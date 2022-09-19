Вы наверняка слышали о совете выпивать стакан воды с лимоном каждое утро. Какие только свойства не приписывают этому напитку: и похудеть он поможет, и иммунитет укрепит, и пищеварение улучшит.
Многое из этого правда. Однако важно помнить, что даже у самых полезных продуктов есть свои противопоказания. Врач-генетик Екатерина Антипова
врач-генетик, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чтобы разобраться в вопросе пользы и вреда лимонной воды, нужно поговорить отдельно о составляющих этого напитка — воде и лимоне.
Стакан воды после пробуждения — это всегда хорошая идея. Такая привычка поможет запустить работу желудка, кишечника, почек и других органов. После стакана воды натощак организм просыпается, ускоряется обмен веществ.
Вообще вода очень нужна нашему телу — для кровообращения, циркуляции лимфы, здоровых суставов и гладкой кожи. Поэтому так важно пить достаточно и начинать свое утро именно с воды.
Лимон, который так любят добавлять в утренний стакан воды, тоже очень полезен для здоровья. Этот цитрус — кладезь полезных витаминов группы В, D, E, PP. Еще в лимоне множество полезных кислот — в фрукте есть аскорбиновая, лимонная, фолиевая, пантотеновая. Кожуру тоже не стоит выкидывать, в ней много эфирных масел, работающих как антиоксиданты.
Благодаря такому составу лимон способен зарядить витаминами и укрепить иммунитет — что особенно важно в холодное время года, когда наш организм особенно уязвим.
Вот еще несколько полезных свойств лимонного сока:
Улучшает пищеварение;
Ускоряет всасываемость полезных питательных веществ из еды;
Укрепляет сосуды;
Защищает от мочекаменной болезни;
Помогает поднять настроение и взбодриться.
Вот именно поэтому лимонная вода имеет такую славу: ведь сама по себе вода незаменима для нашего организма, а лимон — очень полезный и вкусный фрукт. Поэтому такое удачное сочетание действительно может зарядить энергией и укрепить здоровье.
Однако хороша лимонная вода все-таки не для всех. Вот перечень диагнозов и проблем, при которых от нее стоит отказаться:
Болезни желудочно-кишечного тракта — например, гастрит, язва желудка, изжога, желчнокаменная болезнь;
Аллергия на лимонный сок;
Сердечно-сосудистые заболевания;
Повышенная чувствительность зубной эмали.
Вводить в свою жизнь новые полезные привычки — это хорошая идея. Однако всегда важно помнить: что хорошо для одного, может серьезно ударить по здоровью другого. Важно прислушиваться к своим ощущениям и учитывать особенности своего организма перед тем, как попробовать что-то новое.