Ученые выяснили, какая специя защитит от «плохого» холестерина и болезней сердца

Чтобы не страдать от лишнего веса, жить дольше и как можно меньше ходить по врачам, необходимо следить за своим питанием. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным: белки, жиры, углеводы.
Сделать любое блюдо вкуснее помогут не только соль и перец: на полках магазинов можно найти уйму специй, которые разнообразят даже самый незамысловатый обед, а самое главное — сделают его полезнее.
Одна из таких специй — шафран. Его добавляют в мясо, рыбу, гарниры, тесто и даже напитки. Специю добывают из цветков крокуса, она имеет яркий аромат и вкус.
Согласно
Ученые провели эксперимент на грызунах, после которого пришли к выводу: те мышки, которые ели шафран в течение 21 дня, понизили уровень «плохого» холестерина в крови на 39–50%.
Помимо этого шафран может защитить вас и от различных болезней сердца — приправа обладает противовоспалительными и антиоксидантными действиями.
Однако ученые предупреждают: пока неизвестно, сколько шафрана нужно есть в день, чтобы он помогал организму, а не губил его. Главное — не переборщить. Добавляйте 1–2 чайные ложки специи в сковородку или кастрюлю незадолго до готовности блюда.
Чем полезен шафран
В этой ценной приправе содержатся:
насыщенные жирные кислоты;
пищевые волокна;
витамины группы А и В;
калий и натрий;
фосфор и магний;
цинк и железо;
медь и селен.
Шафран обладает антиоксидантными свойствами — помогает мозгу бороться с вредными свободными радикалами. А еще он заглушает симптомы депрессии.
Кому нельзя есть шафран
биотехник, специалист по ароматерапии, ольфакторике, применению специй, эксперт Академии врачей UniProf
Вред организму могут нести специи плохого качества, для выращивания которых применяют химические вещества.
— Для здорового человека дневная норма при употреблении специй составляет не более 5–6 г в день. Нужно понимать, что приправы являются сильными раздражителями, и при злоупотреблении они могут ухудшить самочувствие. Так, например, шафран не следует употреблять в пищу при беременности, он может спровоцировать выкидыш, — рассказывала «Доктору Питеру» эксперт.
Кстати
Специи и приправы помогают не только улучшить вкус блюда. Они могут стать отличными союзниками в борьбе с лишним весом. Врач Владимир Яременко составил рейтинг специй и приправ, которые нужно обязательно включить в свой рацион, если вы хотите сбросить пару лишних кило.