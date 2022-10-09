Что будет с организмом, если выпить перекись водорода: врачи объясняют на пальцах

Откуда пошел миф о пользе перекиси водорода в лечении серьезных патологий, включая рак, доподлинно неизвестно. Основное количество советов в свое время давал адепт альтернативной медицины профессор И.П. Неумывакин. Изначально он занимался космической биологией и медициной, изучая вопросы лечения космонавтов. Идеи о лечении перекисью и многие другие нетрадиционные методики он начал продвигать уже на пенсии, уйдя с научной работы.
Однако перекись все-таки считается средством исключительно для наружного и местного применения. Что будет, если нарушить правила ее использования, «Доктору Питеру» рассказали врачи — гастроэнтеролог и стоматолог.
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наукvk.com/pavlov_medikal_group
Прежде всего — антисептик
Для медицинского применения пероксид водорода применяется в виде жидкости концентрацией 3%. В такой форме антисептик продается в аптеках и магазинах. Его используют в качестве средства для обработки ран. Вступая в реакцию с тканями, раствор пенится, образуя активные формы кислорода, за счет чего подавляется активность бактерий. В некоторых иностранных публикациях этот антисептик считается неэффективным и небезопасным. Помимо подавления роста бактерий перекись повреждает и сами ткани, чем тормозит заживление и даже усиливает зону поражения.
Еще одна возможность применения перекиси водорода — обработка полости рта при воспалительных, инфекционных патологиях. Стоматологи используют перекись для остановки кровотечений при лечении зубов. Но этим применение перекиси в официальной медицине ограничивается.
Концентрации разные, и все они опасны
Помимо описанной выше, перекись водорода бывает в более высоких концентрациях:
состав с 6–10% Н2О2 обесцвечивает волосы;
растворы от 17 до 60% и выше применяют только и исключительно в химической промышленности и других немедицинских сферах — очищение воды в бассейнах, дезинфекция тары для продуктов, отбеливание тканей, обработка инструментария.
Но шарлатаны из Интернета предлагают именно эти опасные растворы разбавлять водой до определенных концентраций, чтобы лечить целый ряд болезней — от послеродовой депрессии до ВИЧ и рака, рассеянного склероза, артрита и хронических инфекций.
Эти методики именуют пространным термином «кислородная терапия». Якобы реакция, подобная той, что происходит в области ран, должна «очищать» организм изнутри.
Что будет, если выпить 3-процентную перекись водорода
Прием нескольких капель, растворенных в воде, если речь идет только о 3%-ном растворе, не нанесет вреда организму, поскольку итоговая концентрация действующего вещества будет очень низкой. Но и никакой пользы для организма от этого не будет. Еще в воде перекись вступит в реакцию с имеющимися в ней бактериями и разложится на компоненты.
Совсем иное дело, если это неразбавленный трехпроцентный раствор или концентрации выше. Такой препарат может спровоцировать тошноту и рвоту, ощущение пощипывания по ходу пищевода, отрыжку газом из-за вздутия. В группу риска по «случайному» приему перекиси водорода чаще попадают дети и пожилые люди — так случается, если перекись оставить без присмотра в емкости без опознавательных знаков.
Высокие концентрации грозят катастрофой
Совсем иное дело, если внутрь будет принят более концентрированный раствор — это 10% и более. По мнению гастроэнтеролога, попадание концентрата пероксида провоцирует сильное повреждение слизистых оболочек пищевода и желудка. Так формируются химические ожоги слизистых, вызванные высвобождающимися ионами активного кислорода.
В результате человека будут беспокоить сильная боль в глотке, за грудиной, в верхней половине живота, рвота с примесями крови, вздутие из-за реакции вспенивания и накопления газа. Повреждающее действие перекиси на слизистых оболочках проявляется эрозиями (поверхностные ранки), язвами — более глубокими поражениями тканей, вплоть до прободения (нарушения целостности желудка).
Бомба, которая может рвануть
Попадание перекиси в высокой концентрации в просвет желудка повреждает не только его стенки — жидкость вступает в химические реакции с ферментом каталазой, вследствие чего выделяется большое количество кислорода. Организм из-за реакции слизистых, отека стенки пищевода не может выделить такой большой объем воздуха в виде отрыжки.
Поэтому внутри тела образуется «бомба», которая может рвануть в любой момент. Так, разрушаются стенки желудка, капилляров и вен, артерий, что провоцирует кровотечение и снижение давления, вплоть до шока. Из-за развития перитонита и серьезной потери крови подобная «терапия» перекисью может грозить летальным исходом.
Ну а зубы-то можно отбелить?
Профессиональные системы отбеливания, например популярный ZOOM 4, основаны на действии перекиси водорода. Но значит ли это, что процедуру можно провести дома? Нет.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Домашние эксперименты с отбеливанием (любым) в большинстве случаев плохо заканчиваются. Самое безобидное осложнение — повышенная чувствительность зубов, иногда она выраженная. Чтобы избежать таких последствий, в стоматологии проводят реминерализацию, то есть насыщение зубов минералами до и после процедуры отбеливания. Кроме того, сам отбеливающий гель содержит минеральный комплекс.
Еще одно частое осложнение — раздражение и ожог слизистой оболочки полости рта. При использовании кабинетного отбеливания слизистая оболочка надежно изолируется от раздражающего действия геля, в домашних условиях такое недостижимо.
Ну и конечно, добиться выраженных результатов отбеливания в домашних условиях невозможно. Даже при частом использовании перекиси водорода, которое только повышает вероятность неприятных осложнений. А последующее лечение обычно длительное и дорогостоящее.