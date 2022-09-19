Вы наверняка слышали о совете выпивать стакан воды с лимоном каждое утро. Какие только свойства не приписывают этому напитку: и похудеть он поможет, и иммунитет укрепит, и пищеварение улучшит.

Многое из этого правда. Однако важно помнить, что даже у самых полезных продуктов есть свои противопоказания. Врач-генетик Екатерина Антипова объяснила , чем так хороша вода с лимоном и кому все-таки не стоит пить ее с утра пораньше.