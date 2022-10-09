Что будет с организмом, если выпить перекись водорода: врачи объясняют на пальцах

Откуда пошел миф о пользе перекиси водорода в лечении серьезных патологий, включая рак, доподлинно неизвестно. Основное количество советов в свое время давал адепт альтернативной медицины профессор И.П. Неумывакин. Изначально он занимался космической биологией и медициной, изучая вопросы лечения космонавтов. Идеи о лечении перекисью и многие другие нетрадиционные методики он начал продвигать уже на пенсии, уйдя с научной работы.

Однако перекись все-таки считается средством исключительно для наружного и местного применения. Что будет, если нарушить правила ее использования, «Доктору Питеру» рассказали врачи — гастроэнтеролог и стоматолог.