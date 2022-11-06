У ребенка печень заядлого алкоголика: профессор рассказал, что сахар делает с организмом

Сахар опаснее трансжиров

«Еще недавно главная проблема питания была связана с трансжирами. Сегодня главная проблема питания — это сахар».

Это один из главных тезисов, с которым профессор Ластинг выступил на конференции. Ее организовала АНО НИЦ «Здоровое питание».

Сейчас распространенные хронические заболевания стремительно молодеют. Люди в разных уголках мира все чаще и чаще страдают от:

гипертонии;

метаболических нарушений;

сахарного диабета;

неалкогольной жировой болезни печени;

деменции.

И в большинстве случаев эти патологии появились из-за неправильного питания.