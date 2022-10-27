Ученые выяснили, какая специя защитит от «плохого» холестерина и болезней сердца

Одна из таких специй — шафран. Его добавляют в мясо, рыбу, гарниры, тесто и даже напитки. Специю добывают из цветков крокуса, она имеет яркий аромат и вкус.

Согласно исследованию , опубликованному в Малайзийском журнале медицинских наук, если человек включит в свой ежедневный рацион шафран, то может легко снизить уровень «плохого» холестерина в крови всего за три недели.

Ученые провели эксперимент на грызунах, после которого пришли к выводу: те мышки, которые ели шафран в течение 21 дня, понизили уровень «плохого» холестерина в крови на 39–50%.

Помимо этого шафран может защитить вас и от различных болезней сердца — приправа обладает противовоспалительными и антиоксидантными действиями.