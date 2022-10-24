Гуляя осенью по парку или лесу, частенько можно увидеть следующую картину: девушку, пару или семью, которые позируют фотографу, радостно подкидывая охапку опавших листьев. Даже в конце осени, когда уже начинаются первые заморозки, такие фотосессии продолжаются. Новые листья опадут только через год, а красивых фотокарточек хочется уже сейчас.

Но мало кто знает, что именно фотосессии в осенних листьях могут серьезно подорвать ваше здоровье. Так, например, в осенней листве содержится более трехсот видов грибков.

Наиболее распространенные из них:

аспергиллы,

альтернария,

кладоспориум.