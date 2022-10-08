Если вы когда-то сидели на диетах и пытались похудеть, то знаете, что сложнее всего убрать жировой «бурдюк» на животе. С медицинской точки зрения этот жир, который называется висцеральным, опаснее всего — он может спровоцировать инфаркты и инсульты.
Мы уже рассказывали, как проверить свой уровень висцерального жира. Врачи считают, что избавиться от него можно в том числе добавив в свой рацион некоторые травы и специи.
Куркума
Куркума активирует обмен веществ, улучшает пищеварение, положительно влияет на метаболизм — это подтверждают
«Употребление в пищу куркумина пациентами с метаболическим синдромом и связанными с ним расстройствами коррелировало со значительным снижением ИМТ и веса», — заключили ученые.
Кстати, еще куркума обладает противораковыми свойствами, но вот есть ее людям, у которых проблемы с почками, не рекомендуют.
Имбирь
Соединения, которые содержатся в имбире, обладают сильнейшими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря одному из них имбирь прозвали истребителем жиров — участники эксперимента, которые каждый день добавляли имбирь в пищу, признались, что у них снизился аппетит и улучшилась фигура.
Главное — правильно его есть. Больше 1-2 граммов в день не стоит — это только навредит. Лучше всего раз в день пить имбирную воду — отрезать кусочек корня размером с мизинчик, залить его стаканом кипятка, пару минут подержать на огне и процедить.
Но сначала проконсультируйтесь с врачом, есть те, кому имбирь противопоказан. В частности это беременные и кормящие женщины.
Перчик чили
В нем содержится капсаицин, который может буквально «сжигать» жир на животе. Дело в том, что острый перец выделяет тепло, которое фактически помогает организму сжигать калории и «глубокий» жир, в том числе окружающий желудок.
По данным ученых, перец чили ускоряет метаболизм аж на 25%. Но он противопоказан людям, у которых проблемы с ЖКТ, — тогда его лучше заменить кайенским перцем.
Тмин
«Жиросжигающие» свойства тмина доказали в ходе исследования, в котором принимали участие женщины с избыточным весом или ожирением. Их разделили на 2 группы — в рационе одной каждый день был молотый тмин, другая питалась как обычно. В итоге женщины, которые ела тмин, худели быстрее, чем другие участницы эксперимента.
Кстати, тмин еще обладает свойством быстро снижать уровень сахара в крови, так что он полезен для людей с диабетом.
Лимон
Это, конечно, не совсем трава или специя, но его тоже надо включить в список усилителей вкуса, которые помогают бороться с жиром на животе. Высокий уровень витамина С и антиоксидантов улучшает пищеварение и способствует похудению. Кстати, еще лимоны обладают мочегонными свойствами, которые помогают в детоксикации организма.
В идеале, для ускорения обмена веществ надо пить воду с лимоном. Она стимулирует термогенез — это метаболический процесс, при котором калории сжигаются в ускоренном темпе.