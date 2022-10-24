Гуляя осенью по парку или лесу, частенько можно увидеть следующую картину: девушку, пару или семью, которые позируют фотографу, радостно подкидывая охапку опавших листьев. Даже в конце осени, когда уже начинаются первые заморозки, такие фотосессии продолжаются. Новые листья опадут только через год, а красивых фотокарточек хочется уже сейчас.
Но мало кто знает, что именно фотосессии в осенних листьях могут серьезно подорвать ваше здоровье. Так, например, в осенней листве содержится более трехсот видов грибков.
Наиболее распространенные из них:
аспергиллы,
альтернария,
кладоспориум.
— В городах концентрация опасных соединений растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей, — цитирует аллерголога-иммунолога Анастасию Браун портал
Больше всего грибки опасны для людей с с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков. Они могут спровоцировать не только проблемы с дыханием, но и обострение хронической болезни, а также проблемы с кожей.
Основные симптомы аллергии:
заложенность носа, ринит,
постоянный зуд в носу,
отечность глаз,
ощущение песка в глазах.
— При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей — аспергиллез, верхнечелюстной синусит, — отметила Анастасия Браун.
Чем еще опасны опавшие листья
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
— Бывает, что после подобных фотосессий люди через 2–3 дня отмечают проблемы с кожей, дыханием, общее недомогание. Если человек аллергик, то риск увеличивается в разы — у него может случиться обострение поллиноза, астмы или дерматита. Причина тому — плесень, грибки, которые прекрасно размножаются в листьях, — говорит Елена Парецкая.
Еще один опасный момент: на листьях много пыли, которая осела на них, еще когда они были на дереве. В земле она смешивается с водой, грязью, пыльцой, выхлопами автомобилей и даже яйцами паразитов. Когда вы подбрасываете эту «смесь», то вдыхаете чуть ли не половину таблицы Менделеева, которая, несомненно, попадет в ваши легкие.
— Возможна грибковая пневмония — если вы наткнулись на аспергилл или другие грибки. Может возникнуть приступ астмы, даже если ранее ее не было, ведь плесень — отличный триггер, — говорит Елена Парецкая.
Неприятная, но важная деталь: в листьях могут быть паразиты, которые попали туда из собачьих экскрементов. Чаще всего это аскариды. При попадании в организм человека возможно появление в кишечнике червяков длиной до 10–15 см, которые мигрируют туда из легких. Паразиты могут провоцировать в ходе миграции длительный упорный кашель и бронхит.
— То есть мы вдохнули яйца, они попали в бронхи и легкие, там проросли в мелкие личинки, которые раздражают бронхи. Мы кашляем, личинки попадают в ротовую полость. Человек их проглатывает, будущие паразиты попадают в кишку. Если глистов много, возможны проблемы с пищеварением, вплоть до кишечной непроходимости — бывает, что паразиты запутываются в клубок, — заключила Елена Парецкая.