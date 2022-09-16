Терапевт Киселева объяснила, когда грибы под водочку могут стать убийственным сочетанием

Сезон грибов в разгаре и работы у токсикологов прибавилось. Чаще всего на больничные койки попадают те, кто собрал ядовитые грибы или неправильно обработал съедобные. Но даже если вы уверены, что по этим двум пунктам все в порядке, есть еще сопутствующие факторы.

Елена Киселева
Елена Киселева
Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

- Некоторые грибы абсолютно не сочетаются с алкоголем, — предупредила в разговоре с изданием Лента.ру врач-терапевт, эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Киселева. — Например, это чернильные грибы.

В этих грибах много коприна. Это органическое вещество печально известно своей реакцией со спиртом. Это называется коприновый синдром, а проще говоря отравление. Состояние человека после такого сочетания сравнивают с состоянием хронического алкоголика, который лечится от запоя и в этот момент решил выпить.

Кроме того, спиртное не советуют закусывать такими грибами, сыроежки, опята, сморчки и строчки, свинушки.

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Еще одна отличная возможность отравиться грибами — это неправильно хранить их после сбора. Без обработки в пластиковых ведрах они могут лежать не больше 18-24 часов.

- Только некоторые грибы можно употреблять без предварительной термической обработки, — предупреждает врач. — Основную массу грибов необходимо вымочить и проварить в течение не менее получаса перед дальнейшим приготовлением (жаркой, засолкой).

Кстати

На самом деле грибы — такой продукт, который мало кому можно безболезненно есть.

- Они плохо усваивается, потому что богаты хитином, — пояснял онколог, специалист НМИЦ онкологии им. Блохина. — Он впитывает тяжелые металлы и шлаки, само это вещество человеческий организм не усваивает, желудку его крайне сложно его переварить.

Кроме того, грибы препятствуют выделению желудочного сока, а значит полезные вещества как из них самих, таки из других продуктов, плохо усваиваются.

Кому не стоит есть грибы

  • Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

  • печени;

  • почек;

  • поджелудочной железы;

  • тем, у кого есть нарушение обмена веществ;

  • детям до 12 лет.

Ирина Себелева