Терапевт Киселева объяснила, когда грибы под водочку могут стать убийственным сочетанием

Еще одна отличная возможность отравиться грибами — это неправильно хранить их после сбора. Без обработки в пластиковых ведрах они могут лежать не больше 18-24 часов.

- Только некоторые грибы можно употреблять без предварительной термической обработки, — предупреждает врач. — Основную массу грибов необходимо вымочить и проварить в течение не менее получаса перед дальнейшим приготовлением (жаркой, засолкой).

Кстати

На самом деле грибы — такой продукт, который мало кому можно безболезненно есть.

- Они плохо усваивается, потому что богаты хитином, — пояснял онколог, специалист НМИЦ онкологии им. Блохина. — Он впитывает тяжелые металлы и шлаки, само это вещество человеческий организм не усваивает, желудку его крайне сложно его переварить.

Кроме того, грибы препятствуют выделению желудочного сока, а значит полезные вещества как из них самих, таки из других продуктов, плохо усваиваются.

Кому не стоит есть грибы