Если вы когда-то сидели на диетах и пытались похудеть, то знаете, что сложнее всего убрать жировой «бурдюк» на животе. С медицинской точки зрения этот жир, который называется висцеральным, опаснее всего — он может спровоцировать инфаркты и инсульты.

Мы уже рассказывали, как проверить свой уровень висцерального жира. Врачи считают, что избавиться от него можно в том числе добавив в свой рацион некоторые травы и специи.

Куркума

Куркума активирует обмен веществ, улучшает пищеварение, положительно влияет на метаболизм — это подтверждают исследования . В одном из них ученые проанализировали все опубликованные ранее статьи по теме и сделали вывод: если добавлять в еду эту индийскую пряность, есть шанс похудеть без особых сложностей

«Употребление в пищу куркумина пациентами с метаболическим синдромом и связанными с ним расстройствами коррелировало со значительным снижением ИМТ и веса», — заключили ученые.

Кстати, еще куркума обладает противораковыми свойствами, но вот есть ее людям, у которых проблемы с почками, не рекомендуют.

Имбирь

Соединения, которые содержатся в имбире, обладают сильнейшими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря одному из них имбирь прозвали истребителем жиров — участники эксперимента, которые каждый день добавляли имбирь в пищу, признались, что у них снизился аппетит и улучшилась фигура.

Главное — правильно его есть. Больше 1-2 граммов в день не стоит — это только навредит. Лучше всего раз в день пить имбирную воду — отрезать кусочек корня размером с мизинчик, залить его стаканом кипятка, пару минут подержать на огне и процедить.