Что будет с организмом, если выпить перекись водорода: врачи объясняют на пальцах
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Откуда пошел миф о пользе перекиси водорода в лечении серьезных патологий, включая рак, доподлинно неизвестно. Основное количество советов в свое время давал адепт альтернативной медицины профессор И.П. Неумывакин. Изначально он занимался космической биологией и медициной, изучая вопросы лечения космонавтов. Идеи о лечении перекисью и многие другие нетрадиционные методики он начал продвигать уже на пенсии, уйдя с научной работы.

Однако перекись все-таки считается средством исключительно для наружного и местного применения. Что будет, если нарушить правила ее использования, «Доктору Питеру» рассказали врачи — гастроэнтеролог и стоматолог.

Елизавета Смирнова
гастроэнтерология

врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

vk.com/pavlov_medikal_group

Прежде всего — антисептик

Для медицинского применения пероксид водорода применяется в виде жидкости концентрацией 3%. В такой форме антисептик продается в аптеках и магазинах. Его используют в качестве средства для обработки ран. Вступая в реакцию с тканями, раствор пенится, образуя активные формы кислорода, за счет чего подавляется активность бактерий. В некоторых иностранных публикациях этот антисептик считается неэффективным и небезопасным. Помимо подавления роста бактерий перекись повреждает и сами ткани, чем тормозит заживление и даже усиливает зону поражения.

Еще одна возможность применения перекиси водорода — обработка полости рта при воспалительных, инфекционных патологиях. Стоматологи используют перекись для остановки кровотечений при лечении зубов. Но этим применение перекиси в официальной медицине ограничивается.

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Концентрации разные, и все они опасны

Помимо описанной выше, перекись водорода бывает в более высоких концентрациях:

  • состав с 6–10% Н2О2 обесцвечивает волосы;

  • растворы от 17 до 60% и выше применяют только и исключительно в химической промышленности и других немедицинских сферах — очищение воды в бассейнах, дезинфекция тары для продуктов, отбеливание тканей, обработка инструментария.

Но шарлатаны из Интернета предлагают именно эти опасные растворы разбавлять водой до определенных концентраций, чтобы лечить целый ряд болезней — от послеродовой депрессии до ВИЧ и рака, рассеянного склероза, артрита и хронических инфекций.

Эти методики именуют пространным термином «кислородная терапия». Якобы реакция, подобная той, что происходит в области ран, должна «очищать» организм изнутри.

Что будет, если выпить 3-процентную перекись водорода

Прием нескольких капель, растворенных в воде, если речь идет только о 3%-ном растворе, не нанесет вреда организму, поскольку итоговая концентрация действующего вещества будет очень низкой. Но и никакой пользы для организма от этого не будет. Еще в воде перекись вступит в реакцию с имеющимися в ней бактериями и разложится на компоненты.

Совсем иное дело, если это неразбавленный трехпроцентный раствор или концентрации выше. Такой препарат может спровоцировать тошноту и рвоту, ощущение пощипывания по ходу пищевода, отрыжку газом из-за вздутия. В группу риска по «случайному» приему перекиси водорода чаще попадают дети и пожилые люди — так случается, если перекись оставить без присмотра в емкости без опознавательных знаков.

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Высокие концентрации грозят катастрофой

Совсем иное дело, если внутрь будет принят более концентрированный раствор — это 10% и более. По мнению гастроэнтеролога, попадание концентрата пероксида провоцирует сильное повреждение слизистых оболочек пищевода и желудка. Так формируются химические ожоги слизистых, вызванные высвобождающимися ионами активного кислорода.

В результате человека будут беспокоить сильная боль в глотке, за грудиной, в верхней половине живота, рвота с примесями крови, вздутие из-за реакции вспенивания и накопления газа. Повреждающее действие перекиси на слизистых оболочках проявляется эрозиями (поверхностные ранки), язвами — более глубокими поражениями тканей, вплоть до прободения (нарушения целостности  желудка).

Бомба, которая может рвануть

Попадание перекиси в высокой концентрации в просвет желудка повреждает не только его стенки — жидкость вступает в химические реакции с ферментом каталазой, вследствие чего выделяется большое количество кислорода. Организм из-за реакции слизистых, отека стенки пищевода не может выделить такой большой объем воздуха в виде отрыжки.

Поэтому внутри тела образуется «бомба», которая может рвануть в любой момент. Так, разрушаются стенки желудка, капилляров и вен, артерий, что провоцирует кровотечение и снижение давления, вплоть до шока. Из-за развития перитонита и серьезной потери крови подобная «терапия» перекисью может грозить летальным исходом.

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Ну а зубы-то можно отбелить?  

Профессиональные системы отбеливания, например популярный ZOOM 4, основаны на действии перекиси водорода. Но значит ли это, что процедуру можно провести дома? Нет.

Юлия Лапушкина
Юлия Лапушкина
стоматология, детская стоматология

врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию

Домашние эксперименты с отбеливанием (любым) в большинстве случаев плохо заканчиваются. Самое безобидное осложнение — повышенная чувствительность зубов, иногда она выраженная. Чтобы избежать таких последствий, в стоматологии проводят реминерализацию, то есть насыщение зубов минералами до и после процедуры отбеливания. Кроме того, сам отбеливающий гель содержит минеральный комплекс.

Еще одно частое осложнение — раздражение и ожог слизистой оболочки полости рта. При использовании кабинетного отбеливания слизистая оболочка надежно изолируется от раздражающего действия геля, в домашних условиях такое недостижимо.

Ну и конечно, добиться выраженных результатов отбеливания в домашних условиях невозможно. Даже при частом использовании перекиси водорода, которое только повышает вероятность неприятных осложнений. А последующее лечение обычно длительное и дорогостоящее.

Алена Парецкая