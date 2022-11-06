У ребенка печень заядлого алкоголика: профессор рассказал, что сахар делает с организмом

Шоколадки, сладкие булочки, печенье, торты вредны для фигуры и сердца. Об этом, наверное, знает уже каждый. Но ведь если съедать в день одно пирожное, а после следить за питанием, ходить в зал или просто вести активный образ жизни, то весь вред сойдет на нет? К сожалению, это совсем не так, говорит профессор Роберт Ластинг.
Педиатр, эндокринолог, почетный профессор Университета Сан-Франциско, Калифорния (США).
Сахар опаснее трансжиров
«Еще недавно главная проблема питания была связана с трансжирами. Сегодня главная проблема питания — это сахар».
Это один из главных тезисов, с которым профессор Ластинг выступил на конференции. Ее организовала АНО НИЦ «Здоровое питание».
Сейчас распространенные хронические заболевания стремительно молодеют. Люди в разных уголках мира все чаще и чаще страдают от:
гипертонии;
метаболических нарушений;
сахарного диабета;
неалкогольной жировой болезни печени;
деменции.
И в большинстве случаев эти патологии появились из-за неправильного питания.
По словам профессора Ластинга, во всем виновата любовь к сахару.
— Примерно 45 процентов взрослых и 25 процентов детей в США вне зависимости от веса имеют неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБ). Это молчаливое заболевание, которое подстегивает другие болезни. При гистологическом изучении (микроскопии. — Прим. ред.) печени обнаруживается эктопированный жир — вакуоли жира внутри печеночной ткани, пенетрация макрофагами, начинающийся фиброз, — рассказывает профессор.
Такая картинка встречается или при алкогольном повреждении, или при злоупотреблении сахаром, поскольку сахар и алкоголь метаболизируются в печени идентичным образом. То есть печень ребенка может походить на печень алкоголика! Только вот первому совсем немного лет и виноваты в его болезни конфеты.
В свою очередь, НАЖБП увеличивает риск развития диабета 2-го типа в 3,5 раза. Отсюда следует еще один печальный вывод: все любители сладкого сильно рискуют заполучить опасное заболевание, от которого пока нет лекарства.
Под ударом весь организм
В составе сахара есть фруктоза. Именно она приводит к повышению уровня реактивных форм кислорода, меняет структуру белков в организме.
Это становится причиной повреждения клеток кишечника (энтероцитов) и развития синдрома «дырявого» кишечника. Итог — бактерии из органа попадают в кровоток, что способствует развитию воспаления в организме. И весь удар на себя изначально принимает печень, как главный орган-фильтр.
Из-за избыточного потребления сахара страдают и другие системы организма. Нередко именно он — причина появления или обострения болезней сердца и сосудов (вспомним про те же самые холестериновые бляшки). Кроме того, ученые уже давно заметили, что чем больше человек ест сахара, тем выше риск, что в будущем он пострадает от онкологии или деменции.
Чтобы прожить как можно дольше, наладить метаболизм и избежать опасных заболеваний, профессор Ластинг советует всем без исключения:
есть как можно меньше сахара (в том числе и добавленного);
снизить поступление сахара из кишечника в печень — для этого стоит есть больше клетчатки;
включить в рацион продукты, богатые холином: они помогут улучшить транспорт липидов из печени;
не забывать про физические нагрузки: они должны быть как у молодых, так и у пожилых людей.
А как же фрукты?
Вредит организму, несомненно, добавленный сахар. Но что касается сладких фруктов, то тут уже совершенно другая история, говорит профессор Ластинг.
— Фрукты содержат клетчатку, растворимую и нерастворимую. Именно она препятствует всасыванию фруктозы в тонком кишечнике, плюс клетчатка перемещается в толстый кишечник, где становится пищей для микробиоты. Поэтому фрукты — это хорошо. А фруктовые соки — плохо. Пакетированные соки служат драйвером метаболического синдрома, — заключил эксперт.
Но злоупотреблять фруктами все же не стоит: обилие груш, бананов, яблок в рационе может привести к вздутию, диарее, проблемам с пищеварением. И да, сахар в них тоже есть: если его будет слишком много, то он тоже способен навредить вашему здоровью.