как есть или напишите в ответ: «В настоящее время у меня нет никаких новостей, но я сообщу вам по электронной почте, как только они появятся».
«Извините за повторное письмо…» Тут стоит признать настойчивость людей, дублирующих письма, заполонившие ваш почтовый ящик. Отвечайте так: «Я получил(а) оба ваших письма, как только появятся новости, я вам сообщу». Или так: «Спасибо, я заметил(а) это. Я принимаю ваши извинения, без проблем».
— Если пассивно-агрессивные замечания продолжают поступать, например, от одного и того же человека, вы можете спросить у него прямо: «Ты злишься, может, мне надо что-то сделать по-другому?» Пассивно-агрессивный человек будет знать, что вы вполне прямолинейны и не намерены уклоняться от попыток разрешить конфликт, — говорит Нил Дж. Лавендер.
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