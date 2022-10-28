Растопит жир и успокоит нервы: эндокринолог назвала 9 продуктов, богатых холином

Это вещество относят к витаминам группы В, он стоит под номером 4 и имеет еще одно название — холин. В небольших количествах организм может сам вырабатывать В4, но зачастую этих запасов критически не хватает для того, чтобы покрывать все наши потребности, особенно — в условиях физических и психических стрессов.

В некоторых ситуациях холина нужно гораздо больше, чем мы можем произвести, поэтому важно знать, из каких продуктов можно получить В4 и когда стоит обсудить с врачом прием дополнительных порций холина. Об этом «Доктору Питеру» рассказала эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева.